Ein Schlag ins Kontor

Antworten auf US-Provokation gesucht: Russlands Regierungschef Dmitri Medwedew (r.) Foto: Alexander Astafyev/Sputnik/pool/REUTERS

Die USA haben mit ihren am Freitag verkündeten neuen Sanktionen die Moskauer Börse auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex RTS brach allein am Montag um 11,4 Prozent ein. Dabei erscheint dieser Wert noch gering, weil der Index in US-Dollar berechnet wird und der »Greenback« gleichzeitig gegenüber der russischen Währung anstieg. Der Kurs des Rubel sank seit Wochenbeginn um etwa zehn Prozent. Wertverluste verzeichneten auch die Notierungen russischer Unternehmen an westlichen Börsen.

Washington hatte vergangene Woche neue Kontensperren und Geschäftsverbote für 25 Personen und 15 Unternehmen aus Russland verkündet. Unter den Betroffenen sind wieder Politiker und Spitzenbeamte sowie bekannte Oligarchen wie Oleg Deripaska oder Wiktor Wekselberg. Es traf auch Leute aus dem engeren Umfeld von Wladimir Putin wie seinen zeitweiligen Schwiegersohn Kirill Schamalow, der im Ölgeschäft tätig ist und als »Junior-Oligarch« das vergleichsweise bescheidene Vermögen von 1,2 Milliarden US-Dollar besitzen soll, oder Arkadi Rotenberg, den Sohn von Putins einstigem Judotrainer. Nicht einmal der Präsident des Fußballklubs Zenit St. Petersburg blieb verschont.

Diese Auswahl zielt nicht darauf, dass Russland sofort seine Politik gegenüber den USA ändert und eine Weltordnung unter Dominanz der USA anerkennt. Vielmehr soll die Allianz von russischem Großkapital und der Regierung gesprengt werden. Die war von Putin in seiner ersten Amtszeit mittels Entmachtung und Enteignung des Ölmagnaten Michail Chodorkowski erzwungen worden. Damit sind die »unpolitischen« Privatisierungsgewinner wirtschaftlich nicht schlecht gefahren. Der russische Vorwurf, die USA wollten sich der Konkurrenz auf dem Weltmarkt entledigen, scheint etwas übertrieben, zumal sich die »Supermacht« auch ins eigene Fleisch schneidet: So bezieht der Luftfahrtkonzern Boeing erhebliche Teile seines Bedarfs an Aluminium und Titan aus Russland.

Das russische Außenministerium kündigte Gegenmaßnahmen an und nannte die neuen Sanktionen »Banditentum«. Es verstoße gegen die Eigentumsrechte russischer Bürger, wenn ihnen ihre US-Konten gesperrt würden. Es ist einerseits bemerkenswert, wenn eine Regierung sich Sorgen um das Schwarzgeld ihrer Oligarchen macht. Andererseits kann nicht verwundern, was das Wirtschaftsportal Wedomosti am Dienstag meldete: Die Regierung arbeite an Plänen, im eigenen Land »Offshore-Zonen« zu schaffen, also Steuerparadiese. Eines solle im Gebiet Kaliningrad entstehen, ein anderes auf der Insel Russki an der Pazifikküste. Gedacht sind sie offenbar als »sichere Häfen« für russisches Auslandskapital, das die Besitzer angesichts der Sanktionen im Ausland nun heimholen könnten, ohne dass der Staat Fragen stellt oder Steuern verlangt. Auch Ausnahmen vom Arbeitsrecht scheinen erwogen zu werden.

Noch ist nicht klar, ob die Pläne, die im Kreis um Ministerpräsident Dmitri Medwedew offenbar schon seit einigen Monaten geschmiedet werden, so umgesetzt werden, wie sie jetzt bekannt wurden. Politisch wäre das eine Kapitulation vor den Steuervermeidungsstrategien der Oligarchen. Deren »Patriotismus« stand immer unter dem Vorbehalt, dass er sie nichts kostete. Das hätte nicht nur fatale Folgen für die Glaubwürdigkeit von Appellen an Patriotismus und Zusammenhalt gegenüber der breiten Bevölkerung, es wäre vor allem ein Zeichen dafür, dass die Staatsmacht gegenüber ihren Lieblingsbürgern nervös wird. Genau darauf setzt die US-Taktik.