Die schwierigste Aufgabe

»Arbeiterinnen an die Gewehre!«: Plakat auf dem Jahr 1918 Foto: jW-Archiv

Die Entwicklung der Partei der Bolschewiki, die heute Regierungspartei in Russland ist, zeigt besonders anschaulich, worin der jetzt vor sich gehende und die Eigenart der gegenwärtigen Situation bildende historische Umschwung besteht, der von der Sowjetmacht eine Neuorientierung, d. h. eine neue Aufgabenstellung, erfordert.

Die erste Aufgabe jeder Partei der Zukunft besteht darin, die Mehrheit des Volkes von der Richtigkeit ihres Programms und ihrer Taktik zu überzeugen. (...) Jetzt ist diese Aufgabe, die natürlich bei weitem noch nicht vollendet ist (und niemals ganz erschöpft werden kann), in der Hauptsache gelöst, denn die Mehrheit der Arbeiter und Bauern Russlands steht, wie das der letzte Sowjetkongress in Moskau unumstößlich gezeigt hat, offenkundig auf seiten der Bolschewiki.

Die zweite Aufgabe unserer Partei war die Eroberung der politischen Macht und die Niederhaltung des Widerstands der Ausbeuter. Auch diese Aufgabe ist keineswegs ganz erschöpft, auch sie kann unmöglich ignoriert werden, denn die Monarchisten und Kadetten einerseits, ihre Helfershelfer und Handlanger, die Menschewiki und rechten Sozialrevolutionäre, andererseits setzen ihre Versuche fort, sich zum Sturz der Sowjetmacht zusammenzuschließen. (...)

Jetzt kommt als nächste und die Eigenart der gegenwärtigen Situation bildende Aufgabe die dritte Aufgabe an die Reihe, die Verwaltung Russlands zu organisieren. Selbstverständlich wurde diese Aufgabe gleich am Tage nach dem 25. Oktober 1917 (dem Tag der Oktoberrevolution, jW) von uns gestellt und in Angriff genommen, aber bis jetzt, solange der Widerstand der Ausbeuter noch die Form des offenen Bürgerkriegs annahm, bis jetzt konnte die Aufgabe des Verwaltens nicht die Hauptaufgabe, die zentrale Aufgabe werden.

Jetzt ist sie das geworden. Wir, die Partei der Bolschewiki, haben Russland überzeugt. Wir haben Russland den Reichen, den Ausbeutern abgerungen zugunsten der Armen, der Werktätigen. (...) Zum ersten Mal in der Weltgeschichte hat eine sozialistische Partei es fertiggebracht, das Werk der Machteroberung und der Niederhaltung der Ausbeuter in den Hauptzügen zu Ende zu führen und unmittelbar die Aufgabe des Verwaltens in Angriff zu nehmen. Wir müssen uns als würdige Vollbringer dieser schwierigsten (und dankbarsten) Aufgabe der sozialistischen Umwälzung erweisen. Wir müssen uns klarmachen, dass zum erfolgreichen Verwalten außer der Fähigkeit zu überzeugen, außer der Fähigkeit, im Bürgerkrieg zu siegen, noch die Fähigkeit, praktisch zu organisieren, notwendig ist. Das ist die schwierigste Aufgabe, denn es handelt sich um die Organisierung der tiefsten, der ökonomischen Grundlagen des Lebens von Millionen und Abermillionen Menschen auf neue Art. Und das ist die dankbarste Aufgabe, denn erst nach ihrer Lösung (in den Haupt- und Grundzügen) wird man sagen können, dass Russland nicht nur eine Sowjetrepublik, sondern auch eine sozialistische Republik geworden ist.

Die oben skizzierte objektive Lage, hervorgerufen durch den äußerst schweren und labilen Frieden, die entsetzliche Zerrüttung, Arbeitslosigkeit und Hungersnot, die wir als Erbe des Krieges und der Herrschaft der Bourgeoisie (...) übernommen haben – das alles hat zwangsläufig die Kräfte der breiten Masse der Werktätigen aufs äußerste ermattet und sogar erschöpft. Sie fordert dringend eine gewisse Ruhephase und muss sie fordern. Auf die Tagesordnung tritt die Wiederherstellung der durch den Krieg und die Misswirtschaft der Bourgeoisie zerstörten Produktivkräfte; die Heilung der Wunden, die der Krieg, der Schwarzhandel und die Versuche der Bourgeoisie, die gestürzte Macht der Ausbeuter wiederaufzurichten, geschlagen haben; die wirtschaftliche Hebung des Landes; der nachhaltige Schutz der elementaren Ordnung. Es mag paradox erscheinen, steht aber tatsächlich infolge der erwähnten objektiven Bedingungen ganz außer Zweifel, dass die Sowjetmacht gegenwärtig den Übergang Russlands zum Sozialismus nur dann sichern kann, wenn sie, trotz der Gegenwehr der Bourgeoisie, der Menschewiki und der rechten Sozialrevolutionäre, gerade diese elementarste, diese allerelementarste Aufgabe, das gesellschaftliche Getriebe aufrechtzuerhalten, praktisch löst. (...)

Führe genau und gewissenhaft Buch über das Geld, wirtschafte sparsam, faulenze nicht, stiehl nicht, beobachte strengste Disziplin in der Arbeit – gerade solche Parolen, die von den revolutionären Proletariern damals, als die Bourgeoisie derartige Reden über ihre Herrschaft als Ausbeuterklasse bemäntelte, mit Recht verlacht wurden, werden jetzt, nach dem Sturz der Bourgeoisie, zu den nächsten und wichtigsten Aufgaben der Gegenwart. Und die praktische Verwirklichung dieser Losungen durch die Masse der Werktätigen ist einerseits die einzige Möglichkeit für die Rettung des Landes (...), andererseits aber ist die praktische Verwirklichung dieser Losungen durch die Sowjetmacht, mit ihren Methoden, auf Grund ihrer Gesetze, notwendig und ausreichend für den endgültigen Sieg des Sozialismus.