Free Mandela!

Wolfgang Vogel war der wichtigste Vermittler der DDR, wenn es um humanitäre Angelegenheiten ging. Oft war er auch tätig, um den Austausch gefangengenommener Geheimdienstmitarbeiter zu organisieren. Sein Versuch, Nelson Mandela zu befreien, scheiterte aber (Vogel im Juli 1986 in Bonn) Foto: Heinrich Sanden/dpa

Über einen Versuch, Nelson Mandela (1918–2013), den in den 1980er Jahren prominentesten politischen Gefangenen der Welt, mittels eines Austauschs aus dem Gefängnis des südafrikanischen Apartheidregimes zu befreien, ist bislang wenig bekanntgeworden. In Deutschland hatte Wolfgang Vogels (1925–2008) Mission nach dem Fall der Mauer medial kurzzeitig für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber dann traten die Bemühungen des Rechtsanwalts, dem bald Menschenhandel im großen Stil vorgeworfen wurde (was sich juristisch nicht halten ließ) wieder in den Hintergrund. In den 1980er Jahren wusste lediglich die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit etwas seriöser über einen groß angelegten Agentenaustausch internationalen Ausmaßes zu berichten. Sie berief sich dabei auf Gerüchte, die besagten, dass Nelson Mandela und ein in Angola gefangener Hauptmann der südafrikanischen Armee in einen internationalen Ringtausch von politischen Gefangenen und Agenten einbezogen werden sollten. Der südafrikanische Präsident Pieter Willem Botha (1916–2006) hatte Ende Januar 1986 erklärt, dass er aus humanitären Gründen bereit sei, die Freilassung des seit über zwanzig Jahren eingekerkerten Mandela zu erwägen, sollten die sowjetischen Dissidenten Andrej Sacharow (1921–1989) und Anatoli Schtscharanski (geb. 1948, heute: Natan Scharanski) sowie der erwähnte Offizier freikommen. Mandelas Ehefrau Winnie, so hieß es in dem Zeit-Artikel weiter, hätte Bothas Angebot mit der Begründung abgelehnt, dass ihr Mann mit einem südafrikanischen weißen Kriminellen nicht gleichgesetzt werden wolle.

Mutmaßungen

Einige Tage nach dem Bericht in der Zeit wurde in weiteren westdeutschen Blättern über die Einbeziehung sowjetischer Regimekritiker sowie Nelson Mandelas in den ins Gespräch gekommenen internationalen Austausch von »unliebsamen« Bürgern und Spionen beiderseits der Systemgrenzen gemutmaßt. Solche Aktionen hatte es bereits mehrere gegeben. Erst Anfang 1986 war ein erfolgreicher Ringaustausch durchgeführt worden. Mehreren Agenten aus verschiedenen Ländern aus Ost und West waren durch die Vermittlung Wolfgang Vogels freigekommen.

Später bekannte Vogel in einem Brief, dass es ihm zunächst primär um die Freilassung von Sacha­row gegangen sei. Für dieses Ziel seien »geeignete Vorstöße« unternommen worden, wozu auch die Möglichkeit eines Austausches mit Mandela in Frage gekommen sei. Deshalb habe er entsprechende Kontakte geknüpft. Diese Auffassung vertrat auch Vogels Witwe in einem Telefoninterview.

Einige westliche Journalisten meinten damals sogar zu wissen, dass Vogel im Auftrag von Mi­chail Gorbatschow mehrere Monate mit der südafrikanischen Regierung verhandelt habe, um Mandela gegen den unter Hausarrest stehenden sowjetischen Regimegegner austauschen zu können. Dies war, wie wir heute wissen, nicht der Fall. In einem Artikel im Spiegel vom Oktober 1989 hieß es dann allerdings recht zutreffend: »Gorbatschow löste das Problem Sacharow auf bessere Weise: Er rehabilitierte den Atomphysiker im eigenen Lande, eine Tat, die sein Ansehen weltweit entscheidend beförderte.«¹ Mit diesem im Dezember 1986 vollzogenen Schritt war die Möglichkeit eines Austauschs Mandela gegen Sacharow passé.

