»Schritt für Schritt wird die Versammlungsfreiheit abgebaut«

Die AfD hat kürzlich angekündigt, dass sie einen Antrag in den Bundestag einbringen wird, den Paragraphen 130 StGB, der Volksverhetzung unter Strafe stellt, zu ändern. Der ehemalige leitende Oberstaatsanwalt und heutige AfD-Bundestagsabgeordnete Roman Reusch sagte, dass der »Anwendungsbereich« des Paragraphen 130 »auch auf Biodeutsche, die hierzulande noch die Bevölkerungsmehrheit darstellen, ausgeweitet werden« müsse. Wie bewerten Sie diese Sicht auf die Dinge juristisch?

Der Volksverhetzungsparagraph schützt Minderheiten vor Hasspropaganda. Es geht darum, zu verhindern, dass sich ein Klima entwickelt, in dem Teile der Bevölkerung den verbalen Übergriffen der Mehrheit schutzlos ausgeliefert sind. Letztlich geht es darum, ihre Menschenwürde zu verteidigen. Nur deshalb ist der damit verbundene staatliche Eingriff in die Meinungsfreiheit gerechtfertigt. Theoretisch würde dieser Straftatbestand auch zum Schutz von »Biodeutschen« greifen, wenn es sich denn um eine abgrenzbare Gruppe handeln und diese eine Minderheit darstellen würde. Das aber ist gerade nicht der Fall.

Der AfD geht es um die Verbreitung eines ideologischen Ansatzes, der sich mit einer bekannten Parole der NPD und anderer extremer Rechter beschreiben lässt: »Heute sind wir tolerant und morgen fremd im eigenen Land.« Zusätzlich wird die bis in Kreise der CDU verbreitete These einer »Deutschenfeindlichkeit« von Migranten bedient, die sich abfällig über »Deutsche« äußern. Den Volksverhetzungsparagraphen auf »Deutsche« anwenden zu wollen, würde seinen Sinn in das Gegenteil verkehren. Denn eine Einschränkung der Meinungsfreiheit zugunsten der Bevölkerungsmehrheit, über den Schutz der persönlichen Ehre hinaus, wäre anders als bei Minderheiten durch nichts gerechtfertigt.

Also ist es schon an sich völlig unsinnig, zu fordern, dass der Paragraph künftig »Biodeutsche« schützen solle?

Ja. Zumal eben fraglich ist, wie »Biodeutsche« als Gruppe vom Rest der Bevölkerung abgegrenzt werden könnten.

Macht sich die AfD dann nicht unverhohlen zum Handlanger offen faschistischer Gruppierungen, wie etwa der Partei »Die Rechte«, die seit geraumer Zeit die Streichung dieses Paragraphen fordern?

Die AfD ist kein Handlanger in dem Sinne, dass sie nur ausführendes Werkzeug anderer rechter Gruppierungen ist. Sie agiert schon aus einem eigenen politischen Kalkül. Die Kritik an dem Gesetz knüpft an ein Bedürfnis ihrer Anhänger an. Wir sehen, dass diese immer wieder durch Volksverhetzung auffallen und damit ein Fall für die Justiz werden.

Der Vorschlag einer Erweiterung auf »Biodeutsche« zielt meines Erachtens darauf ab, den Straftatbestand der Volksverhetzung als »politisches Kampfmittel« zu delegitimieren, weil derzeit eine Abschaffung in der Bevölkerung nicht mehrheitsfähig ist. Die AfD schafft es auf diese Weise, eine Brücke hin zu extrem rechten Positionen zu schlagen.

Reusch sitzt für die AfD im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages. Ist jemand, der solche Positionen vertritt, für dieses Amt überhaupt tragbar?

