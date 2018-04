Orban und seine Opposition

»Das Zufriedenheitsniveau ist höher als jemals zuvor«: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am 15. März vor dem Parlamentsgebäude in Budapest Foto: Tamas Soki/MTI via AP

Wenn man den Medien in Deutschland Glauben schenken darf, dann hat dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und seinem autoritären System die Stunde geschlagen: Er könnte bei den am Sonntag stattfindenden Parlamentswahlen verlieren. Trotz seines Vorsprungs in den Meinungsumfragen. Grund für Orbans Niederlage könnten demnach die immer lauter werdenden Korruptionsvorwürfe sein, vor allem aus der EU. Zum anderen heißt es, mobilisierten die vielen kleinen Oppositionsparteien in den letzten Wochen ihre Wähler und zeigten sich darüber hinaus untereinander kooperativ.

Als Menetekel für Orban gelten die Bürgermeisterwahlen in der Kleinstadt Hodmezövasarhely. Hier hatte sich der »unabhängige« Kandidat Peter Marki-Zay, unterstützt von allen Oppositionsparteien, auch der neofaschistischen Partei Jobbik, in einer traditionell von der Regierungspartei geführten Stadt durchsetzen können. Marki-Zay ist ehemaliges Mitglied von Orbans Partei, Vater von sieben Kindern, konservativ und katholisch. 2010 habe er noch für Fidesz gestimmt, weil er mit den Sozialausgaben unter den Sozialisten nicht einverstanden gewesen sei, so Marki-Zay im Gespräch mit der Wiener Zeitung Ende März. Überhaupt sei nicht alles schlecht an Fidesz, zum Beispiel »die Pflicht für Sozialhilfeempfänger, gemeinnützige Arbeit zu verrichten« oder dass die Umsatzsteuer erhöht und die Einkommenssteuer gesenkt wurde.

Von einigen wird Marki-Zay schon als Nachfolger Orbans gehandelt, als Kompromisskandidat der linksliberalen Opposition und der Neofaschisten. Denn Jobbik habe sich seiner Meinung nach geändert. »Repositionierung nennen wir das in der Marketingstrategie«, sagte er der Wiener Zeitung. »Es gibt viele Probleme mit Jobbik, aber ich will sie nicht kritisieren, denn ich bin ihnen dankbar und ich wünsche ihnen Erfolg bei der Wahl.«

Deswegen empfiehlt der in Ungarn und auch Deutschland als Hoffnungsträger gefeierte Marki-Zay, wie auch andere Oppositionspolitiker, in einigen Wahlbezirken aus »taktischen« Gründen für den Direktkandidaten von Jobbik zu stimmen, wenn dieser der erfolgversprechendste Kandidat der Oppositionsparteien ist. Die Eigenheiten des Wahlsystems (siehe Spalte) zwangen die Opposition, sich in den letzten Wochen öffentlich damit zu beschäftigen, welcher Kandidat in welchem Wahlbezirk für welchen Kandidaten zurücktreten solle. Der Bürgermeister von Hodmezövasarhely hat eigens eine Webseite eingerichtet, die den letzten Meinungsumfragen entsprechend den chancenreichsten Kandidaten anzeigt. In 55 Bezirken von 106 sind es jene von Jobbik.

Thematisch gesehen blieb der Wahlkampf ansonsten übersichtlich. Die linksliberale Opposition versuchte die Regierung als Kopf eines korrupten »Mafiastaates« dazustellen, kritisierte eine vermeintliche Anlehnung an Russland und forderte stärkere Orientierung an »Europa«.

Die Regierung konzentrierte sich auf den Kampf gegen Migration und die vermeintliche Unterwanderung des Landes durch von dem Milliardär George Soros finanzierte Zivilorganisationen. Mit Wahlplakaten schürte sie die Angst vor einer »Invasion« arabischer und afrikanischer Migranten. In einem TV-Interview sprach Viktor Orbán am letzten Sonntag erneut über den Alptraum eines »Landes mit gemischten Nationalitäten«.

Neben dem Wahlsystem hat die Opposition aber wohl noch ein anderes Problem. Orban hat einen starken Verbündeten: das deutsche Kapital. Laut Mihaly Koltai, Redakteur der marxistisch orientierten ungarischen Zeitschrift Eszmelet, bekommt das freundschaftliche Verhältnis, das Orban und ausländisches Kapital pflegen, im Gegensatz zur Korruption kaum Beachtung von der Opposition. Dabei hat das von deutschen Unternehmen gelobte »wirtschaftsfreundliche Klima« in Ungarn auch politische Konsequenzen: »Das westliche Kapital hat keine Gründe (bei ihren eigenen Regierungen) für einen politischen Angriff auf Orbans Herrschaft zu lobbyieren«, schrieb Koltai am 2. April auf dem Portal Lefteast. Im Februar hatte die englischsprachige Ausgabe des Handelsblatts darauf aufmerksam gemacht, dass vor allem deutsche Unternehmer von den autoritären Strukturen in Ungarn profitieren. Der Vorsitzende der Deutsch-Ungarischen Handelskammer Gabriel Brennauer wird mit den Worten zitiert: »Das Zufriedenheitsniveau ist höher als jemals zuvor.«