Aufgedeckt wurden die tatsächlichen Vorgänge um den Versuch des Austausches erst im Jahre 1997, als der Hamburger Journalist Norbert F. Pötzl ein Buch über Wolfgang Vogel veröffentlichte. Er hatte ausführlich mit Vogel sowie dessen Ehefrau Helga, die ihren Mann im Frühjahr 1986 bei der Reise nach Südafrika begleitet hatte, gesprochen. Vogel gewährte Pötzl auch einen Einblick in seinen ansonsten nicht zugänglichen Nachlass. Auf der Basis seiner Gespräche sowie weiterer Recherchen veröffentlichte der Journalist 2014 auch eine Biographie des Rechtsanwalts, die zu dem Südafrikabesuch aber keine neuen Anhaltspunkte liefert.² Einige wenige Informationen konnten auch im Archiv des Bundesbeauftragen für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) aufgefunden werden. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR (MfS) war natürlich über den Versuch der Befreiung Mandelas im Bilde. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass die hierüber näher Auskunft geben könnenden Dokumente gesperrt sind; vermutlich fast der gesamte Aktenvorgang, der zu Vogels Aktivitäten in Sachen Mandela und der Südafrikareise des Anwalts interessante Informationen liefern könnte. Sie sind mit dem von der BStU verwendeten Stempel »VS – vertraulich, amtlich geheimgehalten« versehen.

Norbert Pötzl belegt in beiden Büchern eindrucksvoll, dass Vogel ein in Ost und West geschätzter Vermittler war, der durch konsequente Diskretion Personen durch den Eisernen Vorhang in beide Richtungen schleuste, die ansonsten weitere Jahre im Gefängnis zugebracht hätten. 1962 war es ihm gelungen, den in den USA verurteilten Agenten der Sowjetunion, Rudolf Abel (1903–1971), gegen den US-amerikanischen Spionageflieger Francis Gary Powers (1929–1977) auszutauschen. Insgesamt organisierte der von Politkern beiderseits der Grenze gern in Anspruch genommene Rechtsanwalt in den 30 Jahren seiner Tätigkeit den Austausch von rund 150 in Gefangenschaft geratenen Spionen aus 23 Staaten. Außerdem vermittelte er 33.755 Freikäufe von Häftlingen, die wegen politischer Delikte in der DDR inhaftiert worden waren und setzte sich für die Ausreise von rund 250.000 DDR-Bürgern in den Westen ein.³

Erfolgreicher Vermittler

Wenn die Aktivitäten von Wolfgang Vogel auch vornehmlich im innerdeutschen Rahmen stattfanden, wirkte er doch auch weltweit. Pötzl beschreibt recht ausführlich die diffizile Suche nach einem Mittelsmann, auf den sich die beiden feindlich gegenüberstehenden politischen und militärischen Blöcke einigen konnten. Diese Person fand man in dem Ostberliner Anwalt: »Es bedurfte (…) eines geeigneten Vermittlers, der im Osten wie im Westen gleichermaßen Anerkennung und Akzeptanz finden würde, um die wechselseitige Heimkehr der eingelochten Späher organisieren zu können. Es musste eine Persönlichkeit gefunden werden, die durch menschliche Ausstrahlung und diplomatisches Geschick Brücken zwischen den verfeindeten Blöcken schlagen konnte. Und der Gesuchte musste mit den Vorzügen eines Berufsstandes auftreten können, der aufgrund beiderseits anerkannter gesetzlicher Vorschriften und Standesregeln einen Vertrauensbonus besaß.«⁴

