Daimlers Forschungsproblem

Gegen die Schließung des Ulmer Forschungsstandorts haben die Familien der Beschäftigten gleich mitdemonstriert Foto: Hannibal Hanschke/REUTERS

Länger als 17 Jahre hat Franz R. für Daimler in Ulm gearbeitet, oder besser: geforscht. Mit seinen gut 500 Kollegen hat der Entwicklungsingenieur z. B. daran getüftelt, wie sich der CO2-Ausstoß von Autos reduzieren lässt. Oder wie die Wagen auch ohne menschlichen Fahrer unterwegs sein können. Eine Arbeit, auf die die Beschäftigten stolz sind, natürlich auch Franz R. Trotzdem denkt er darüber nach, das Unternehmen nun zu verlassen. Für die Mitarbeiter unerwartet entschied sich Daimler im November, den Forschungsstandort Ende 2018 zu schließen.

R. und seine Kollegen sollen dann im 100 Kilometer entfernten Stuttgart eingesetzt werden – und täglich mehrere Stunden pendeln. Der Entwicklungsingenieur ist sich sicher: »Kommt es soweit, sind viele weg.« Das Unternehmen, das R. spürbar am Herzen liegt, würde einen bedeutenden Teil seiner Forschungskapazitäten verlieren. Um das zu verhindern, steht der langjährige Angestellte an diesem Donnerstag morgen vor der Messehalle City-Cube in Berlin, wo die Aktionärsversammlung des Konzerns tagt. Es sind nur wenige Meter, die R. und seine Kollegen vom Sitzungssaal trennen, in dem Vorstandschef Dieter Zetsche davon spricht, wie wichtig es für Daimler ist, Neuerungen wie das autonome Fahren voranzutreiben.

Am Donnerstag fand die Hauptversammlung der Daimler-Aktionäre in Berlin statt. Konzernlenker Zetsche erklärte, dass Investitionen in den Ausbau der Elektroautoproduktion die Bilanz des Unternehmens »vorübergehend« beeinträchtigen würden. Dennoch soll das Vorhaben ebenso weitergeführt werden wie die Entwicklung selbstfahrender Autos.

Bis 2022 solle es in jedem Mercedes-Segment eine elektrifizierte Autovariante geben, kündigte Zetsche an. Produkte in diesem Bereich sollten möglichst rasch auf den Markt gebracht werden. Auch von den Möglichkeiten autonom fahrender Wagen zeigte sich der Konzernchef angetan. Mit Blick auf jüngste Unfälle solcher Autos erklärte Zetsche: »Wir wollen die Sicherheit auf den Straßen weiter verbessern. Genau deshalb treiben wir das autonome Fahren voran.«

Für die Beschäftigten des Forschungsstandorts Ulm dürften sich diese Sätze wie Hohn anhören. Am 16. November 2017 hatte ihnen das Unternehmen eröffnet, dass die Einrichtung Ende dieses Jahres geschlossen werden soll. Die Nachricht kam per E-Mail. »Noch unpersönlicher geht es nicht«, ärgert sich Frank Nieb­ling, Betriebsratsvorsitzender in Ulm. Die Interessenvertretung war nur einen Tag vor der Verkündung informiert worden – als der Entschluss bereits feststand.

Eine Verlagerung der Forschungsstätte nach Stuttgart, wie vom Unternehmen beabsichtigt, würden viele Kollegen nicht mitmachen, so Nieb­ling. Ein Umzug käme für die langjährigen Beschäftigten, die in Ulm Familie und Freunde haben, nicht in Frage. Und täglich anderthalb Stunden hin- und wieder zurückzufahren, bedeute einen auf Dauer kaum durchzuhaltenden Stress. Also würden sich etliche Ingenieure bereits nach neuen Stellen umsehen. Wie gut ihre Chancen dabei stehen, darüber gibt eine Anekdote Aufschluss, die Niebling jW erzählt: »Vom Moment an, da die E-Mail an alle Kollegen verschickt wurde, hat es nicht mal zwei Stunden gedauert, bis die ersten Abwerbeangebote von Konkurrenzunternehmen eintrudelten.«

Das Unternehmen begründet das Vorgehen damit, die Forschung in Stuttgart konzentrieren zu wollen. Mit dem Protest der Kollegen hat es anscheinend nicht gerechnet. Im ersten Gespräch des Betriebsrats mit der Leitung sei diese regelrecht verdutzt gewesen, so Niebling. Schon jetzt habe man einen kleinen Erfolg erreichen können: Aller Voraussicht nach werde die Einrichtung in Ulm auch über 2018 hinaus betrieben. Vom Tisch ist der Plan damit noch nicht.

Den Aktionären, die am Donnerstag auf dem Weg zur Versammlung sind, ruft Niebling zu: »Es geht doch darum, einen Entwicklungsvorsprung herauszuarbeiten. Warum riskiert das Unternehmen, dass seine Mitarbeiter gehen?«