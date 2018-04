Uber verliert Terrain

Uber-Konkurrent mit Vorteil: Grab-Taxis am Flughafen Singapur Foto: Edgar Su/REUTERS

Der US-Privattaxidienst Uber zieht sich aus dem südostasiatischen Markt zurück. So sieht das Ergebnis einer Entscheidung aus, die das Unternehmen bereits am vergangenen Montag mitgeteilt hatte – allerdings ein wenig anders formuliert. Demnach geht das Geschäft in den umkämpften Ländern voll auf Grab Taxi Holdings Pte Ltd. über. Uber steigt gleichzeitig mit einem Anteil von 27,5 Prozent dort ein. Die Einigung mit dem Konkurrenten aus dem Stadtstaat Singapur dient Uber letztlich eher zur Gesichtswahrung.

Grab-Präsident Ming Maa spricht von einer »unabhängigen Entscheidung beider Firmen«. Klar ist dennoch: Für Uber lief es zuletzt in Südasien nicht gut. Es ist der dritte globale Teilmarkt, den die US-Amerikaner de facto aufgeben. Bereits Mitte 2016 hatte der Konzern sein chinesisches Geschäft an das Konkurrenzunternehmen Didi Chuxing verkauft. Zwei Milliarden US-Dollar wurden so verbrannt. In Südostasien hatte Uber rund 700 Millionen investiert. Doch auch dort zieht man nun die Notbremse, nachdem das Unternehmen für 2017 4,5 Milliarden Dollar Verlust auswies. Gegen Konkurrenten wie Grab mit Präsenz in acht Ländern, Millionen Nutzern und besonders starker Verankerung in Singapur und Malaysia, aber auch die indonesische Firma Go-Jek, kam Uber nicht an. Auch aus Russland war 2017 der Rückzug erfolgt.

Initiator der Marktbereinigung ist der japanische Telekommunikations- und Medienkonzern Softbank, der in beide Anbieter kräftig investiert hatte. Doch die Profite waren zuletzt durch den verstärkten »Wettbewerb« mit jeder Menge Sonderangeboten für die Nutzer immer weiter eingebrochen. Uber konzentriert sich nun auf ein begrenztes Terrain im Heimatland, Australien/Neuseeland, Lateinamerika und wenige asiatische Länder wie Japan und Indien, wo man Marktführer ist oder werden möchte.

Auch Grab setzt auf Wachstum. Erst am 30. März hatte das Unternehmen in Kambodscha einen neuen Service mit Mopeds eingeweiht, auch Bestellungen von Autorikschafahrten per App wie beim Taxi soll es dort geben. Weiter ausgebaut wird der Lieferservice im gesamten überregionalen Markt, heißt es aus der Singapurer Konzernzentrale. Grab kann auf seine erfolgreiche »Netzwerkarbeit« verweisen. In Kambodscha beispielsweise ist der Konzern erst seit Dezember regulär präsent, lief dem schon länger dort engagierten US-Konkurrenten aber binnen kurzer Zeit den Rang ab, weil er beispielsweise eine Partnerschaft mit dem Transportministerium einging und auch gleich einen guten Draht zur Antikorruptionsbehörde aufbaute, wie die Phnom Penh Post vergangenen Monat schrieb.

Bis zum Jahr 2025, so die Prognosen von Investoren wie Softbank, werden es in ganz Asien voraussichtlich 20,1 Milliarden Dollar sein, die sich mit dem Geschäftsmodell umsetzen lassen. Von »zu vielen Schlachten an zu vielen Fronten mit zu vielen Mitbewerbern«, denen man sich bisher gestellt habe, sprach Uber-Boss Khosrowshahi in einer internen Mail, aus der die britische BBC jüngst zitierte. Softbank nimmt nun den indischen Markt ins Visier, denn dort hat man nicht nur bei Uber, sondern auch dessen wichtigstem lokalen Rivalen Ola sein Geld angelegt. Und Ming Maa gilt als Garant für Erfolg: Ehe er 2016 als Grab-Präsident anfing und dort vor allem für strategische Entscheidungen verantwortlich ist, gehörte er zur Chefetage von Softbank.