Wie ist es überhaupt zu Vogels Südafrikainitiative gekommen? Als Michail Gorbatschow 1985 zum neuen Generalsekretär der KPdSU gewählt worden war, versuchte er, auch auf humanitärem Gebiet neue Wege zu beschreiten. Anfang Juli 1986 deutete er während einer Tischrede anlässlich des Besuchs von Frankreichs Präsident Francois Mitterrand in Moskau an, dass die Sowjetunion »auch zu einer internationalen Zusammenarbeit im Bereich der humanitären Probleme« bereit sei. Diese Aussage hat vermutlich den DDR-Staats- und SED-Parteichef Erich Honecker (1912–1994) veranlasst, einen Versuch zur Befreiung Mandelas zu unterstützen. Sein Unterhändler für diese diffizile Angelegenheit sollte Vogel sein, der als dessen »Persönlicher Beauftragter für humanitäre Fragen« agierte. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass Vogel von Honecker nicht direkt damit betraut worden war, die Möglichkeit der Freilassung Mandelas zu prüfen und im günstigsten Fall in die Wege zu leiten, so wäre es doch unwahrscheinlich, wenn Vogel, ohne seinen Staatschef zu informieren, eine solche Reise angetreten hätte.

Mit dem Südafrika der Apartheid hatte Wolfgang Vogel aufgrund seiner anwaltlichen Tätigkeiten in den Jahren zuvor einige Erfahrungen gesammelt, ohne indes jemals dort gewesen zu sein. So war Anfang der 1980er Jahre der sowjetische KGB-Oberst Alexej Michailowitsch Koslow von den Südafrikanern verhaftet worden. Der westdeutsche Bundesnachrichtendienst (BND) hatte dem Geheimdienst Pretorias einen Tip gegeben, dass der mit einem bundesdeutschen Pass ins Land am Kap eingereiste angebliche Geschäftsmann Erich Albert Swenson ein sowjetischer KBG-Offizier sei. Der südafrikanische Geheimdienst stellte daraufhin fest, dass Alexej M. Koslow mit dem African National Congress zusammenarbeitete, oder wie Pötzl etwas übertrieben formulierte, »er die KGB-Hilfe für die Widerstands- und Befreiungsorganisation im gesamten südlichen Afrika organisierte«.⁵ Eher ist wohl der Selbstdarstellung des Spions zu glauben, dass er den Auftrag hatte, das Nuklearprogramm des Apartheidregimes auszukundschaften.⁶ Dieser Koslow wurde schließlich am 1. Mai 1982 an der deutsch-deutschen Grenze gegen einige in der DDR inhaftierte BND-Agenten ausgetauscht. Auch in anderen Fällen hatte Vogel mit südafrikanischen Regierungsstellen bzw. dem Geheimdienst des Apartheidstaates zusammengearbeitet. So vermittelte er im Juli 1969 einen Austausch des zwei Jahre zuvor in Südafrika verhafteten KGB-Spions Juri N. Loginow gegen zehn in der DDR inhaftierte Mitarbeiter westlicher Geheimdienste. Nachdem im Jahre 1976 ein junger israelischer Pilot eines Sportflugzeuges über Mosambik abgeschossen worden war, trat Vogel auch hier in Erscheinung. Nach komplizierten Verhandlungen mit Vertretern der USA, Südafrikas, Israels, der DDR, der Bundesrepublik Deutschland, der Sowjetunion, Mosambiks und Swasilands kam der Israeli im Gegenzug zur Entlassung von westlichen Agenten, die im Ostblock verhaftet worden waren, schließlich frei.

Ohne also einen direkten Auftrag – von Honecker oder dem Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke (1907–2000), wie zuweilen angenommen wurde – zu besitzen, hatte Vogel selbst daran gedacht, Nelson Mandela aus dem Gefängnis des Apartheidregimes zu holen. Dies war, wie bereits angeführt, ein Ergebnis seiner Überlegungen, wie man den sowjetischen Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow aus der Verbannung in Gorki holen könnte, worum er von westlichen Politikern mehrfach gebeten worden war.

Auf entsprechende Nachfragen des Anwalts über seine Kanäle im MfS reagierte die sowjetische Seite jedoch negativ. Sacharow stand anscheinend für einen Austausch nicht zur Verfügung. Möglicherweise waren schon vorher Überlegungen zur Aufhebung der Verbannung des Dissidenten im Moskauer Kreml diskutiert worden. Ernstlich wurde wohl an einem Austausch nicht »gearbeitet«. Dennoch können Strategiespiele oder Teile davon über die Geheimdienste bis zu Wolfgang Vogel gedrungen sein, was diesen inspiriert haben könnte, einen Versuch zu wagen.

