Ein stolzes Herz

»Show a little grit«: Paul Robeson war einer der kämpferischsten Künstler seiner Zeit (hier in den 1940ern) Foto: picture alliance/Mary Evans Picture Library

»Der Künstler muss Partei ergreifen. Er muss sich entscheiden, für Freiheit oder Sklaverei zu kämpfen. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich hatte keine andere.«

Paul Robeson bei einer Kundgebung zur Unterstützung der spanischen Republik am 24. Juni 1937 in der Londoner Royal Albert Hall

Paul Robeson wurde am 9. April 1898 als Sohn eines entflohenen Sklaven in ein rassistisches Amerika geboren. Insbesondere als Bass-Bariton-Sänger bekannt, war er auch ein hervorragender Schauspieler und ausgezeichneter Sportler. Er war ein furchtloser politischer Aktivist, ein Anhänger der Befreiungsbewegungen, ein Freund der Sowjetunion und der sozialistischen Welt. Er sang in über 20 Sprachen, darunter einige afrikanische sowie Chinesisch und Russisch. Er war der erste Sänger, der ein komplettes Programm von Spirituals und Liedern der Afroamerikaner aufführte, ihnen die Öffentlichkeit einer Konzertbühne verschaffte und sie weltweit bekannt machte. Robeson war der erste, der sich weigerte, vor einem nach »Rassen« getrennten Publikum aufzutreten. Er war der erste afroamerikanische Schauspieler, der in den USA als Othello auftrat, in Großbritannien der erste seit Ira Aldridge im 19. Jahrhundert. Er war der bedeutendste afroamerikanische Schauspieler in den USA, auf der Bühne wie auf der Leinwand, und der erste, der international Bekanntheit erlangte. Er verlieh afroamerikanischen Figuren Würde und Respekt. Er war ein weltweites Symbol des Künstlers als Aktivist und Sprecher der Unterdrückten der Erde. Gegen Ende seines Lebens, er starb 1976, wohnte er mit seiner Schwester abgeschieden in Philadelphia. Obwohl er von den antikommunistischen und rassistischen Diffamierungen, denen er sich vor allem in der McCarthy-Ära ausgesetzt sah, gezeichnet war, hielt er doch standhaft an seinen politischen Überzeugungen fest.

Sport fürs Studium

Zunächst war Robeson ein hervorragender Nachwuchssportler. Während seiner Zeit an der Rutgers University (1915–1919), der Staatlichen Universität New Jerseys, war er ein erfolgreicher Leichtathlet, spielte aber auch Basketball und Baseball. Herausragend waren seine Leistungen im American Football, welche ihm Profiverträge bei den Hammond Pros, den Akron Pros und den Milwaukee Badgers einbrachten, mit denen er in der höchsten Liga auflief. Noch 1922 absolvierte er 15 Einsätze in der gerade gegründeten National Football League. Mit dem Sport finanzierte er sein Jurastudium an der renommierten Columbia University in New York, das er 1923 abschloss.

Zwei Jahre zuvor hatte er Eslanda »Essie« Goode geheiratet, die erste afroamerikanische analytische Chemikerin, die am Columbia University Medical Center arbeitete, eine Aktivistin, Schriftstellerin und Rednerin. Als ihnen klar wurde, dass er aufgrund des herrschenden Rassismus nicht als Anwalt würde arbeiten können, begann er Mitte der 1920er Jahre seine Gesangskarriere mit radikal neuen Interpretationen von Spirituals. Diese Lieder fassen die Grausamkeit der Sklaverei in biblische Sprache und enthalten oft versteckte Botschaften des Widerstandes. So drückt »Sometimes I Feel Like a Motherless Child« nicht nur Robesons eigene Erfahrung aus, seine Mutter in jungen Jahren verloren zu haben, sondern beschreibt auch die Trennung von Familien durch die Sklaverei. »Go Down Moses«, ein anderer Spiritual, feiert die Befreiung der Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft, was Robesons Zuhörer selbstverständlich auf ihre eigenen Freiheitsbestrebungen bezogen.

