Nur zwei Prozent steigen auf

Bertelsmann-Propaganda hin oder her, an den deutschen Hochschulen sind Akademikerkinder weitestgehend unter sich Foto: Peter Kneffel/dpa

Jubelmeldungen über die BRD und ihre vermeintlichen »Rekorde« werden vom medialen Mainstream gerne übernommen. Egal ob es sich um die »boomende« deutsche Wirtschaft handelt oder um das Bildungssystem, das jedem eine Aufstiegschance biete, solange er oder sie sich nur genug anstrenge. So auch am Donnerstag, nachdem die Bertelsmann-Forschungseinrichtung »Centrum für Hochschulentwicklung« (CHE) eine Studie zu Studenten ohne Abitur vorgelegt hatte.

Nach Angaben des CHE studieren in der BRD mittlerweile so viele Menschen ohne Abitur wie noch nie. Seit 2010 habe sich die Zahl der Studierenden ohne allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife mehr als verdoppelt. Nach den CHE-Berechnungen waren dies im Jahr 2016 rund 56.900 Personen. 55 Prozent der Studienanfänger ohne Abitur wählten laut dem CHE ein Fach aus den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Jeder fünfte studiere Ingenieurwissenschaften. Knapp zwei Drittel entscheiden sich demnach für ein Studium an einer Fachhochschule oder einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Fast jeder zweite ist laut der Erhebung älter als 30 Jahre.

Letzteres ist wiederum nicht sonderlich erstaunlich, da sich die kleine Gruppe der Studierenden ohne klassische Hochschulzugangsberechtigung über den sogenannten dritten Bildungsweg und somit über Berufspraxis für ein Studium qualifiziert. Bundesweit gibt es diese Möglichkeit seit fast zehn Jahren. Die Note der Meister- oder Fachwirtprüfung kann dabei die Abiturnote bei der Bewerbung um einen Studienplatz ersetzen. Auch Fächer mit beschränkter Zulassung wie Medizin können so belegt werden. Laut dem CHE haben etwa 700 von insgesamt 107.000 Medizinstudenten kein Abitur. Das sind lediglich etwa 0,6 Prozent der angehenden Ärzte – ein sehr bescheidener »Rekord«.

Bescheiden ist auch der Anteil der Studienanfänger ohne Abitur an allen Erstsemestern: Er liegt nach CHE-Angaben bei 2,6 Prozent. Der Anteil der Studierenden ohne Abitur an der Gesamtheit der Studenten beträgt demnach gerade mal zwei Prozent.

Ganz im Gegensatz zum von Bertelsmann vermeintlich entdeckten Bruch des Bildungsprivilegs hatte das Deutsche Studentenwerk im vergangenen Jahr in seiner 21. Sozialerhebung noch festgestellt, das seit 1994 anteilig immer weniger Studierende mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung an die Hochschulen kamen. Selbst die konservative Welt sah sich damals genötigt, auf die »soziale Selektion« des deutschen Hochschulsystems hinzuweisen: »An den Hochschulen findet eine merkliche Verschiebung hin zu Akademikerkindern statt«, konstatierte das Blatt im Juni 2017.

Eine durchaus interessante Reaktion auf die CHE-Jubelmeldung lieferte gestern ein Politiker der AfD. Der Bundestagsabgeordnete Götz Frömming – seines Zeichens Gymnasiallehrer – beklagte über den Onlinekurznachrichtendienst Twitter angesichts des neuen »Rekordes« an Studierenden ohne Abitur ein allgemein sinkendes Bildungsniveau: »Das Gymnasium wird zur Hauptschule, die Universität zur Volksschule«. Hier trifft offensichtlicher Standesdünkel auf eine merkwürdigerweise korrekte Verwendung des Volksbegriffes.