Für mich ist die gesamte AfD-Fraktion im Bundestag nicht tragbar. Aber gerade jemand wie Reusch, der die Grundrechte von Menschen notorisch geringschätzt, ist in dieser Position ein Problem. Schon 2008 erklärte er beispielsweise, dass jugendliche Straftäter auch allein zum Zwecke besserer Erziehung in Untersuchungshaft gesteckt werden sollten. Mit seinen zahlreichen Ausfällen hätte man eine Nichtwahl gut begründen können. Das wäre auch in der Öffentlichkeit vermittelbar gewesen. Nebenbei bemerkt: Es ist schon atemberaubend, mit welcher Geschwindigkeit es der AfD gelungen ist, einen Vertreter in das Gremium zu entsenden. Der PDS ist das 1998 nicht gelungen, das haben die anderen Fraktionen damals verhindert.

Mitglieder Ihrer Partei werden von den Verfassungsschutzbehörden überwacht. Bei der AfD soll es keine Ansatzpunkte für die Notwendigkeit einer Beobachtung geben, behaupten die Inlandsgeheimdienste. Was halten Sie von dieser Einschätzung?

Sie lässt tief blicken. Die Behörden zeigen einmal mehr, dass sie nichts gelernt haben. Trotz einer hohen Anzahl rassistischer Straftaten und zahlreicher Skandale schätzen sie Linke einmal mehr als gefährlich ein, nicht aber eine Partei, in der mittlerweile offen mit Pegida, der »Identitären Bewegung« und anderen kooperiert wird. Das ist ein bekanntes Muster, man ist auf dem rechten Auge blind. Dabei bin ich gar nicht mal dafür, dass die AfD überwacht wird.

Das große Netzwerk an Spitzeln rund um den NSU beispielsweise hat die größte rassistisch motivierte Mordserie der Bundesrepublik nicht verhindert oder auch nur gestoppt. Im Gegenteil waren die Verfassungsschutzbehörden tief in die Vorgänge verstrickt. Eine Überwachung durch die Geheimdienste bringt nichts, im Gegenteil. Sinnvoller wäre es, eine Informations- und Dokumentationsstelle für Menschenrechte, Grundrechte und Demokratie zu schaffen, die über die Aktivitäten von rechten Organisationen aufklärt.

In Nordrhein-Westfalen ist jedoch aktuell weniger Demokratisierung und Bürgernähe an der Tagesordnung. So hat Landesinnenminister Herbert Reul, CDU, die Schaffung von »robusten Spezialhundertschaften« angekündigt. Will die Landesregierung aus CDU und FDP damit potentielle Demonstranten einschüchtern, oder was vermuten Sie hinter dieser Aussage?

Es geht um die Einführung von »Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten«, die es bereits im Bund und vielen Bundesländern gibt. Sie sind darauf spezialisiert, wie der Name schon sagt, Beweise zu sichern und Festnahmen durchzuführen. Auf Versammlungen treten sie meist besonders martialisch auf – und diese einschüchternde Wirkung ist vom Innenminister offenbar gewünscht. Diese Aufrüstung der Polizei ist grundrechtlich problematisch, weil sie Bürgerinnen und Bürger davor abschrecken kann, an Versammlungen teilzunehmen. Sie dürfte zudem kontraproduktiv sein, weil sie gerade brenzlige Situationen weiter anheizt.

Wenn die Landesregierung von »Null-Toleranz-Politik« spricht, bedeutet das aus meiner Sicht, dass die Polizei weniger auf Deeskalation setzen und in der Konsequenz frühzeitiger Gewalt anwenden soll. Weniger reden, weniger beruhigen, sondern reinhauen. Verletzungen von Menschen werden dabei bewusst in Kauf genommen, übrigens auch auf seiten der Beamtinnen und Beamten. Dann werden sich die Wendts dieser Welt einmal mehr über Gewalt von Demonstrierenden echauffieren, und die nächste Aufrüstung oder Gesetzesverschärfung steht ins Haus. Schritt für Schritt wird die Versammlungsfreiheit, die ein zentrales demokratisches Grundrecht ist, abgebaut.

Eine der ersten Aktivitäten der Regierung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, CDU, war die Abschaffung der erst kurz zuvor von der Vorgängerregierung aus SPD und Grünen eingeführten Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte. Sehen Sie darin einen Zusammenhang mit der Verschärfung des Polizeigesetzes, zu der es dieser Tage in NRW kommt?

