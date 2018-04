Das neue Kino

»Westworld« ist Western plus Science Fiction. In dem gleichnamigen Freizeitpark mit seinen Androiden können die Besucher sich in die Person verwandeln, die immer schon einmal sein wollten (die zweite Staffel läuft ab dem 23.4. auf Sky Atlantic HD) Foto: © John P. Johnson/HBO

»The Wire«, »Breaking Bad«, »Game of Thrones«, »The Walking Dead« … TV-Serien sind bei vielen Filmfans längst angesagter – weil origineller und spannender – als Kino. Epischere Geschichten, komplexere Charaktere, eine stärkere Verortung im Hier und Jetzt, gerne historisch gespiegelt. DVD, Video on Demand, Internetstreaming etc. machen es möglich – auf dem Computer, dem Laptop, dem Tablet, ja sogar dem Smartphone. Alan Ball (»Six Feet Under«), David Chase (»Die Sopranos«), Marc Cherry (»Desperate Housewives«), Jenji Kohan (»Orange Is the New Black«) oder Amy Sherman-Pallandino (»Gilmore Girls«) heißen die neuen Stars. Serienschöpfer haben die Zeichen der Zeit erkannt und mit überkommenen Erzählformen gebrochen.

Die Idee der Serie ist freilich nicht neu, schon zwischen den 1920er und 1940er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde diese in den sogenannten Serials umgesetzt. Ein Kinoabend bestand da üblicherweise aus einem Zeichentrickfilm, einer Wochenschau und zwei langen Hauptfilmen – einem B- und einem A-Picture. Dazwischen liefen die rund 30minütigen, meist auf zwölf Folgen konzipierten Serials, die jeweils mit einem »Cliffhanger«, sprich einem offenen Ende, schlossen. »To be continued« (»Fortsetzung folgt«) verkündete eine Schrifttafel, während der Cowboy mit weißem Stetson sich, über einem Abgrund baumelnd – Stichwort »Klippenhänger« –, an einen Felsvorsprung klammerte und der sich anschleichende Indianer langsam den Bogen spannte … So sollte der Zuschauer gezwungen werden, Woche für Woche eine Eintrittskarte zu lösen, denn nur dann konnte er der Story komplett folgen.

»Flash Gordon«, »Dick Tracy«, »Buck Rogers«, »Batman and Robin«, »The Phantom« oder »Jungle Queen« hießen diese Serials, häufig benannt nach ihren Protagonisten, die teils heute noch in den diversen Superhelden- und Comicabenteuern fortleben. Stars wurden geboren, etwa John Wayne, bald nur noch als »The Duke« gehandelt, oder später Clint Eastwood, der in den 217 Folgen der Westernserie »Rawhide« als hitzköpfiger Vormann Rowdy Yates seinen lakonischen Minimalstil perfektionierte – und zwar im Fernsehen, in acht Staffeln, ausgestrahlt zwischen 1959 und 1966. Das neue Medium machte dem Kino seit den 1950er Jahren schwer zu schaffen, aus den Serials wurden auf dem kleinen Bildschirm Serien: »Bonanza«, »Dallas«, »Kojak«, »Die Straßen von San Francisco«, »Detektiv Rockford«, »Die Leute von der Shiloh Ranch«, »Colombo«. Sie boten abgeschlossene Plots, zwischen 30 und 75 Minuten Länge, feste Haupt- bzw. Nebendarsteller und Leinwandprominenz als »Special guests«.

Binge Viewing

Das war bis zu Beginn der Jahrtausendwende der Standard. Dann wurde es – dank Anbietern wie Netflix, Sky und Co. – populär, Serien zu streamen, zeitlich und örtlich ungebunden. Und vor allem, solange es Spaß machte. Eine Folge, vier Folgen, die ganze Staffel … Ein neues Schlagwort tauchte auf: »Binge Viewing«, was sich etwas salopp mit »Komaglotzen« übersetzen lässt. Neue Formate waren gefragt, Serien für alle Altersschichten. Die Sehgewohnheiten hatten sich rapide verändert, besonders die der Teenager. Jugendliche verbringen immer weniger Zeit vor dem TV-Gerät, sie ziehen das Netz vor. Einer Studie zufolge schauen die 14- bis 19jährigen heute rund 129 Minuten pro Tag fern – im Jahr 2000 waren es noch 162 Minuten.

