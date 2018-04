Die Abseiler

Von einer einmal geäußerten steilen These kommt man hinterher schwer wieder herunter. Die jüngsten Erklärungen der britischen Regierung zum Thema Skripal sind beispielhaft dafür. Da fordert Russland eine gemeinsame Untersuchung des Vorfalls und – endlich – das, was in jedem ordentlichen Strafprozess selbstverständlich ist: dass dem Beschuldigten die Beweise vorgelegt werden, die die Anklage gegen ihn in der Hand zu haben behauptet. Aber gleich merkt man: Dies ist nicht nur deshalb kein ordentlicher Strafprozess, weil es so etwas im internationalen Recht vom Prinzip her nicht gibt und nicht geben kann. Es fehlt nämlich der überstaatliche Souverän, der solches Recht durchsetzen könnte. Es ist auch nicht einmal ein ordentlicher Prozess, der Russland im selbsternannten Mutterland des Rechtsstaates gemacht werden soll. Es soll ein Schauprozess werden. Also erklärt Britanniens Außenminister Boris Johnson das russische Ansinnen für ein »unverschämtes Ablenkungsmanöver«. So etwas kenne man von diesem Verdächtigen ja schon. »Vorverurteilung« ist das mindeste, was einem halbwegs geschulten Liberalen hierzu einfallen müsste. Tut es aber nicht. Der »Westen« einschließlich der Bundesregierung hält die offizielle britische Version weiterhin für die »wahrscheinlichste« und »plausibelste«. So kann man Unwissen in der Sache auch formulieren. Anders gesagt: Es werden dünne Socken über kalte Füße gezogen.

Letztere bekommen unterdessen offenbar auch einige in Großbritannien. So erklärte der Leiter des dortigen Biowaffenlabors in Porton Down, seine Dienststelle könne nur feststellen, dass der Stoff, mit dem Sergej und Julia Skripal vergiftet wurden, von einer Raffinesse gewesen sei, wie sie nur staatliche Akteure zustande bekämen. Ob der Stoff aber aus Russland gekommen sei, wisse er nicht. Dies herauszufinden, sei auch nicht die Aufgabe seiner Leute gewesen. Solche Bewertungen seien Aufgabe der Regierung – mit anderen Worten: Die Anklage ist Politik. Schön auch die treuherzige Versicherung: »Diese Substanz kommt nicht von uns und hat unsere Mauern nie verlassen.« Was soll man denn jetzt eigentlich glauben? Nie produziert oder immer schön unter Verschluss gehalten?

Wie gesagt: »Nowitschok« ist seit Mitte der neunziger Jahre im Prinzip bekannt. Damals war nämlich der sowjetische Militärforscher Wil Mirsajanow von den USA abgeworben und mit einem Job versorgt worden – um sein Wissen über den Kampfstoff unter Kontrolle zu haben. Schwer vorstellbar, dass er es nicht mit seinen neuen Brötchengebern geteilt hätte. 2008 veröffentlichte er die Formel auch im Detail; der Rest ist Technologie. Muss man noch einmal daran erinnern, dass bei der »Sanierung« des sowjetischen Chemiewaffentestgeländes in Usbekistan in den Neunzigern die USA eine »helfende Hand« gereicht haben, wie schon vor Jahren die New York Times schrieb? Oder daran, dass in den Neunzigern an der Entwicklung beteiligte russische Wissenschaftler »Ampullen« von Nowitschok »für Dollars verkauft« haben, wie nicht etwa ein »Kremltroll« schrieb, sondern die liberale Moskauer Nowaja Gaseta? Dass mit einem Wort Nowitschok seit 20 Jahren auf dem Markt ist und der Umstand, dass es irgendwann einmal in der Sowjetunion erfunden wurde, nicht beweist, dass die den Skripals angeblich verabreichte Dosis jetzt auch aus Russland kam? Und, mal ganz zynisch gefragt: Warum haben sie den vermeintlichen Anschlag überhaupt überlebt, wo sie doch mit einer der tödlichsten Substanzen überhaupt professionell vergiftet worden sein sollen?

Was bleibt, sind Ablenkungsmanöver. Im Sicherheitsrat erklärte die britische UN-Botschafterin auf russische Vorhalte, sie »höre sich keine Moralpredigten von einem Land an, das Ermittlungen gegen syrische Chemiewaffen verhindert habe«. Selber Lügner, sagt der beim Lügen Ertappte. Und nicht einmal das stimmt. Russland hat Syrien 2013 veranlasst, seine Chemiewaffen zur Vernichtung abzugeben und damit dem Westen einen Kriegsvorwand aus der Hand geschlagen. Das ist es, was in London weh tut.