Die Kennzeichnungspflicht war ein wichtiges Instrument, um Verfehlungen von Polizeibeamtinnen und -beamten überhaupt verfolgen zu können. Ihre Abschaffung bedeutet nichts weiter, als die Ermittlung von Straftätern zu vereiteln. Es ist Aufgabe der Politik, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, auch vor staatlichen Übergriffen. Dies erfordert eine effektive Kontrolle, wenn es zu Fehlverhalten kommt. Innere Sicherheit wird – übrigens nicht nur von CDU und FDP, sondern auch von der SPD – vor allem auf die Effektivität staatlicher Eingriffe reduziert.

Dabei ist es genauso eine Frage innerer Sicherheit, ob ich als Bürger mein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen kann, ohne befürchten zu müssen, in die Gefahr zu geraten, dabei verletzt oder grundlos überwacht zu werden. Auch Aspekte der sozialen Sicherheit, dass Ängste durch fehlende soziale Absicherung und prekäre Arbeitsbedingungen entstehen, werden vollständig ausgeblendet. Die Verschärfungen im Polizeigesetz überraschen da nicht. Vor allem sind sie dermaßen weitreichend, dass die Strafverteidigervereinigung NRW kürzlich davor warnte, die Polizei werde nicht mehr vor Gefahren schützen, sondern zur Gefahr für den Bürger.

Können Sie kurz die von der Landesregierung geplanten Änderungen skizzieren?

Nach dem Vorbild von Bayern sollen die Befugnisse der Polizei massiv ausgeweitet werden. Unter anderem sollen »Gefährder« bei einer »drohenden Gefahr« bis zu einem Monat festgehalten werden dürfen – ohne Anklage und ohne Verteidiger. Es kann ausreichen, bestimmte Internetseiten anzuklicken oder mit verdächtigen Personen in Kontakt zu stehen. Ein solcher Präventivgewahrsam, der nicht der Verhütung konkreter und spezifischer Straftaten dient, verstößt nach der europäischen Rechtsprechung gegen die Menschenrechte. Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll ausgebaut werden. Die Polizei soll zunehmend geheimdienstlich agieren dürfen, unter anderem soll ihr gestattet werden, Telekommunikation zu überwachen und in informationstechnische Systeme wie Smartphones, Laptops und Tablets einzudringen. Dazu kommen noch ein paar weitere Maßnahmen wie elektronische Fußfesseln zur Aufenthaltsüberwachung, Aufenthalts- und Kontaktverbote sowie die Bewaffnung der Polizei mit Elektroschockpistolen.

Welche Auswirkungen hätte derlei dann auf den Rechtsstaat und die zumindest noch immer im Grundgesetz verbrieften Freiheitsrechte?

Die Polizei erhält so umfassende Eingriffsbefugnisse wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Gesetz kommt einem Dammbruch gleich. Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. Diese Funktion leidet massiv, wenn Maßnahmen aufgrund von eher vagen Verdachtsmomenten angeordnet werden dürfen. Es besteht die Gefahr, dass Menschen sich aus Angst nur noch angepasst verhalten, um nicht aufzufallen. Jeder braucht einen Raum, in dem er nicht vollständig überwacht wird. Wenn schon der Kontakt zu den falschen Personen die Gefahr birgt, dass präventive Maßnahmen ergriffen werden, werde ich mir möglicherweise überlegen, ob ich bestimmte Personen meide. Selbst wenn eine Maßnahme einem Richtervorbehalt unterliegt, hilft das nicht viel. Denn hier wird nur geprüft, ob die Eingriffsvoraussetzungen vorliegen. Weil das Gesetz der Polizei aber gerade sehr weitreichende Befugnisse einräumt, werden Maßnahmen voraussichtlich eher durchgewinkt werden. Eine effektiver Schutz der Grundrechte durch die Gerichte erscheint unter diesen Voraussetzungen zweifelhaft.