Das Fernsehen hierzulande – primär die öffentlich-rechtlichen Anstalten – hat diese Entwicklung lange verschlafen. Nur kein Risiko eingehen, weiterhin »Stadl«-Humptata statt »Suits«, lieber Markus Lanz als die »Misfits«. »The West Wing«, mit 26 Emmys und drei Golden Globes ausgezeichnet, wurde neun Jahre lang ignoriert, um schließlich im deutschen Bezahlfernsehen bei FOX zu landen. Nur ein Kapitel in der traurigen Geschichte einer »verschlafenen Revolution«, wie es Sir Peter Jonas, langjähriger Staatsintendant der Bayerischen Staatsoper, und Steffen Huck, Professor für Volkswirtschaftslehre am University College London und Direktor des Wissenschaftszentrums Berlin, beide selbsternannte »Seriennerds«, 2013 anlässlich des ersten »Serienspecials« des Filmfests Münchens ausdrückten. »In die Welt der Serien einzutauchen wird sicher ein unvergessliches Erlebnis«, ergänzte damals Festivalleiterin Diana Iljine, während der Filmchef von Sky in Deutschland, Marcus Ammon, der jüngst »Babylon Berlin« mitverantwortete, feststellte: »Serien sind das neue Kino.«

Das kann man durchaus so sehen. Denn auf der Leinwand herrscht längst Blockbuster­allerlei, ein aufwendiges Hochglanzspektakel mit dünner Story, wiederkehrenden Plots und den ewiggleichen Hauptdarstellern. Retortenkino, Klischees und Kolportage inklusive. Nur keine Experimente, der Blick der Produzenten gilt ausschließlich dem Umsatz an der Kasse. Programmkinos gibt es kaum mehr, die Unterhaltung ist gleichgeschaltet, darüber können die wenigen ambitionierten Arbeiten, die es noch ins Lichtspielhaus schaffen, nicht hinwegtäuschen. Die Vielfalt findet man heute bei den verschiedenen Streamingdiensten und in Mediatheken. Hier gibt es Kurzfilme, Porträts und Dokumentationen, alte und neue Spielfilme – und natürlich Serien. Und das im Überfluss. Das Angebot ist riesig, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Aber natürlich stellt sich sofort die Frage: was schauen? Was muss man sehen, was gesehen haben?

Auf Science-Fiction und Fantasy wurde (mit einer Ausnahme) bewusst verzichtet. Gibt es natürlich auch, siehe Joss Whedons vorzüglicher Genremix »Firefly – Aufbruch der Serenity«, Charlie Brookers dystopische Anthologie »Black Mirror« oder Sydney Newmans BBC-Dauerbrenner »Doctor Who«, der seit 2008 auf Sendung ist. Was hier gezeigt wird, käme jedoch auf der Leinwand weit besser zum Tragen, die Wucht der Bilder, der Überwältigungseffekt stellt sich nicht ein. Man denke in Richtung »2001 – Odyssee im Weltraum« oder »Lawrence von Arabien«. Beide sind großartig auf dem Bildschirm, aber sie wirken doch wirklich erst im Kino. Selbiges würde wohl auch für den Western mit seinen Panoramaaufnahmen gelten. Dennoch sind hier ein paar Tips unverzichtbar, ist diese Filmvariante doch eines der filmischen Genres schlechthin. Im übrigen bleibt die Auswahl sehr persönlich (und beschränkt). Geschmäcker und Vorlieben sind verschieden. Mehr als sieben Millionen Besucher haben sich »Fack ju Göhte« angesehen – mindestens ebenso vielen Zuschauern müsste man wohl Geld dafür zahlen, dass sie sich dieser Klamotte aussetzen.

Abschließend noch zum Formalen: Mit Showrunner wird der Mann bzw. die Frau bezeichnet, der oder die die Idee zu der Serie lieferte und diese in der Folge auch (meist) verantwortete. Als Regisseure werden jene genannt, die die meisten Episoden inszeniert haben. Bei den Schauspielern werden nur die Hauptdarsteller sowie namhafte Stars aufgelistet, sind doch bis zu 300 Sprechrollen pro Serie keine Seltenheit. Als Anbieter werden schließlich jene Sender bzw. Streamingdienste angeführt, bei denen die Serie zuerst im angloamerikanischen bzw. deutschsprachigen Raum zu sehen war.

Pulverdampf ist ihr Parfüm – Western

Deadwood

Drei Staffeln, 36 Episoden; 2004–2006

Showrunner/Idee: David Milch

Regie: Walter Hill, Alan Taylor, Ed Bianchi u. a.

