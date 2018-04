Neonazi in Panik

Am Dienstag stellten die Verteidiger des als Terrorhelfer angeklagten André Eminger (hier während eines Verhandlungstermins im Februar, Bankreihe Mitte links) im Münchner NSU-Prozess diverse Befangenheitsanträge Foto: Peter Kneffel/dpa

André Eminger geht das Nationalistengesäß offenbar auf Grundeis. Im Verteidigerteam des Mitangeklagten ist nach Beginn der Plädoyerphase im NSU-Prozess hektische Betriebsamkeit ausgebrochen – nach viereinhalb Jahren weitgehender Passivität. Am Dienstag lehnte das Oberlandesgericht München die Beiordnung eines dritten Pflichtverteidigers für den mutmaßlichen »Terrorhelfer« ab.

Einer von Emingers ursprünglichen Anwälten, Michael Kaiser, sitzt mittlerweile im Rollstuhl, kann seine Aufgabe aber nach Auffassung des Gerichts bis zum absehbaren Ende der Hauptverhandlung wahrnehmen, während sich der erst kürzlich zur Verstärkung geholte Rechtsanwalt Daniel Sprafke notdürftig einarbeiten muss. Für Sprafkes Aktenstudium beantragten die Verteidiger am Mittwoch eine Unterbrechung der Verhandlung für die zulässige Höchstdauer von vier Wochen, die das Gericht ebenso ablehnte wie ein Pflichtmandat für den Prozessneuling. Es folgte ein mehrstündiger Streit über Befangenheitsanträge, die Emingers Anwälte sofort gegen beteiligte Richter stellen wollten. Nach einer Beratungspause stellten sie zumindest ein Ablehnungsgesuch gegen den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl, der Wert darauf gelegt hatte, dass vorher die Verteidiger der Hauptangeklagten Beate Zschäpe ihre Plädoyers halten könnten. Der Verhandlungstag war jedoch mit diesem Befangenheitsantrag gelaufen.

Erst seit dem Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft sitzt Eminger in Untersuchungshaft – zwölf Jahre haben die Ankläger im September 2017 für ihn verlangt. Genausoviel wie für den Mitangeklagten Ralf Wohlleben, der aber schon mehr als die Hälfte des geforderten Strafmaßes in U-Haft verbüßt hat. Eminger konnte derweil die meisten Abende nach den Hauptverhandlungsterminen für gemeinsame Aktivitäten mit Münchner Szenegrößen wie Karl-Heinz Statzberger nutzen und nahm an Aufmärschen des bayerischen »Pegida«-Ablegers »Bagida« teil. Damals trug er auch im Gerichtssaal gerne T-Shirts mit gewaltverherrlichenden Motiven, nun sitzt er dort in biederen Pullovern und hat sichtlich abgenommen.

Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten hatte erst im Plädoyer mit der lange gepflegten These vom »NSU-Trio« gebrochen und den zunächst als »Helfer« angesehenen Eminger als mögliches viertes Mitglied der rechten Terrorgruppe benannt.