»Die meisten Autoren halten das Recht auf Asyl hoch«

Rechte suchen immer häufiger das große Publikum, so auch bei der Leipziger Buchmesse. Ihr Auftreten bleibt nicht unwidersprochen (17. März) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Mit Unverständnis hat der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, VS, auf die sogenannte Erklärung 2018 reagiert. Unterzeichnet hatten sie unter anderem rechtskonservative Autoren wie Henryk M. Broder, Uwe Tellkamp, Thilo Sarrazin und Karlheinz Weißmann. Sie begegnen dem Text mit einer »Antwort für Demokratie und Menschenrechte«. Worum dreht sich der Streit?

Bei der von rechten und konservativen Autoren am 15. März verfassten Erklärung geht es um Flüchtlinge und um Einwanderung. Propagandistisch ist darin von einer »illegalen Masseneinwanderung« die Rede. Aus unserer Sicht geht es um das Abfangen von rechten Sympathien. Unsere Bundesvorsitzende Eva Leipprand hat in einer Presseerklärung des VS schon geäußert, dass die Art, wie das Papier die Migranten zu Sündenböcken macht, »unterkomplex und einer intellektuellen Auseinandersetzung nicht angemessen« ist.

Auch ich finde, dass ein komplexes Thema auf eine simple Formel heruntergebrochen ist. Unsere Antwort darauf lautet: »Die Menschenrechte enden an keiner Grenze dieser Welt. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Armut in unserem Land Zuflucht suchen, und wenden uns gegen jede Ausgrenzung.« Diese Gegenerklärung haben wir nun – genau wie die Rechten ihre – für die Allgemeinheit zum Unterzeichnen im Internet geöffnet. Weiterhin äußern die Verfasser, das Recht auf freie Demonstrationen einfordern zu wollen. Allerdings konnte ich nicht feststellen, dass es rechten Gruppierungen verweigert worden wäre. Das war eher bei linken Demos wie etwa gegen G 20 in Hamburg der Fall.

Die Verfasser haben ihre »Erklärung 2018« mit einem Foto des von AfD-Anhängern veranstalteten Frauenmarsches versehen. Welches Frauenbild vermitteln sie damit?

In der Tat. Obgleich die Unterzeichner hauptsächlich Männer sind, haben sie ihr Pamphlet mit einem Foto des rechten Frauenmarsches am 17. Februar in Berlin aufgemacht. Damit ist wohl intendiert, die Assoziation hervorzurufen, dass Frauen, quasi in guter deutscher alter Ritterlichkeit zu schützen wären – freilich vor Männern aus fremdartigen Kulturen. Ich persönlich muss allerdings sagen: Noch nie bin ich etwa von afghanischen, pakistanischen oder türkischen Männern diskriminiert worden, sondern immer nur von weißen deutschen Männern.

Die Verfasser nutzen das Foto als Schild für ihre Fremdenfeindlichkeit und instrumentalisieren die Frauen für ihre Selbstdarstellung, um sich als weiße, vermeintlich moralisch überlegene Männer mit Beschützergestus in Szene zu setzen. Um Frauen geht es in der Erklärung gar nicht. Wenn die Unterzeichner nicht bereit dazu sind, ihre eigenen Gesichter dem voranzustellen, ist das ein schwaches Zeichen.

Warum fanden Sie es wichtig, auf den Text zu reagieren?

Schriftsteller werden – mitunter zu Recht – als Intellektuelle wahrgenommen, an deren gesellschaftlichen Positionen sich Menschen orientieren können. Ich möchte nicht, dass diese »Erklärung 2018« stehenbleibt, als hätten sich mit ihr »die Schriftsteller« geäußert. Ein Großteil sieht all dies völlig anders, setzt sich für die Menschenrechte ein – würde sich zum Gebrauch des Kampfbegriffes »Masseneinwanderung« etwa niemals herablassen. Die meisten Autoren im VS, die ich kenne, legen viel Wert auf Diversität, Gleichberechtigung und Interkulturalität. Das Recht auf Asyl und Menschenwürde halten sie hoch.

Dafür, dass sich der VS von der Erklärung distanziert hat, wurde der Verband auch kritisiert. Wie gehen Sie mit solchen Reaktionen um?

Ich bin diesen Antagonismus mittlerweile gewohnt. Selbst wenn ich der Auffassung bin, dass die rechten Bewegungen oft unangemessen im Ton sind – und ich mir mehr Niveau in der Auseinandersetzung wünschen würde.