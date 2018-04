»Vaiana« (USA 2016) von Ron Clements und John Musker ist die 56. Produktion der Walt Disney Animation Studios. Die Titelfigur weist selbst darauf hin, dass es sich bei ihr nicht um eine Prinzessin handelt, obwohl sie »ein Kleid trägt, singt und mit Tieren redet«. Sie ist die Tochter des »Chiefs«, des Häuptlings eines Stammes, der auf einer (fiktiven) Insel in Polynesien lebt. Meer, Strand, Sonne, Palmen und Kokosnüsse, wohin das Auge blickt. Alle sind satt, zufrieden und glücklich. Das einzige Problem des Vaters ist die ständige Sehnsucht seiner Tochter, übers Meer zu segeln. Das sei viel zu gefährlich, schärft er ihr ein. Ihr Platz sei auf der Insel. Sie soll in seine Fußstapfen treten und Chefin werden.

Das Glück währt nicht lange. Bald gibt es kaum noch Fische für die Inselbewohner und die Kokospalmen faulen von innen. Von ihrer Oma wird Vaiana aufgefordert, in See zu stechen, den Halbgott Maui zu finden und ihn zur Göttin Te Fiti zu bringen. Maui habe einst das Herz dieser Göttin gestohlen, weshalb nun auf den Inseln des Ozeans die Arten stürben. Vaiana fühlt sich »voll fit« für diese Aufgabe, sie hat ja ohnehin eine besondere Beziehung zum Ozean. Der tätschelt ihr manchmal die Wange und legt ihr schöne Muscheln an den Strand. Mit einem durchgeknallten Huhn segelt sie über das Meer und findet Maui. Der Halbgott mit Riesenkreuz und durchtrainierten Armen, auf dessen Körper Stationen seines Leben tätowiert sind, will erst noch überzeugt werden, Menschen und Inseln zu retten. Gefährliche Piraten kommen ins Spiel. Die sind zwar nur so groß wie Kokosnüsse, dafür aber sehr gemein. Noch fieser ist nur eine Riesenkrabbe, die ebenfalls bezwungen werden muss. Durch die Hilfe der kleinen Vaiana schafft es Te Fiti, wieder zu alten Kräften zu kommen. Gegessen werden vor allem frische Früchte.

Polynesisches Mangoeis mit Nüssen und Kokosnusscreme: Ein Liter Milch mit zwei Gewürznelken, fünf Kardamomkapseln und fünf Pfefferkörnern bis zum Siedepunkt erhitzen, bei kleiner Hitze auf die Hälfte einkochen. Zwei TL Speisestärke in zwei EL Wasser auflösen, unter Rühren zur Milch geben. 100 g Zucker zufügen, dicklich einkochen. Milchcreme durch ein feines Sieb in eine Schüssel abgießen. Schüssel in Eiswasser stellen, Creme kalt rühren. Vier kleine reife Mangos schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden, grob würfeln. In einen Mixer geben, Milchcreme und vier cl Triple sec (Bitterorangenlikör) zufügen, alles glatt pürieren. Die Masse in vier kleine Portionsförmchen füllen, im Gefrierschrank mindestens zwei Stunden gefrieren. 60 g Macadamianüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten, klein hacken. Zum Servieren die Formen kurz in heißes Wasser tauchen, das Eis auf kleine Teller stürzen. 100 g gesüßte Kokosnusscreme in einer Schüssel glatt rühren, je einen EL über das Mangoeis geben. Mit Nüssen bestreut servieren