Mit Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker, Powers Boothe, Brad Dourif

Anbieter: HBO/Premiere Film

Darum geht’s: Deadwood, South Dakota, 1876 bis 1877, kurz nach der Schlacht am Little Bighorn. Abenteurer und Glücksritter fallen in die kleine Bergwerkstadt ein, als das Gerücht die Runde macht, dass in den Black Hills reichlich Gold zu finden ist. Der rücksichtslose Saloonkeeper Al Swearengen ist der mächtige Mann vor Ort, der desillusionierte Neuankömmling und Exsheriff Seth Bullock wagt als einziger, ihm die Stirn zu bieten.

Empfehlenswert, weil: Historische Fakten werden mit fiktiven Elementen vermischt. Ein nihilistisches, bleihaltiges Spätwesternsetting, das man aus den Filmen von Sam Peckinpah (»The Wild Bunch«) kennt. Den unberechenbaren Swearengen hat es wirklich gegeben, »Wild Bill« Hickok tritt ebenso in Erscheinung wie die legendäre Calamity Jane. Dreck, Alkohol, Korruption und Gewalt. Dazu taffe Prostituierte, ein exzentrischer Koch (großartig: Ralph Richeson) und Walter Hill (»Geronimo«), der als einschlägig erfahrener Regisseur gleich in der ersten Episode den Ton perfekt zu setzen versteht.

Hell on Wheels

Fünf Staffeln, 57 Episoden; 2011–2016

Showrunner/Idee: Joe Gayton, Tony Gayton

Regie: David Von Ancken, Adam Davidson, Neil LaBute u. a.

Mit Anson Mount, Colm Meaney, Robin McLeavy, Phil Burke, Christopher Heyerdahl

Anbieter: AMC/TNT Serie

Darum geht’s: Die Zeit der Reconstruction, 1865, kurz nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg. Cullen Bohannon, Sklavenhalter und einst im Dienst der Konföderierten, ist auf der Jagd nach den Mördern seiner Familie. Bei der Suche nach den marodierenden Nordstaatlern landet er in Hell on Wheels, einer mobilen Zeltstadt, in der Thomas »Doc« Durant residiert, der den Bau der Union Pacific, der ersten transkontinentalen Eisenbahn, gnadenlos vorantreibt.

Empfehlenswert, weil: Western pur – die Bewegung durch Zeit und Raum. Landraub, der Vorstoß an die »Last Frontier«. Die Großstädte an der Ost- und Westküste werden miteinander verbunden, eine Ära geht zu Ende. Ein wenig »Das Feuerross« (1924; Regie John Ford) und natürlich Sergio Leones »Spiel mir das Lied vom Tod«. Die Schwarzen und die Chinesen schuften, die Weißen machen die Profite. Reich werden kann man nur auf den Rücken der anderen. Die Herren tragen nur noch schwarze Hüte, die Frauen Trauer.

Westworld

Eine Staffel, zehn Episoden; 2016; zweite Staffel ab 22. April 2018

Showrunner/Idee: Jonathan Nolan, Lisa Joy

Regie: Jonathan Nolan, Freederick E. O. Toye u. a.

Mit Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Anthony Hopkins

Anbieter: HBO/Sky Atlantic HD

Darum geht’s: In dem riesigen Freizeitpark »Westworld« kann der Besucher seinen Phantasien freien Lauf lassen. Gegen viel Geld darf er sich in die Person verwandeln, die er immer schon einmal sein wollte – Sheriff oder Bandit, galanter Herzensbrecher oder auch sadistischer Vergewaltiger. Die Androidhosts stehen willig zur Verfügung – oder doch nicht? Denn es scheint sich ein Fehler ins vermeintlich perfekte System eingeschlichen zu haben.

Empfehlenswert, weil: Ein Mix aus Western und Science-Fiction, basierend auf Michael Crichtons gleichnamigem Roman und Spielfilm aus dem Jahre 1973. Eine finstere Odyssee durchs künstliche Bewusstsein und eine Reflexion über die Entstehung der Sünde. Jonathan Nolan, Bruder von Christopher (»Dunkirk«), und Lisa Joy haben sich angeblich vom Computerspiel »Grand Theft Auto« zur Serie anregen lassen. Anthony Hopkins glänzt als (Technik-)Gott-Vater, Thandie Newton (»L. A. Crash«) gibt die berüschte Edelprostituierte – kämpferisch und ganz modern: »Mein Körper gehört mir!« Ob er nun echt ist oder nicht.

Mord und Totschlag – Kriminal- und Gangstergeschichten

Boardwalk Empire

Fünf Staffeln, 56 Episoden; 2010–2014

Showrunner/Idee: Terence Winter

Regie: Martin Scorsese, Timothy Van Patten, Allen Coulter, Jeremy Podeswa u. a.

