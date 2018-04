Azubis brechen ab

Botschaft nicht angekommen? Teilnehmer eines Azubi-Warnstreiks in Hannover (22. März 2018) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mehr als ein Viertel aller Ausbildungsverträge wird in der Bundesrepublik vorzeitig aufgelöst. Das meldete die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf den Entwurf des Berufsbildungsberichts 2018. Der Bericht enthält die Zahlen für das Jahr 2016, in dem etwa 146.000 Auszubildende ihre Berufsausbildung abbrachen. Die Zahlen variieren auffällig stark nach Branchen, sind also unmittelbar von spezifischen Arbeitsbedingungen und dem jeweiligen Arbeitsentgelt abhängig. Im Wach- und Sicherheitsgewerbe, wo der Wert am höchsten liegt, brechen mehr als 50 Prozent der Auszubildenden ihre Berufsausbildung ab. Bei Verwaltungsfachangestellten liegt der Anteil der Abbrecher mit unter fünf Prozent am niedrigsten. Elke Hannack, die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wies gegenüber der Zeitung auf den Zusammenhang zwischen der Abbrecherquote und der Höhe der Ausbildungsvergütung hin. Die Unternehmerseite sieht allerdings gerade hier ungeachtet des seit Jahren routiniert beschworenen »Fachkräftemangels« keinen Handlungsbedarf. Erst am Dienstag hatte sich der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, der zuletzt im März beklagte, dass gerade den Handwerksbetrieben Auszubildende fehlen würden und offene Stellen nur noch schwer zu besetzen seien, gegen eine gesetzlich geregelte Mindestvergütung für Auszubildende ausgesprochen. Genau diese Mindestvergütung forderte dagegen am Mittwoch die bildungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linkspartei, Birke Bull-Bischoff. Die Mittel dafür könnten über eine Umlagefinanzierung aufgebracht werden, an der alle Unternehmen zu beteiligen wären, und zwar unabhängig davon, ob sie selber ausbilden. Durch eine umfassende Novellierung des Berufsbildungsgesetzes sollen, so Bull-Bischoff, zudem die Arbeitsbedingungen für Azubis verbessert werden. Dadurch könne für mehr Mitbestimmung der Auszubildenden in den Unternehmen, angemessene Betreuungsschlüssel und ein verbessertes Beschwerdemanagement gesorgt werden. (AFP/jW)