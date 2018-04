Puigdemont kommt frei

Carles Puigdemont kommt unter Auflagen frei: Eduard Alonso aus Girona in Katalonien steht jubelnd mit einer Estelada, der Fahne der katalanischen Nationalisten, vor der Justizvollzugsanstalt Neumünster Foto: Carsten Rehder/dpa

Der in Neumünster inhaftierte frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont kommt unter Auflagen frei. Nötig für die Haftverschonung sei die Zahlung einer Kaution von 75.000 Euro, entschied das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht am Donnerstag abend (nach Redaktionsschluss der jW-Druckausgabe). Zudem erklärte das Gericht eine von Spanien beantragte Auslieferung des Politikers wegen des Vorwurfs der »Rebellion« für »von vornherein unzulässig«. Der Straftatbestand des Hochverrats sei nicht erfüllt, weil dafür das Gewalt-Merkmal fehle. Deshalb komme nur eine Auslieferung wegen des Vorwurfs der »Korruption« in Form der Untreue in Frage. Nach Ansicht der Richter kann Puigdemont aber unter Auflagen freikommen, weil dieser Vorwurf nicht so schwer wiege. Zu dieser Anklage seien weitere Informationen einzuholen.

Durch diese Entscheidung könnte die spanische Justiz Puigdemont nach einer Überstellung nur wegen des Vorwurfs der Untreue anklagen. Die wegen »Rebellion« drohende Haftstrafe von bis zu 30 Jahren wäre damit vom Tisch.

Wann genau Puigdemont aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster freikommt, war nach Angaben seiner Verteidiger am Abend noch unklar. »Wir freuen uns sehr für unseren Mandanten«, teilten die Anwälte mit. Man wolle so schnell wie möglich die Auflagen erfüllen, damit Puigdemont das Gefängnis verlassen könne, sagte der Anwalt Till Dunckel der Deutschen Presseagentur. Der »unerhörte Vorwurf einer ›Rebellion‹« sei jetzt aus der Welt. In Bezug auf den Korruptionsvorwurf erklärten sie: »Wir respektieren, dass das Gericht in dieser für das europäische Demokratieverständnis richtungsweisenden Sache nicht über die Auslieferung entscheiden möchte, ohne der spanischen Justiz noch ein weiteres Mal Gelegenheit zu geben, den einzig noch in Betracht kommenden Vorwurf zu belegen.«

Puigdemont war nach der Aufhebung der Autonomie Kataloniens durch Madrid im vergangenen Oktober vor seiner drohenden Verhaftung nach Belgien geflohen, von wo er zusammen mit Kabinettsmitgliedern als »legitime Regierung« agierte. Zum Verhängnis wurde ihm ein Vortrag in Finnland. Auf der Rückreise mit dem Auto wurde er vor Ostern in Schleswig-Holstein festgenommen und in Neumünster inhaftiert (Reuters/dpa/jW)