Haben Sie in Ihrer Funktion als Rechtsanwalt bei einer solchen Gesetzeslage überhaupt noch genügend Spielraum, Ihre Mandanten vor überzogenen Überwachungsmaßnahmen und Kriminalisierungsversuchen zu schützen?

Es wird jedenfalls viel schwieriger. Mit dem Begriff der »drohenden Gefahr« kann die Polizei schon dann Maßnahmen ergreifen, wenn Tatsachen auf eine im Einzelfall drohende Gefahr auch nur hinweisen. Hinzu kommt, dass Betroffene – wenn überhaupt – erst im Nachhinein von Überwachungsmaßnahmen erfahren. In dem Gesetzentwurf sind nur spärlich Verfahrensrechte vorgesehen. Nehmen wir den Präventivgewahrsam. Einen Menschen in Haft zu nehmen ist ein schwerwiegender Eingriff in seine Grundrechte. Deshalb ist es zwingend, einem Beschuldigten, der in Untersuchungshaft genommen wird, einen Pflichtverteidiger zu bestellen. Die geplante Änderung sieht dies nicht vor.

Also muss man sich künftig zumindest in NRW und Bayern, wo die Gesetze gerade auch drastisch verschärft werden sollen, auf Polizeieinsätze wie beim G-20-Gipfel im letzten Jahr in Hamburg einstellen?

Nimmt man alle Änderungen zusammen, ergibt sich in der Tat ein erschreckendes Bild. Der Polizei steht ein breites Instrumentarium zur Verfügung, das sie ausschöpfen kann und vermutlich auch ausschöpfen wird, politisch gedeckt von der Landesregierung.

Trotzdem wirkt es, als hielte sich der Protest gegen diesen krassen Abbau der Grundrechte deutlich in Grenzen. Woran liegt das?

Über Jahre wurde die Überwachung ausgebaut, Grundrechte wurden eingeschränkt. Ob es nun Rasterfahndung, Luftsicherheitsgesetz, Antiterrordatei, Vorratsdatenspeicherung oder BKA-Gesetz waren. Offenbar haben sich viele daran gewöhnt, zumal die Konsequenzen nicht unmittelbar zu spüren sind. Aber mit jedem Schritt in Richtung eines autoritären Staates geht ein Stück unserer Freiheit unwiederbringlich verloren. Sicherheitsgesetze kennen nur den Weg der Verschärfung, einmal beschlossen, werden sie nicht mehr zurückgenommen. Wenn wir nicht wollen, dass die Grundrechte vollständig zerstört werden, müssen wir jetzt handeln. Viel Zeit bleibt nicht mehr.

Selbst seitens der in NRW mitregierenden FDP sind keine Proteste zu vernehmen. Dies, obwohl renommierte Politiker wie Burkhard Hirsch und Gerhart Baum in der FDP in NRW Mitglied sind, die dem Bürgerrechtsflügel der Partei zugeschrieben werden. Oder existiert dieser gar nicht mehr?

Ich kann nicht erkennen, dass der Bürgerrechtsflügel innerhalb der FDP noch eine große Rolle spielen würde. Einen Aufschrei aus der Partei habe ich nach der Ankündigung der geplanten Änderungen im Polizeigesetz jedenfalls nicht vernommen.

Kann es Ihrer Partei denn gelingen, künftig verstärkt als die politische Verteidigerin von Grund- und Freiheitsrechten wahrgenommen zu werden?

Die Linke muss deutlich machen, was die Verschärfung von Sicherheitsgesetzen für uns alle bedeutet, und aufzeigen, dass Sicherheit mehr ist als Polizei und Geheimdienste. Sicherheit ist immer auch eine soziale Frage. Dazu gehört, wie schon angesprochen, die soziale Sicherheit des einzelnen. Und dazu gehört, die sozialen Ursachen von Kriminalität anzugehen. Wir müssen Demokratie und Freiheitsrechte stärken, statt sie unter Ausnutzung der Sorgen und Ängste der Menschen immer weiter einzuschränken, wie es andere Parteien gerade tun. Dies gilt gerade für schwierige Zeiten oder sogar Krisen.