Wendepunkt London

Ein Wendepunkt in Robesons Leben waren seine Londoner Jahre (1927–39). Diese prägten seine Sichtweise auf die Welt, hier wurde er Internationalist, fand seinen Weg zum Sozialismus und identifizierte sich mit der unterdrückten Arbeiterklasse, ungeachtet der Hautfarbe. In London entdeckte er auch den afrikanischen Kontinent für sich und schmiedete Freundschaften fürs Leben, etwa mit Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Nnamdi Azikiwe oder dem künftigen indischen Staatsführer Jawaharlal Nehru, aber auch mit afrikanischen Seeleuten, die er in den Häfen traf. Robeson begann, afrikanische Kulturen eingehend zu studieren und afrikanische Sprachen zu erlernen. Sprache begriff er als Tor zu den Kulturen der Welt: »Es ist faszinierend, Flexibilität und Subtilität in einer Sprache wie Suaheli zu finden, die ohne weiteres die Lehren des Konfuzius auszudrücken vermag«. Er erkannte auch, dass neben »den überragenden Errungenschaften der Kulturen des antiken Griechenlands und Chinas auch die Kultur Afrikas stand, die von den imperialistischen Plünderern des Reichtums Afrikas ausgeblendet und verleugnet wurde (…) und ich erfuhr von der bemerkenswerten Verwandtschaft zwischen afrikanischer und chinesischer Kultur«. Robeson entwickelte sogar die Theorie, dass eine universelle Pentatonik musikalische Volkskulturen über die Kontinente hinweg verbinde.

Er arbeitete als gefeierter Schauspieler und Sänger in London, spielte seine bahnbrechende Interpretation des Othello und in anderen wichtige Rollen. Während dieser Jahre erkannte Robeson, dass man sich im Emanzipationskampf nicht auf die afroamerikanische Bourgeoisie verlassen kann, weil diese von der weißen abhängig ist. Er begriff, dass das Leben der Unterdrückten auf einer Gemeinsamkeit beruht, die sich in ihrer Musik zeigt, und dass Bündnisse über geographische und ethnische Unterschiede hinweg auf Klassenbasis geschmiedet werden müssen. Deshalb schloss er sich dem Arbeitertheater Unity in London an, um beim Aufbau einer Kultur der Arbeiterklasse mitzuwirken.

Wegen seines Interesses an Afrika richtete Robeson seinen Blick auf die Sowjetunion, welche die Rückständigkeit des zaristischen Russlands überwunden hatte. 1934 reiste er zum ersten Mal in das Land, in dem sich, wie er sagte, »Farbige sicher und frei als Gleichberechtigte bewegen«. Robeson erlernte Russisch, empfand große Sympathie mit der UdSSR und veranlasste sogar, dass sein Sohn zwei Jahre die Schule in Moskau besuchte, was später mit als Grund für die Entziehung seines Passes angeführt wurde.

Musik für die Schützengräben

Robesons Reise nach Spanien 1938 war ein Meilenstein in seinem Leben: »Ich sang mit ganzem Herzen für diese tapferen Kämpfer der Internationalen Brigade. Ein neues, warmes Gefühl für meine Heimat wuchs in mir, als ich die Männer des Abraham-Lincoln-Bataillons traf (…) Mein Herz war erfüllt von Bewunderung und Liebe für diese weißen Amerikaner, und es gab einen großen Stolz auf mein eigenes Volk, als ich sah, dass es auch Neger in den Reihen der Lincoln-Männer in Spanien gab.« Sein parteiliches Engagement im Spanischen Krieg beweist Robesons Mut im internationalen Kampf gegen den Faschismus. Im belagerten Madrid nutzten die republikanischen Streitkräfte seine Musik als Waffe und übertrugen sie über Lautsprecher in die Schützengräben des Gegners. Als Deutschland 1939 in Polen einmarschierte, warteten die Robesons noch ab, bis Paul die Dreharbeiten für »The Proud Valley« (»Das stolze Tal«) beendet hatte, bevor sie in die Staaten zurückkehrten. Der Film handelt von einem afroamerikanischen Minenarbeiter in den Kohlerevieren von Wales und wurde auch dort gedreht. Dieser Film, auf den Robeson »besonders stolz war«, schmiedete eine enge Verbindung zwischen ihm und den Walisern.

Nach Rückkehr in die USA setzte er seine Schauspielkarriere fort und brillierte wieder als Othello in der beispiellos erfolgreichen Broadway-Inszenierung von 1942/43. Auch seine politischen Aktivitäten nahm er wieder auf. So setzte er sich in einer langwierigen Kampagne gegen die Rassentrennung ein, welche die Proteste der Bürgerrechtsära einläutete. Er leitete auch die Anti-Lynching-Bewegung, von der eine Delegation ins Weiße Haus eingeladen wurde. Als sich Präsident Truman weigerte, gegen die Ermordung von Schwarzen aktiv zu werden, initiierte Robeson 1951 eine Petition, welche er im Namen des Civil Rights Congress den Vereinten Nationen vorlegte. In dieser wurde die Klage erhoben, dass die USA gegen Artikel II der UN-Völkermordkonvention verstießen, indem sie es versäumten, gegen das Lynchen von Afroamerikanern einzuschreiten.

