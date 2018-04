Spekulanten belasten

Wen wird die Neuregelung der Grundsteuer belasten: Häuslebauer oder Bodenspekulanten? Foto: Oliver Berg/dpa

Gestern hat das BVerfG sein Urteil zur Bemessungsgrundlage der Grundsteuer verkündet. Die Regelung zur Grundsteuer sei verfassungswidrig, erklärte das Gericht, weil sie gegen den Gleichheitssatz verstoße. Die Grundsteuer wird auf Grundbesitz erhoben, d. h. alle Eigentümer von Grundbesitz, großem und kleinem, von bebauten und von unbebauten Grundstücken müssen Grundsteuer zahlen. Die Höhe der Steuer richtet sich nach dem Verkehrswert des Grundstückes. So bezeichnen Juristen den Wert, zu dem ein Gegenstand verkauft werden kann. Da nicht für jedes Grundstück im Detail ermittelt werden kann, wird ein sog. Einheitswert gebildet, der für die Höhe der Grundsteuer ausschlaggebend ist. Nun wurde dieser Einheitswert – im Westen – das letzte Mal zum 1. Januar 1964 festgesetzt. Das heißt, der heutige Wert der Grundstücke hat wenig bis gar nichts mehr mit dem alten Einheitswert zu tun.

Warum soll das ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz sein, gebietet dieser doch nur, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Wenn alle Grundstücke nach dem Wert von 1964 besteuert werden, scheint niemandem Unrecht zu geschehen, der Staat kassiert nur viel zu wenig Steuern. Die Ungleichbehandlung ergibt sich daraus, dass der Wert eines Grundstückes in München um ein Vielfaches des Wertes eines Grundstückes in Herford gestiegen ist. Der Grundbesitzer in München zahlt also im Vergleich zu dem eines vergleichbar großen Grundstücks in Herford zu wenig Steuern. Für diese Entlastung der relativ Wohlhabenderen gebe es keine Rechtfertigung, stellt das Gericht fest.

So lässt sich das Urteil als Schritt in Richtung größerer Steuergerechtigkeit verstehen. Die Frage ist, wie der Gesetzgeber reagiert. Im Jahre 1995 erklärte das BVerfG die Vermögenssteuer für verfassungswidrig, weil die Berechnung des Einheitswerts von Grundstücken zu Ungleichheiten gegenüber anderen Vermögenswerten führte. Der Gesetzgeber hat die Vermögenssteuer daraufhin abgeschafft und bis heute nicht wieder eingeführt – trotz rot-grüner Bundesregierung und trotz der Forderungen von links. Diesen Weg hat das BVerfG dieses Mal nicht offen gelassen. Die alte Regelung dürfe bis zum 31. Dezember 2019 fortgelten. Dann kommt der entscheidende Satz: »Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Gesetzgeber eine Neuregelung zu treffen.« Das wird auch begründet, nämlich mit der Bedeutung, welche die Grundsteuer für die Kommunen hat. Nun kommt es für die Parteien der Bundesregierung darauf an, eine Neuregelung zu treffen, welche die Häuslebauer, die sich oft bis zum Stehkragen verschuldet haben, nicht übermäßig belastet – das sind nämlich ihre Wähler. Gleichzeitig müssen die Spekulanten belastet werden. Man kann gespannt sein, ob die Regierung sich mit Letzteren anlegt.