Staatstragende Verschwörungstheorie

PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski auf einer der »Monatsgedächtnisse« vor dem Präsidentenpalast in Warschau in ­Erinnerung an den Flugzeugabsturz in Smolensk, bei dem sein Bruder starb (10. Februar 2016) Foto: Kacper Pempel/REUTERS

Zumindest eines war in den letzten acht Jahren sicher: Am 10. jedes Monats versammelten sich vor dem Präsidentenpalast in Warschau Menschen, die fest davon überzeugt waren, dass es beim Absturz der Präsidentenmaschine bei Smolensk am 10. April 2010 nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Aber sie meinten das nicht in dem gleichen Sinne, wie die offizielle polnische Untersuchungskommission. Die hatte festgestellt, dass beim letzten Flug von Staatschef Lech Kaczynski viele Sicherheitsbestimmungen missachtet worden waren: von mangelhaften Russischkenntnissen der Piloten über fehlende Flugstunden wegen Geldmangels bis hin zu der Frage, warum die gesamte Staats- und Militärspitze in derselben Maschine saß. Der polnische Journalist Daniel Passent fasste das kurz nach der Katastrophe als »Schulbeispiel für sogenannte polnische Wirtschaft« zusammen und wurde dafür zum Hassobjekt der Rechten.

Die Teilnehmer an den »Monatsgedächtnissen« trieb statt dieser offiziellen Befunde ein Verdacht um: Der Absturz von Smolensk war kein Unfall oder Absturz aufgrund von Nachlässigkeit, es muss ein Anschlag gewesen sein. Ein Anschlag – aber von wem? Erster Verdächtiger war selbstverständlich Wladimir Putin. Er habe sich bei Lech Kaczynski für dessen demonstrative Unterstützung Georgiens während des Augustkrieges 2008 rächen wollen. Warum er dies kurz vor dem Ende von Kaczynskis Amtszeit und angesichts dessen geringer Chancen auf Wiederwahl hätte tun sollen, wurde nie erklärt. Zweiter Verdächtiger war der damalige Ministerpräsident Donald Tusk. Er habe sich eines innenpolitischen Konkurrenten entledigen wollen und dazu mit Putin konspiriert. Tusk habe kein gemeinsames Katyn-Gedenken mit Kaczynski am 10. April veranstalten wollen. Er hatte schon drei Tage vorher separat die Gedenkstätte besucht. Wusste er also, was am 10. April passieren würde? Das glaubten zumindest die Demonstranten.

Um ihren Verdacht zu untermauern und die offizielle Unfallversion zu widerlegen, führte die Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« PiS seit 2010 eine eigene Untersuchung. Allerdings wechselten häufig die Hypothesen zum Hergang: Mal soll der Nebel über Smolensk künstlich gewesen sein. Mal der Nebel echt, aber die Instrumente des Flugzeugs manipuliert. Mal sei die Bombe im Innern der Kabine hochgegangen. Wer die angebliche Bombe an Bord geschmuggelt habe, blieb ebenso unklar wie der mutmaßliche Ort im Flugzeug, an dem sie explodierte. Mal war die Rede vom Flügel des Flugzeugs, der bei der Kollision mit einer Birke abgerissen wurde. Deshalb sei auch die Birke nicht auffindbar. Die Auswirkungen der Explosion verdeutlichten die Experten der PiS mal an platzenden Knackwürstchen in der Mikrowelle, mal an Softdrinkbüchsen oder Blechschuppen, die sie in die Luft sprengten.

Der Höhepunkt war im Oktober 2012 eine Veröffentlichung des PiS-nahen Journalisten Cezary Gmyz. Er behauptete in der Rzeczpospolita, dass an den Flugzeugtrümmern Spuren des Sprengstoffs Trotyl (TNT) gefunden worden seien. Doch das angebliche Trotyl entpuppte sich als Rückstand der Kabinenauskleidung, der unter der Hitzeeinwirkung an Bord entstanden war. Gmyz verlor seinen Job. Geschadet hat es ihm nicht: Er wurde 2015 zum Korrespondenten des Staatsfernsehens TVP in Berlin befördert. Die PiS hatte aber auch mit den Experten, die sie in die alternative Untersuchungskommission berief, kein Glück. Einer erklärte, er kenne sich mit Flugunfällen aus, weil er in seiner Jugend Flugzeugmodelle zusammengebaut habe. Ein anderer wartete mit einem Studium an einer nicht existierenden Hochschule auf und setzte sich, als das bekannt wurde, Hals über Kopf in die USA ab.

So musste sich PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski Anfang dieses Jahres zu dem Eingeständnis durchringen, dass »wir die Wahrheit wohl nie erfahren werden«. Geordneter Rückzug stand an. Die »Monatsgedächtnisse«, anfangs vielleicht noch aus aufrichtiger Trauer für die Unfallopfer veranstaltet, fanden zuletzt nur noch wenig Anklang. Die Teilnehmerzahl ging auf einige hundert Hardcore-PiSler zurück. An diesem Dienstag soll die letzte stattfinden. Offiziell, weil es die 96. sei und das Unglück 96 Opfer gefordert habe.