Eine falsche Wiedergabe seiner Rede auf dem Pariser Weltfriedenskongress im April 1949 durch eine Agentur löste eine Hetzkampagne gegen ihn aus. Im August 1949 verhinderten Rassisten in Peekskill bei New York eines seiner Konzerte. Robesons furchtloses Eintreten für die Rechte der Afroamerikaner und seine fortwährende Unterstützung der UdSSR führten zu einem Auftrittsverbot. Das Außenministerium entzog ihm, seiner Frau und seinem Sohn die Pässe und verweigerte ihnen das Reisen.

Bis 1952 war Robeson laut Pete Seeger »ganz oben auf der schwarzen Liste der Künstler Amerikas«. Keine Konzerthalle stand ihm offen, kein Produzent förderte ihn, und auch seine Schauspielkarriere endete abrupt. Das FBI bedrohte Konzertveranstalter, Geschäfte und Radiosender boykottierten seine Songs. Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes wurde Robeson zur Unperson erklärt, aus dem öffentlichen Leben verbannt und seiner Einkommensquelle beraubt.

Auf der Liste

Er wehrte sich und umging das Reiseverbot. So sang er an der kanadischen Grenze vor Publikum auf der anderen Seite. Auch gab er per Telefon Konzerte in England und Wales. Organisiert wurde das vom britischen nationalen Solidaritätskomitee »Let Paul Robeson Sing«, der Gewerkschaft »British Actors’ Equity Association« und 27 Abgeordneten des Unterhauses. Sein hierdurch ermöglichtes, episches Konzert am 26. Mai 1957 im Rathaus von St. Pancras in London erhöhte den Druck auf die US-Regierung.

Im Juni 1958 entschied der Oberste Gerichtshof der USA, dass es verfassungswidrig sei, einem US-Bürger seinen Pass aus politischen Gründen zu verweigern. Robeson begab sich sofort auf eine Welttournee und flog zuerst nach London. Er sang für Millionen von Menschen im Fernsehen und im Radio und war der erste Nichtkleriker – und der erste Nicht-Weiße –, der von der Kanzel in der St. Paul’s Cathedral sprach, zu 4.000 Zuschauern im Inneren und 5.000 im Freien. 1959 sang er auf den Weltfestspielen in Wien. Robesons letzte Konzerttournee führte ihn 1960 nach Australien, wo er für die Arbeiter sang, die gerade das Sydney Opera House errichteten. Er war der erste, der hier öffentlich über die Unterdrückung der indigenen Völker durch die Europäer sprach. Zwischen 1960 und 1963 weilte er mehrfach in Berlin, auch zur medizinischen Behandlung. Er erhielt die Ehrendoktorwürde der Humboldt-Universität und wurde Korrespondierendes Mitglied der Akademie der Künste der DDR.

In Australien sang Robeson auch »Ol’ Man River«, eines seiner bekanntesten Stücke, das ursprünglich für das Musical »Show Boat« geschrieben worden war. Er änderte den Text und machte aus einem Lied, das Unterdrückung hinnimmt, eines des Widerstands – das Verlangen nach Freiheit wird sich durchsetzen:

»There’s an ol’ man called the Mississippi,

That’s the ol’ man I don’t like to be

What does he care if the world’s got problems?

What does he care if the land ain’t free?

Tote dat barge, lift dat bale!

You show a little grit

And you lands in jail.

But I keeps laffin’

Instead of cryin’

I must keep fightin’;

Until I’m dyin’,

And Ol’ Man River,

He’ll just keep rollin’ along!«

(»Es gibt einen alten Mann namens Mississippi,

Das ist der alte Mann, der ich nicht sein möchte.

Was kümmert es ihn, wenn die Welt Probleme hat?

Was kümmert es ihn, wenn das Land nicht frei ist?

Schlepp’ den Kahn, heb’ den Ballen,

Zeigst du etwas Mut,

Landest du im Gefängnis.

Aber ich lache weiter,

Anstatt zu weinen;

Ich muss weiterkämpfen,

Bis ich sterbe,

Und der alte Mann Fluss,

Er fließt immer weiter.«)