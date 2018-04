Razzia bei Nav-Dem

Polizeibeamte während der Razzia vor dem Gebäude von NAV-DEM in Hannover. Foto: Peter Steffen/dpa

Die Polizei hat am Donnerstag die Räume des Demokratischen Gesellschaftszentrums der KurdInnen in Deutschland e. V. (Nav-Dem) in Hannover durchsucht. Nach Informationen der kurdischen Nachrichtenagentur ANF rückten in den Morgenstunden mindestens sieben Polizeibusse vor dem Gebäude an, die Razzia dauerte mehrere Stunden. Gründe seien den Betroffenen zunächst nicht mitgeteilt worden.

»All unsere Vereine und Institutionen führen legale Tätigkeiten durch. Unser Verein in Hannover dient in diesem Sinne unserem Volk. Dass die Polizei in den frühen Morgenstunden in unseren Verein stürmte, ist absolut inakzeptabel«, erklärte der Kovorsitzende von Nav-Dem, Tahir Kocer. »Das ist reine Willkür. Das ist einfach nur diskriminierend.«

Die Polizei in Hannover wollte sich auf Nachfrage von junge Welt nicht dazu äußern und verwies auf die zuständige Staatsanwaltschaft Lüneburg. Deren Sprecher gab Auskunft, es laufe ein Verfahren gegen mehrere Personen, die verdächtigt würden, gegen das Vereinsgesetz verstoßen und den ideologischen Zusammenhalt der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gefördert und möglicherweise auch »junge Kurden für den bewaffneten Kampf angeworben« zu haben.

Nur elf Tage vor der Razzia hatte sich Nav-Dem mit Klagen vor den Verwaltungsgerichten Köln und Düsseldorf gegen die Unterstellung der dortigen Versammlungsbehörden gewehrt, »Teil der PKK« beziehungsweise »vollständig von der PKK gesteuert« zu sein. Die Behörden hatten im Februar zwei von Nav-Dem angemeldete Demonstrationen verboten und dies mit der Behauptung begründet, das kurdische Gesellschaftszentrum sei »Teil der PKK« beziehungsweise deren Nachfolgeorganisation und habe daher das Recht auf Versammlungsfreiheit verwirkt. »Diese Vorwürfe treffen nicht zu und sind nicht hinnehmbar«, hatte die Nav-Dem-Kovorsitzende Ayten Kaplan am 26. März erklärt. »Wir sind ein Dachverband, in dem viele kurdische lokale Vereine organisiert sind, und wir kümmern uns hier um die Belange der kurdischen Minderheit in Deutschland«, so Kaplan. Rechtsanwalt Peer Stolle, der Nav-Dem vor dem Verwaltungsgericht Köln vertritt, betonte, die Unterstellung, jemand sei Teil einer verbotenen Vereinigung, sei existenzbedrohend. »Mit der durch nichts belegten Behauptung soll unsere Mandantschaft mundtot gemacht werden. Die Aberkennung der Grundrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit ist erst der erste Schritt.« Eine Entscheidung über die Klagen steht noch aus.

Rechtsanwalt Lukas Theune, der das demokratische Gesellschaftszentrum vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht vertritt, äußerte die Vermutung, das Anziehen der Repressionsschraube gegen linke Kurden in Deutschland sei eine Art Gegenleistung für die Entlassung des Welt-Korrespondenten Deniz Yücels aus türkischer Haft. »Das Demonstrationsrecht ist in Deutschland ein hohes Gut. Das mag von der türkischen Regierung anders gesehen werden. Deutschland darf aber derartige Deals nicht eingehen; unsere Verfassung ist nicht verhandelbar«, erklärte Theune am Tag der Klageerhebung.

Der Versuch, öffentliche Aktionen zum kurdischen Neujahrsfest Newroz am 17. März in Hannover zu verbieten, war gescheitert, nachdem ein breiterer Anmelderkreis dagegen geklagt hatte. Die Initiative »Kulturschaffende für den Frieden«, die sich bereit erklärt hatte, die Versammlungsleiter zu stellen, falls Nav-Dem-Vertreter nicht akzeptiert würden, äußerte seinerzeit den Verdacht, hinter den Kulissen werde ein Verbot des demokratischen Gesellschaftszentrums vorbereitet.

Das PKK-Verbot wurde in Deutschland 1993 unter Innenminister Manfred Kanther (CDU) erlassen. Im Herbst 2014 erwog allerdings auch ein CDU-Politiker Waffenlieferungen an die PKK: Der Unionsfraktionschef im Bundestag, Volker Kauder, war damals kurzfristig sehr beeindruckt vom Kampf der PKK gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS). Mit Blick auf den türkisch-kurdischen Konflikt und die Einstufung der PKK als Terrororganisation in der EU sagte Kauder seinerzeit dem Spiegel: »Alle Seiten – auch die Türkei – sollten jetzt den Friedensprozess weiterführen. Damit wäre viel gewonnen. Die Hauptgefahr sind doch diese unmenschlichen IS-Terroristen.«

An einem Friedensprozess zeigte sich Ankara in Folge nicht interessiert. Die türkische Invasion im nordsyrischen Afrin diente der Zerschlagung syrisch-kurdischer Selbstverwaltungsorgane, die der PKK inhaltlich nahestehen. Protestaktionen von Nav-Dem richten sich nicht zuletzt gegen deutsche Waffenexporte in die Türkei.