Von US-Diplomat inspiriert

Der Inspirator des Besuches von Vogel in Südafrika, der das Ziel hatte, zu eruieren, welche Aussichten ein Gefangenenaustausch haben könnte, war vermutlich ein US-amerikanischer Diplomat mit Namen Richard Barkley, mit dem Vogel befreundet war. Jener war hochrangiger Botschaftsmitarbeiter in Bonn gewesen und wurde 1985 stellvertretender Missionschef in der eher einem riesigen Bunker als einem Botschaftsgebäude gleichenden diplomatischen Vertretung der Vereinigten Staaten im südafrikanischen Pretoria. Auch wenn nicht offiziell in Erscheinung getreten, ist es doch unwahrscheinlich, dass die US-amerikanischen Geheimdienste in Südafrikas Hauptstadt nicht darüber informiert waren, dass ein bekannter Anwalt aus Ostberlin mit Diplomatenpass in den Apartheidstaat einreiste und Verhandlungen mit Regierungsvertretern führen wollte.

Norbert Pötzl berichtet hingegen, dass Vogel durch jemand anderen in Südafrika »eingeführt« worden war. In dem südafrikanischen »Bantustan« Bophuthatswana hatte nämlich ein alter Bekannter von Vogel namens Schabtai Kalmanowitsch (1947–2009) es zu einigem Reichtum und politischem Einfluss gebracht. In dem erwähnten »Homeland« hatte die Firma Kalmanowitschs Billighäuser, verschiedene Verwaltungsbauten und ein Sportstadion für mehrere Millionen Dollar errichtet. Der windige und 23 Jahre später ermordete Doppelagent und Geschäftsmann empfing Herrn und Frau Vogel am 14. März 1986 auf dem Flughafen in Johannesburg. Dabei war auch ein Herr oder eine Frau namens Tova, laut einem Telex nach Berlin an Dr. Vogel vom 13. März 1986 »secretary to mr. kalmanowich«. Dieser hatte eine Nachricht für den die englische Sprache nicht beherrschenden Rechtsanwalt Vogel, welche deshalb ins Deutsche übersetzt worden war, übermittelt. Von beiden Blättern (Original und Übersetzung) landeten Kopien beim MfS. In dem Schreiben wird Vogel darüber informiert, dass die Visa für ihn und seine Frau ausgestellt seien und die Pässe sich bei »the authorized representative of the republic of bophuthatswana«, also bei Shabtai Kalmanowitsch, befänden. Er würde nach der Ankunft der Vogels auf dem Jan-Smuts-Flughafen in Johannesburg auf die Ankommenden warten und sie mit einem Privatflugzeug nach Sun City bringen.

Als politischen Gesprächspartner hatte Kalmanowitsch einen Abgeordneten der regierenden Nationalen Partei gewinnen können. In seiner Vogel-Biographie führt Pötzl allerdings aus, dass der aus Berlin Angereiste Gespräche mit einem südafrikanischen Staatssekretär und einem Rechtsanwalt, der während der Unterredung wiederholt mit Präsident Botha telefonierte, geführt habe. Frau Vogel berichtete im Mai 2015 in einem Gespräch mit mir, dass der Abgeordnete und/oder Politiker der regierenden Nationalen Partei als Berater und Freund des südafrikanischen Staatsoberhauptes Pieter Willem Botha vorgestellt worden sei. Sein Name sei Hendrick van Zyl gewesen. Diese Angaben sind ungenau. Frau Vogel kann auch Namen und Funktion verwechselt haben. Es könnte sich bei einem der beiden um Frederik Jacobus van Zyl gehandelt haben, der neben seiner Rechtsanwaltskanzlei an verschiedenen südafrikanischen Universitäten Privatrecht unterrichtete. Ob während der geführten Gespräche Protokolle angefertigt wurden, daran konnte sich Helga Vogel nicht mehr erinnern. Nach Hinweisen der Zeitzeugin wurden nicht nur die Frage der Freilassung Mandelas, sondern auch einige Fälle von in Angola inhaftierten südafrikanischen Militärs (vor allem von Wynand du Toit⁷) und Spionen sowie in Namibia bzw. in Südafrika verhafteten Angolanern erörtert. Es ist möglich, dass auch Dieter Gerhardt, früherer Admiral der südafrikanischen Flotte und Agent der sowjetischen Militärabwehr GRU für diesen Ringtausch im Gespräch war. Der 1983 festgenommene Gerhardt war einer der effektivsten sowjetischen Spione in der westlichen Welt.

