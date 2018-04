Im Grab mit Atari

Eine neue Generation, die das alles ausbaden soll: Samantha (Olivia Cooke) und Wade (Tye Sheridan) Foto: Warner Bros GmbH/dpa

Zunächst konnte niemand verstehen, warum die Medien nach dem Ableben des Milliardärs so ein Fass aufgemacht hatten. Hatten die Leute denn keine anderen Sorgen? Katastrophaler Klimawandel, Energiekrise, Hungersnot und permanenter Krieg kamen einem in den Sinn. Nichtsdestotrotz waren plötzlich alle damit beschäftigt, das Vermächtnis des Milliardärs zu entschlüsseln. Dessen lebenslange Obsession mit der Dekade, in der er ein Teenager gewesen war, hatte dazu geführt, dass die virtuelle Welt zugemüllt war von obskurem 80er-Jahre-Popkultur-Verweiskram. Und eine andere Welt als die virtuelle gab es nicht in den Tagen von »Ready Player One«.

Steven Spielberg war in den 80ern kein Teenager mehr. Er ist Jahrgang 1946. Allerhöchste Zeit also für ihn, sich um sein Vermächtnis zu kümmern. »Ready Player One« nach dem gleichnamigen Roman von Ernest Cline (dem obenstehendes Szenario mehr oder weniger entnommen ist) ist nach »Die Verlegerin« sein zweiter Film innerhalb weniger Monate. Auf den ersten Blick scheinen sie sehr unterschiedlich, auf den zweiten Blick geht es in beiden um Orientierung im Verhältnis zur Historizität der Ereignisse, die in signifikanten technischen Gegenständen Form annimmt (der Fotokopierer in »Die Verlegerin«, VR-Brille und Videospielkonsole in »Ready Player One«).

»Die Verlegerin« gehört in Spielbergs Oeuvre zu einer Reihe von Filmen, mit denen der liberale Konsens anhand realer historischer Ereignisse angerichtet wird: »Schindlers Liste« (1993), »München« (2005), »Lincoln« (2012), »Bridge of Spies« (2015). (Mein Lieblings-Spielberg-Film ist wiederum einer, der aus der Historie eine konfuse Farce machte, einer seiner größten kommerziellen Flops: »1941 – Wo bitte geht’s nach Hollywood« von 1979.) Eine andere Linie, die von Filmen wie »A. I.« (2001) oder »Minority Report« (2002), ist pessimistischer und zugleich kindischer. Sie beschäftigt sich mit der Zukunft und, wenn man so will, der Phänomenologie der Spielzeugwelt. Was macht die mit uns, wie könnte sie in näherer Zukunft aussehen?

In »Ready Player One« sieht die Welt des Jahres 2045 erbärmlich aus. Ein gewaltiges Elendsquartier wird von der eröffnenden Kamerafahrt präsentiert, ein Trailerpark aus unzähligen übereinandergestapelten Wohnwagen. Er steht in Columbus (Ohio), und der Soundtrack zum aufgehenden Morgen besteht aus Van Halens »Jump« (1984). Zeit und Ort scheinen gewählt, allerdings werden im Folgenden »Designs aus allen Sci-Fi-Filmen und TV-Serien, die man sich nur vorstellen kann« (Cline, »Ready Player One«), irgendwie vorgeführt.

Die Trailerpark-Realität ist dermaßen trostlos, dass sich die Bewohner ausnahmslos in eine virtuelle Realität geflüchtet haben. Einen sogenannten Cyberspace, der den Namen Oasis trägt – das Vermächtnis des besagten Milliardärs James Halliday. Zu Beginn des Films sieht man kurz einen Zeitungsausschnitt (immer noch vergilbtes Papier) mit der Überschrift »Halliday: Bigger than Jobs?« Damit dürfte der Gründer der Firma Apple, Steve Jobs, gemeint sein. Die Überschrift lässt sich aber auch anders lesen: Freizeit ist größer als Arbeitsplätze. Formvollendete Tatenlosigkeit, rasender Stillstand. Der Milliardär hat seine virtuelle Realität (und in der Folge die aller anderen) natürlich nach »seinem Bilde« geformt, sprich in Form unzähliger Film- und Popkulturzitate, vornehmlich, wie bereits erwähnt, solche der 80er, in denen es begann mit den Videospielen und dem Postcinema.

Diese VR ist das Mausoleum des Milliardärs. Zugleich auch seine Art, den eigenen Tod zu überleben. Denn selbstverständlich kommt er höchstselbst in der Welt des ewigen Computerspiels vor, als Gottvaterfigur (in Gestalt des Gandalf aus den »Herr der Ringe«-Filmen beispielsweise). Im Herzen auch dieser VR lauert die Autorität einer Enzyklopädie, und gleichgültig, ob diese sich Siri oder Halliday’s Library, schlicht Handbuch oder babylonische Bibliothek nennt – deren Vorrat ist groß genug, um allemal die Frage des Vermächtnisses zu stellen: Wer bloß soll das alles noch entziffern?

Fraglos gehört auch Spielberg zu den großen und kommerziell überaus erfolgreichen Erfindern. Er hat mit »Der Weiße Hai« (1975) den Blockbuster erfunden und mit »Jäger des verlorenen Schatzes« (1981) die Ära des Postcinemas eingeläutet. Plakativ gesagt, haben Spielberg und Atari das Kino getötet, und jetzt richtet sich Spielberg in dessen Grab häuslich ein, nicht ohne mit der Inneneinrichtung auch Atari zu kondolieren. Bemerkenswerterweise hat er in seinem Beileidsbefund ausgerechnet das eigene, einflussreiche Werk weitgehend ausgespart. Statt dessen wird in der VR von »Ready Player One« eine Sequenz aus Kubricks »The Shining« (1980) komplett nachgespielt, ein Ermächtigungswerkzeug nennt sich »Zemeckis Cube« (nach Robert Zemeckis, dem Regisseur der »Zurück in die Zukunft«-Filme, 1985, 1989 und 1990). Vorgeführt wird dies einer neuen Generation, die das alles ausbaden soll. Stellvertretend dafür der junge Held Wade Watts (Tye Sheridan). Ihm und seinen Spielkameraden wird das Milliardärsvermächtnis überantwortet. In der VR trägt er den Nom de guerre Parzival, der reine Tor also, zudem einer, zu dessen Prüfungen es gehört, der weiblichen sexuellen Verführung zu entgehen (analog ist Sexualität in Spielbergs Filmen bekanntlich primär die eines Zwölfjährigen).

Wade/Parzival errichtet ein neues Regime mit einer originellen Perspektive: »Reality is the only thing that’s real«. Um dies zu unterstreichen, führt das Regime VR-freie Wochentage ein, damit sich die Leute mal wieder mit ihren Nachbarn unterhalten statt sich im Cyberspace zu verlieren. Vor langer Zeit hatte ein gewisser Helmut Schmidt eine ganz ähnliche Idee, die des fernsehfreien Sonntags. Niklas Luhmann meinte damals nicht ganz ohne Hohn: »Also, es ändert an der Typik von Massenkommunikation ja nichts, wenn sie sonntags nicht stattfindet, zunächst einmal, nicht wahr? Ist das eine politische Lösung, sozusagen?«

Denn das Elend, es ändert sich nicht.