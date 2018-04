Gegen das koloniale Verdrängen

Nachkommen der Herero hatten sich am Rand der Omaheke-Wüste in Namibia bereits am 4.Oktober 2015 versammelt, um an den Beginn des Völkermordes durch die Deutschen vor über 100 Jahren zu erinnern Foto: Jürgen Bätz/dpa

Moses Kooper ist immer noch bewegt. »Ich habe in diesem Haus gestanden – da, wo er den Vernichtungsbefehl unterschrieben hat«, sagte der Chief des Nama-Volkes auf einer Pressekonferenz in Hamburg am Freitag. Am Vortag hatte Kooper das Trotha-Haus auf dem Gelände der Helmut-Schmidt-Universität (früher Bundeswehr-Universität) in Jenfeld besucht. In dem Gebäude residierte Lothar von Trotha, der als Kommandeur der »Schutztruppe« in Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, die Vernichtung der Nama und Herero anordnete. Von 1904 bis 1908 wurden etwa 80.000 Angehörige der Volksgruppen von Soldaten ermordet, zum Verhungern und Verdursten in die Wüste getrieben oder in Konzentrationslagern durch Unterernährung und schwerste Zwangsarbeit getötet.

Der Besuch im Trotha-Haus war Auftakt für den »Zweiten Transnationalen Herero-und-Nama- Kongress« auf deutschem Boden (nach Berlin 2016). »Koloniales Vergessen: Quo vadis, Hamburg?« hieß das Motto der Tagung. Auf fünf Podien diskutierten die Vertreter der Volksgruppen mit Künstlern, Wissenschaftlern und Vertretern von Initiativen über den Völkermord an den Herero und Nama, die Rolle Hamburgs dabei und den Umgang mit der Kolonialgeschichte. Veranstalter waren die »Initiative Schwarze Menschen in Deutschland« (ISD) und die Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg.

Kritik an der Bundesregierung übte auf der Pressekonferenz Esther Muinjangue, Vorsitzende der Ovaherero/Ovambanderu Genocide Foundation. Deren Strategie erwecke den Eindruck »doppelter Standards«. Im Gegensatz zu den Verhandlungen mit Juden und Roma nach 1945 schließe die Bundesregierung die Herero und Nama von Gesprächen aus, verhandle nur bilateral mit der namibischen Regierung, die nicht für sie sprechen könne. Zum Verfahren, das die Volksgruppen vor einem Jahr bei einem New Yorker Bezirksgerichts gegen Deutschland anstrengten, habe Berlin erst im Januar einen Anwalt entsandt.

Den Kongress habe man bewusst nach Hamburg geholt, erklärten die Veranstalter. Die Stadt sei ein Hauptprofiteur des Kolonialismus gewesen. Von einem »Sammelsurium von Spuren des Kolonialismus im Hamburger Stadtbild« sprach ISD-Vorsitzender Tom Gläser am Freitag. Die Schimmelmannstraße etwa trägt den Namen des Dänen Heinrich Carl von Schimmelmann, einer der größten Sklavenhändler des 18. Jahrhunderts. Seit Jahren drängen die Partei Die Linke und Initiativen auf die Entfernung dieser die Kolonialverbrecher ehrenden Benennungen. Immerhin erklärte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Freitag beim Senatsempfang für die Vertreter der Herero und Nama, Hamburg habe »eine Schlüsselrolle in der kolonialen Vergangenheit des deutschen Kaiserreichs und damit auch bei dem Völkermord im damaligen Deutsch-Südwest-Afrika gespielt«. Dafür bitte er um Verzeihung.

Esther Muinjangue machte in Hamburg erneut deutlich, dass es den Herero und Nama nicht allein um Reparationszahlungen geht. In erster Linie müsse Deutschland endlich den Völkermord als solchen anerkennen und sich angemessen entschuldigen, sagte sie. Der Ausschluß der heutigen Vertreter der Ethnien von den Gesprächen bleibe für die Opfergruppen schmerzhaft.