Vermutlich existiert ein schriftliches Dokument über die Zusammenkunft, denn Vogel dürfte nach seiner Rückkehr für seinen Kontaktmann beim MfS einen Bericht angefertigt haben. Ob dieses Papier im Zuge der Auflösung des MfS vernichtet worden ist oder sich bei den im BStU gesperrten Akten befindet, konnte nicht eruiert werden.

Unter den wenigen von der Behörde des BStU herausgegebenen Dokumenten, für die der »VS«-Vermerk aufgehobenen wurde, befindet sich ein Zeitplan für die Reise, der wie folgt aussieht:

14.3.: 11.00 Uhr ab Büro

13.00 Uhr Tegel–Frankfurt

17.25 Uhr Linie SA 253 Frankfurt – Johannesburg, Zwischenlandung Zentralafrika (15 Stunden)

15.3.: Johannesburg und Pretoria (Fr. Mandela, Anwälte)

16.3.: Johannesburg und Pretoria (Fr. Mandela, Anwälte)

17.3.: Gefängnis, danach nochmals Ehefrau und Anwälte

Rückflug voraussichtlich gegen 20.00 Uhr über Zentralafrika–Frankfurt–Tegel

18.3.: Gegen 13.00 Uhr Büro.

Vermutlich ging es dem Rechtsanwalt aus Ostberlin eigentlich nur darum auszuloten, ob und unter welchen Bedingungen die südafrikanische Regierung ihren prominenten Gefangenen freigeben würde. Dabei war ihm recht deutlich bewusst, dass ein direkter Austausch Mandelas mit Sacharow schwerlich in Frage käme, denn dies würden vermutlich sowohl Gorbatschow als auch Botha ablehnen. Deshalb war – wie er es sich wohl schon vorher überlegt hatte – ein Austausch im Verbund mit mehreren Spionen und/oder aus politischen Gründen Inhaftierten die aussichtsreichste Variante, um beide frei zu bekommen. Darauf legte er seine Taktik bei den Gesprächen fest.

Mandelas Weigerung

Während des dreitägigen als privat deklarierten Aufenthaltes in Südafrika erreichte Wolfgang Vogel die Nachricht, dass im Falle einer Freilassung des südafrikanischen Freiheitskämpfers dieser keinesfalls das Land verlassen wolle. So soll es ihm die kürzlich verstorbene Winnie Madikizela-Mandela, die damalige Ehefrau Nelson Mandelas, übermittelt haben, die Vogel in ihrem Haus aufgesucht hatte. Die ablehnende Haltung Mandelas auf die vorgeschlagene Weise freizukommen, wird auch durch ihn selbst in seiner später veröffentlichten Autobiographie deutlich. Dies geht ebenso aus einer von seiner Tochter öffentlich vorgetragenen Stellungnahme vom Februar 1985 hervor.

Es war von seiten der Regierung in Pretoria für jedwede Diskussion um die Freilassung des Freiheitskämpfers als unabdingbar gefordert worden, dass dieser dem bewaffneten Kampf abschwören und das Land unverzüglich verlassen müsse. Das lehnte Nelson Mandela jedoch rigoros ab. Somit war die selbstgestellte Mission des ostdeutschen Rechtsanwalts beendet, bevor sie richtig begonnen hatte.