Mit Steve Buscemi, Kelly Macdonald, Michael Shannon, Shea Whigham, Gretchen Mol

Anbieter: HBO/TNT Serie

Darum geht’s: Atlantic City im Jahr 1920. »Der Spielplatz der Welt«. Hotels, Nachtklubs und Kasinos säumen die Promenade, dazu gibt es jede Art von Entertainment. Für ein paar Dollar kann man der Realität entfliehen – legal oder illegal. Das Sagen hat der korrupte Politiker und Gangster Enoch »Nucky« Thompson. Er ist ein Mann, der sich um alles kümmert – ob um die Stadtfinanzen oder den Alkohol, der hier trotz Prohibition in Strömen fließt.

Empfehlenswert, weil: Auf Nelson Johnsons Buch »Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City« fußt die Gangstermär. Erfunden hat sie Terence Winter, der bereits als Autor maßgeblich bei den »Sopranos« mitwirkte. 20 Millionen Dollar hat man sich die erste Episode kosten lassen, als Regisseur wurde Martin Scorsese (»Good Fellas«) verpflichtet, der neben dem süperben Hauptdarsteller Steve Buscemi auch als einer der Produzenten firmiert. Spektakuläre Schauwerte, aufwendige Massenszenen, Sex and Crime.

Zu den vielversprechendsten neueren Kriminalserien zählt »Ozark« Foto: Jackson Davis/Netflix

Fargo

Drei Staffeln, 30 Episoden; seit 2014

Showrunner/Idee: Noah Hawley

Regie: Michael Uppendahl, Keith Gordon, Randall Einhorn, Adam Bernstein u. a.

Mit Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Allison Tolman, Ewan McGregor, Kirsten Dunst

Anbieter: FX/Netflix

Darum geht’s: Drei Staffeln, drei Storys. Ein abgetakelter Versicherungsvertreter, ein Kopfgeldjäger und eine ehrgeizige Polizistin. Ein Gangster, der nachts in einem Diner mehrere Menschen tötet, wird kurz darauf von einer Frau überfahren, die anschließend, als sei nichts gewesen, nach Hause fährt. Zwillingsbrüder liegen im Clinch. Der eine ist der »Parkplatzkönig von Minnesota«, der andere schlägt sich als Bewährungshelfer mehr schlecht als recht durch.

Empfehlenswert, weil: »Fargo – blutiger Schnee«, 1996 in Szene gesetzt von den Brüdern Joel und Ethan Coen, lieferte die Idee zur Serie, den morbiden Humor und das ungewöhnliche Hinterwäldlersetting hat man übernommen. Dazu skurrile Charaktere, lakonische Sprüche, witzige Dialoge und reichlich Gewalt. Frostig wie die Landschaft ist der Ton, großartig agieren sämtliche Darsteller – darunter Stars wie Billy Bob Thornton als maulfauler Kopfgeldjäger, Kirsten Dunst als Fahrerflüchtige oder Ewan McGregor in seiner Doppelrolle als Emmit und Ray Stussy.

Justified

Sechs Staffeln, 78 Episoden; 2010–2015

Showrunner/Idee: Graham Yost

Regie: Adam Arkin, Jon Avnet, Peter Werner u. a.

Mit Timothy Olyphant, Joelle Carter, Walton Goggins, Erica Tazel, Nick Searcy

Anbieter: FX/Kabel 1

Darum geht’s: Der U. S. Marshal Raylan Givens, ein moderner Cowboy, sorgt in seiner Heimatstadt Lexington (Kentucky) für Recht und Ordnung und nimmt es dabei mit den Gesetzen nicht allzu genau. Immer wieder bekommt er es mit dem alteingesessenen Crowder-Klan zu tun, besonders mit dem mit allen Wassern gewaschen Boyd, den er aus Jugendtagen kennt und der ihm die Freundin Ava ausgespannt hat.

Empfehlenswert, weil: »It was justified«, sagt Givens, »es war gerechtfertigt«, aus Notwehr will er den Auftragskiller eines Drogensyndikats erschossen haben. Ein harter Hund mit Schlag bei den Frauen ist der Cop mit weißem Cowboyhut, eine lakonische Elmore-Leonard-Figur, auf dessen Kurzgeschichte »Fire in the Hole« die Serie beruht. Harlan-County-Flair, Bergbau und Holzwirtschaft, dumpfe, grobschlächtige Ganoven, starke Frauen und ein großartiger Walton Goggins als nicht unsympathischer Oberbösewicht, der schon mal mit einem Raketenwerfer auf eine Kirche zielt: »Ich bin bereit, Sturm zu ernten!«

Ozark

Eine Staffel, zehn Episoden; seit 2017

Showrunner/Idee: Bill Dubuque, Mark Williams

Regie: Jason Bateman, Daniel Sackheim, Ellen Kuras u. a.

