Hightech gegen Sojabohnen

China erwägt Zölle auf importierte Sojabohnen. Hafenarbeiter in Nantong beim Verladen des US-Agrarprodukts (22. März) Foto: CHINATOPIX/AP/dpa

Bislang fand das jedes Jahr auf der chinesischen Insel Hainan stattfindende Boao-Forum für Asien hierzulande wenig Beachtung. Doch dieses Mal fällt die Veranstaltung, die am Sonntag begonnen hat, in eine Zeit, zu der die US-Regierung einen Zollstreit gegen die Volksrepublik vom Zaun gebrochen hat.

Am Dienstag legte Beijing bei der Welthandelsorganisation WTO Beschwerde gegen die von Washington erhobenen Strafzölle auf Aluminium und Stahl ein. In der Klage heißt es, die zusätzlichen Abgaben von 25 bzw. zehn Prozent widersprächen internationalen Handelsvereinbarungen, teilte die WTO mit. Beijing forderte, der sogenannte WTO-Schiedsmechanismus solle angewendet werden.

Am Montag hatte Ministerpräsident Li Keqiang die US-Regierung vor den Folgen weiterer Sanktionen gewarnt. Alleingänge von Staaten gefährdeten Frieden und Stabilität in der Welt, hatte Li bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres in Beijing gesagt. Das Außenministerium erteilte Verhandlungen mit den USA unter den derzeitigen Bedingungen sogar eine Absage.

Als Gegenmaßnahme erwägt Beijing einem Medienbericht zufolge eine Abwertung der Landeswährung Yuan, um den Export zu stützen. Eine entsprechende Analyse werde derzeit von Regierungsbeamten erstellt, meldete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Dies könnte chinesische Exportwaren im Ausland verbilligen und damit die Folgen höherer US-Importzölle mindern.

Chinesische Medien haben in den vergangenen Wochen den Ton gegenüber Washington verschärft. »Die Vereinigten Staaten werden jeden Tag einfach unfähiger, die Verantwortung für die globale Führungsrolle zu übernehmen«, sagte beispielsweise Sourabh Gupta vom »Institute for China-America Studies«, einem chinesischen Thinktank in Washington, der Nachrichtenagentur Xinhua am 4. April. China müsste gemeinsam mit der Europäischen Union diese freiwerdende Leerstelle besetzen.

Am Dienstag ergriff der chinesische Präsident Xi Jinping das Wort. Es war der erste öffentliche Auftritt seit der Ankündigung der US-Regierung, Einfuhren aus China mit Zöllen im Wert von insgesamt 150 Milliarden US-Dollar erheben zu wollen. Xi erklärte, China strebe keinen Überschuss im Handel an, sondern wolle seine Importe fördern. Die »Mentalität des Kalten Krieges und des Nullsummenspiels« passe nicht mehr zur heutigen Zeit. »Wir werden den Marktzugang bedeutend ausweiten«, sagte der Präsident.

Nachdem Premier Li bereits im März eine Senkung der Zölle angekündigt hatte, sagte Xi, die Abgaben auf Autoimporte, die gegenwärtig 25 Prozent ausmachen, sollen noch dieses Jahr »bedeutend« gesenkt werden. Die hohen Zölle auf Fahrzeuge waren der US-Regierung ein besonderes Anliegen, da deren Einfuhr in die USA nur mit 2,5 Prozent besteuert wird.

Xi kündigte zudem an, dass ausländische Investitionen in Banken, Wertpapierfirmen und Versicherungen in diesem Jahr ausgeweitet werden sollen. Auch die Bedingungen für ausländische Beteiligungen in der Auto-, Schiffs- und Flugzeugindustrie sollen »so schnell wie möglich« verbessert werden, sagte Xi. Dabei hob er besonders die Autoindustrie hervor. Bislang dürfen ausländische Fahrzeugbauer nur im Rahmen von Kooperationen mit chinesischen Betrieben Niederlassungen in der Volksrepublik eröffnen. Auch der Schutz geistigen Eigentums solle verbessert werden.

Ausländische Wirtschaftsverbände begrüßten die Äußerungen Xis, wiesen aber auch darauf hin, dass seine Rede wenig Konkretes enthalten habe. Die US-Autoindustrie würde sich über eine Umsetzung der Versprechen freuen, sagte Jacob Parker vom US-Unternehmerverband »US-China Business Council«. Bislang sei der Optimismus der US-Wirtschaft aber immer wieder gebremst worden.

Jörg Wuttke, früherer Präsident der EU-Handelskammer in China, hob am Dienstag deutlich hervor, worum es in dem Handelsstreit geht. »Trump zieht den Disput als Handelskrieg auf – eine Blendgranate«, sagte er gegenüber dpa. Im Zentrum des Konflikts gehe es vor allem um den Versuch der USA, Hochtechnologie von China fernzuhalten. »Es ist also Chinas Zukunft versus amerikanische Sojabohnen.« Da gebe es nicht nur wenig zu verhandeln, sondern für China sei es auch sehr schwer, Kompromisse einzugehen.