Da das ganze Unternehmen somit gescheitert war, wurde Vogel ein in Aussicht gestellter und laut Zeitplan vorgesehener Besuch bei dem berühmten Freiheitskämpfer im Gefängnis überraschend verwehrt. Pötzl resümiert: Vogel war »überstürzt aufgebrochen, ohne die Realisierungschancen wirklich ausgelotet zu haben«.⁸

Aber dass Vogel ohne vorherige Planungen nach Südafrika gereist sei, entspricht nicht ganz der Wahrheit. Von seiner Vorbereitung gibt ein Blatt Papier Auskunft, welches sich im Archiv der BStU befindet. Hier werden mit Datum vom 6. März 1986 sieben Punkte unter der Überschrift »Mandela« aufgeführt, die nach Auskunft von Norbert Pötzl von dem in der DDR residierenden US-amerikanischen Botschafter Francis J. Meehan stammen, mit dem die Vogels befreundet waren. Dem Brief sind zwei Anlagen beigefügt, davon ist eine mit der Überschrift »Mandela« versehen, welche man vermutlich bereits in der US-amerikanischen Botschaft ins Deutsche übersetzt hatte.⁹

In dem »Mandela«-Papier heißt es:

1. Wir haben keine genaue Vorstellung von der Position der südafrikanischen Regierung hinsichtlich der Freilassung Mandelas.

2. Die südafrikanische Regierung erwägt offenkundig die Freilassung Mandelas, und es scheint, daß sie einen günstigen Kontext für die Entscheidung, ihn freizulassen, sucht.

3. Die südafrikanische Regierung hat sowohl die Frage der Freilassung Sacharows als auch die Rückkehr des Hauptmanns Du Toit, eines Angehörigen ihrer Streitkräfte, aus Angola, erwähnt.

4. Stehen die Sowjets zu diesen Fragen in direktem Kontakt mit der südafrikanischen Regierung?

5. Werfen Sie die Angelegenheit Mandela auf, weil Sie eine Rolle sehen, die die USA bei einer gegenseitigen Freilassung von Sacharow und Mandela spielen könnten? Wenn ja, was für eine Rolle schlagen Sie vor?

6. Betreibt Moskau bei der MPLA (Volksbewegung zur Befreiung Angolas, jW) in Luanda die Rückgabe Du Toits? Eine Rückgabe an die südafrikanische Regierung könnte diese in ihrer Haltung beeinflussen.

7. Was uns betrifft, so unterstützen wir die Freilassung Mandelas, so wie wir auch die Freilassung Sacharows unterstützen – aus humanitären Gründen. Die südafrikanische Regierung kennt unsere Position.¹⁰

Weitere Versuche

Versuche aus dem Ausland, Mandela freizubekommen, hat es nach der gescheiterten Aktion Vogels noch einige gegeben, worauf der damalige Geheimdienstchef von Südafrika in seiner Autobiographie verweist.¹¹ Es ist allerdings nichts darüber bekannt, dass dies, wie von Vogel geplant, durch Austausch von politischen Gefangenen vonstatten gehen sollte. Ende der 1980er Jahre, als die Überwindung der Apartheid eigentlich für jedermann absehbar war, bemühte sich darum auch der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl. Es gibt darüber allerdings keine zuverlässigen öffentlichen Informationen. Der einstige Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Südafrika-Insider Robert von Lucius berichtete darüber im Jahre 2012 in einem Aufsatz: »1988 bemühte sich Kohl in einem Briefwechsel mit Botha um eine vorzeitige Freilassung Mandelas aus der Haft. Vermittler und Briefträger war eine von Kohl wie auch von Botha respektierte Persönlichkeit – weder Politiker noch Beamter –, der weiterhin Wert darauf legt, dass seine Rolle nicht bekannt wird. Von dieser Bemühung wusste bis heute zwar der Botschafter, nicht aber sein Außenminister (…). Das Bundeskanzleramt operierte in der, wäre sie erfolgreich gewesen, wichtigsten Aktion der deutschen Südafrika-Politik jener Jahre vorbei am Auswärtigen Amt. Und fast wäre sie gelungen. Dass sie scheiterte, hing zusammen mit der unsteten Persönlichkeit des Präsidenten Botha (…). Die Freilassung Mandelas stand 1988 kurz bevor, es ging um Wochen, als Botha seine Meinung wieder änderte«.¹²

