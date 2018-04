Deutsche Bank mit neuem Chef

Hat sich mit Stellenvernichtung und Filialschließungen für Höheres qualifiziert: Der bisherige Privatkundenvorstand der Deutschen Bank, Christian Sewing Foto: Arne Dedert/dpa

Die Deutsche Bank tauscht wohl – nach noch nicht einmal drei Jahren – ihren Chef aus. Der bisherige Leiter der Privatkundensparte Christian Sewing soll offenbar als Nachfolger von John Cryan an die Spitze des Geldhauses rücken, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.

Sewing war bereits im vergangenen Jahr zusammen mit Marcus Schenck zum Vizevorstandsvorsitzenden der Bank berufen worden. Schenck, der bisher zusammen mit Garth Ritchie das Investmentbanking der Deutsche Bank leitet, stehe vor dem Abschied, sagte der Insider weiter. Ritchie werde den Unternehmensbereich künftig alleine führen. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme ab. Sie hatte bereits am Samstag mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat am Sonntag abend über die Zukunft von Cryan beraten und dabei eine Entscheidung zum Vorstandsvorsitzenden fällen werde.

Der 57jährige Brite Cryan, dessen Vertrag noch bis 2020 läuft, war zuletzt nach einer sogenannten Gewinnwarnung an der Börse und einem starken Absturz des Aktienkurses immer mehr unter Druck geraten. Bereits vor Ostern gab es erste Medienberichte, wonach Aufsichtsratschef Paul Achleitner nach einem Nachfolger suche. Cryan hatte danach zwar bekräftigt, bleiben zu wollen, Rückendeckung aus dem Aufsichtsrat erhielt er dafür jedoch nicht.

Mit Sewing soll erstmals seit langem ein Manager aus dem Privatkundengeschäft den Vorstandsvorsitz von Deutschlands größtem Kreditinstitut übernehmen. Der 47jährige ist ein Eigengewächs des Konzerns, für den er bereits seit rund drei Jahrzehnten arbeitet. Einige Großaktionäre hatten an einer internen Lösung für die Neubesetzung der Unternehmensspitze immer wieder Zweifel geäußert, das Duo aus Sewing und Schenck sei noch nicht reif für den Chefsessel. Trotz dieser Bedenken befinde sich Sewing aber auf dem ersten Platz von Achleitners Kandidatenliste, sagte der Insider. Schließlich sei Sewing bei der Umsetzung seiner Aufgaben gut vorangekommen, etwa bei der Schließung von Deutsche-Bank-Filialen und der Integration des Tochterunternehmens Postbank in den Konzern.

Nach drei Verlustjahren in Folge steht der mögliche neue Chef vor zahlreichen Baustellen. Er erbt von Cryan eine verunsicherte Belegschaft, die bereits mehrere Strategiewechsel der Führung über sich ergehen lassen musste. Im Vergleich zur Konkurrenz steht die Deutsche Bank in vielen Bereichen schwächer da als vor der Finanzkrise. So sind die großen Wall-Street-Häuser dem Institut im profitträchtigen Investmentbanking weit enteilt, und auch die technische Infrastruktur des Frankfurter Riesen gilt nach jahrelangen Kürzungen als veraltet. (Reuters/jW)