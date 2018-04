Ein Wort nur: Gundi

In Gundi, im nur so genannten, also nicht eigentlichen lippischen Leben, Gundula geheißen – so wie Gundel Gaukeley –, durfte ich mich als sehr junger Mann – »Lümmel« wäre und ist das zutreffendere Wort – nach den Maßgaben meiner Liebesunvollkommenheitskunst – so richtig schön verknallen. Einszweiundachtzig hoch ohne Schuhe, »Don't you break my brown eyes blue«-Augen zum darin Ertrinken, Küsse wie der schönste, sonnigste Rouge und der beste Riesling aus dem Elsass. Was wollte ich junger Fiesling mehr als so ein Meer? Nichts.

Und dann las ich, Jahre später, ein Interview mit einem Mann, der »Gundi« genannt wurde. Gundermann hieß er mit dem, was staatlich sanktionierte Dreckskerle einen »Klarnamen« nennen. Er sprach, und das sind seine eigenen Worte, über sein »Stasi-Gepetze« und seine »Unterhosengeschichten«.

Stasi ist mir Nasi, so ein Goreng hat jeder Staat auf der Speisenkarte, das ist nicht schön, doch so ist die Regel, von der ich allerdings und unbedingt eine Ausnahme zu sein vorziehe.

Aber – und hier folgt ein Einwand zum bla bla bla bla freien Willen – freiwillig über Frauen von »Unterhosen-Geschichten« zu sprechen, ist unterhosige Niedertracht. Eine Frau – auch wenn man sich, was im c’est la vie vorkommen darf und deshalb vorkommt, mannichmal verirrt – ist keine »Unterhosengeschichte«.

Basta cosi.

PS: Wie sagte Karl Kraus? Zu Gundermann fällt mir nichts mehr ein.