Mit Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Jason Butler Harner

Anbieter: Netflix

Darum geht’s: Der gewiefte Finanzberater Marty Byrde muss mit seiner Ehefrau Wendy und ihren beiden Teenagerkindern das gemütliche Heim in einem Chicagoer Vorort verlassen, nachdem sein Partner ein Drogenkartell um Millionen betrogen hat. Es verschlägt ihn in ein Urlaubsressort in den Ozark Mountains. Hier soll er die veruntreuten Dollars wiederbeschaffen und für seine skrupellosen Auftraggeber horrende Beträge waschen.

Empfehlenswert, weil: Noch einmal die ruralen USA, diesmal Missouri. Wald und Wasser statt Wolkenkratzer und Wall Street – in Sachen Geschäftsgebaren, Gewalt und Gier gibt es hier wie da allerdings keinerlei Unterschiede. Der vermeintliche Biedermann – gut besetzt mit Jason Bateman (»Game Night«) – ist ein ganz ausgeschlafener Brandstifter, seine brave Ehefrau, überzeugend gespielt von Laura Linney, erweist sich ihm schnell als ebenbürtig. Familiendynamiken einmal etwas anders.

Peaky Blinders – Gangs of Birmingham

Vier Staffeln, 24 Episoden; seit 2013

Showrunner/Idee: Steven Knight

Regie: Otto Bathurst, Tom Harper, Colm McCarthy u. a.

Mit Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle, Sam Neill, Iddo Goldberg

Anbieter: BBC 2/Sky Atlantic HD

Darum geht’s: Pferdewetten, Schutzgelderpressung, Raub, Mord, die IRA, die Arbeiterklasse und die Kommunisten … Im Birmingham des Jahres 1919 regiert Familie Shelby die Unterwelt. Aber der kaltblütige Thomas (Murphy), Boss der »Peaky Blinders« will mehr, weshalb er den Einflussbereich seines Clans rücksichtslos ausweitet – und auf lange Sicht plant, ein legales Geschäftsimperium aufzubauen.

Empfehlenswert, weil: Autor Steven Knight – Miterfinder von »Wer wird Millionär?«, Oscar-nominiert für sein Skript zu »Kleine schmutzige Tricks« – orientierte sich locker an realen Ereignissen und Personen. Ein blutiges, hartes Gangsterepos, Coppolas Trilogie »Der Pate« nicht unähnlich, in einer stilisierten Bildsprache erzählt. Das historische, in schmutzigen Braun- und Gelbtönen gehaltene Setting steht im Kon­trast zum (Hard-)Rock-Soundtrack, die gebrochenen Figuren leiden – innerlich und äußerlich – an den Folgen des Ersten Weltkriegs.

True Detective

Zwei Staffeln, 16 Episoden; seit 2014

Showrunner/Idee: Nic Pizzolatto

Regie: Cary Joji Fukunaga, John Crowley, Justin Lin u. a.

Mit Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Vince Vaughn; Rachel McAdams

Anbieter: HBO/Sky Atlantic HD

Darum geht’s: zwei Staffeln, zwei Storys. Zwei grundverschiedene Exdetectives der Louisiana State Police werden gebeten, noch einmal einen Fall aufzugreifen, bei dem 1995 eine Prostituierte einem Ritualmord zum Opfer fiel. Grund: Nun, 17 Jahre später, ist eine ähnlich drapierte Leiche aufgetaucht. Und: Zwei bizarre Morde beschäftigen in Kalifornien drei Polizeibeamte und einen Karrieregauner, der versucht, ein ehrliches Geschäft aufzuziehen.

Empfehlenswert weil: Wie »Fargo« ist »True Detective« eine Anthologieserie. Jede Staffel bietet neue Darsteller, einen anderen Handlungsort und einen frischen Plot. Die Geschichten entwickeln sich langsam, die Bilder sind dunkel und trist, die Landschaften zerstört, die Figuren sorgfältig gezeichnet. Die erste Staffel ist die stärkere, Ideengeber Nic Pizzolatto hat alle Folgen geschrieben, Cary Fukunaga hat sie inszeniert. Matthew McConaughey, der als abgefuckter, einsilbiger Einzelgänger glänzt, erinnert sich: »Es war ein Marathon. Das Skript war 450 Seiten dick, wir haben sechs Monate lang 16 Stunden am Tag gearbeitet. Ich musste lernen, geduldig zu sein.«