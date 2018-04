Krisenstimmung bei Kaufhof

Prozente streichen würde Kaufhof gerne auch bei den Löhnen der Angestellten (Filiale in Rostock) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Galeria Kaufhof steckt seit Jahren in der Krise. Entsprechend unsicher ist die Zukunft für die Beschäftigten. Am 13. April entscheidet die Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi, ob die Beschäftigtenvertreter bei der Warenhauskette mit dem Unternehmen über den Abschluss eines sogenannten Sanierungstarifvertrags verhandeln sollen oder nicht. Zur Disposition stehen unter anderem das Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

In dieser Situation sorgte nun die Veröffentlichung eines internen Unternehmensberichts der Geschäftsführung durch das Magazin Der Spiegel am vergangenen Wochenende für weitere Unruhe. Darin warnen die Manager, Kaufhof befinde sich in einer »ausgeprägten Ertragskrise«. Ohne weitere »drastische Sanierungsmaßnahmen« werde das Kölner Unternehmen »kurz- bis mittelfristig in einer substantiellen wirtschaftlichen Notlage verbleiben«. Die Kapitalseite verwies sogar auf eine mögliche Insolvenz der Warenhauskette: »Ohne Gegenmaßnahmen droht die Zahlungsunfähigkeit«, zitiert Der Spiegel aus dem Papier.

Wie das Handelsblatt am Dienstag berichtete, soll es sich bei dem Bericht um ein Schreiben der Kaufhof-Geschäftsführung an Verdi handeln. Das dürfte die anstehenden Verhandlungen über einen »Sanierungstarifvertrag« nicht gerade einfacher machen und die Beschäftigten zusätzlich verunsichern.

Ein Kaufhof-Sprecher widersprach am Dienstag gegenüber dem Handelsblatt der Spiegel-Darstellung: Galeria Kaufhof sei »solide finanziert« und habe die »volle Unterstützung der Konzernmutter HBC«. Der kanadische Handelskonzern Hudson’s Bay Company (HBC) hatte Kaufhof 2015 übernommen. Die Warenhauskette kämpft seitdem weiter gegen zurückgehende Umsätze und Verluste. Der Spiegel wies am Samstag darauf hin, dass die derzeitige ökonomische Misere von Kaufhof nicht zuletzt am Management der Konzernmutter HBC liegen dürfte. Das HBC-Management unter dem Verwaltungsratsvorsitzenden Richard Baker sei zwar angetreten, um Kaufhof wirtschaftlich auf Vordermann zu bringen, mache aber tatsächlich »alles schlimmer«. So seien die Filialumsätze seit der Übernahme regelrecht eingebrochen, von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf 2,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Diese Zahlen stünden in dem internen Unternehmensbericht. Mittwoch letzter Woche hatte auch HBC selbst Zahlen veröffentlicht. Der Konzernumsatz ist demnach in Europa im vierten Quartal 2017 um 3,4 Prozent gesunken. Hauptgrund dürfte laut Spiegel vor allem das schlechte Weihnachtsgeschäft in der Bundesrepublik gewesen sein.

Die Reaktion des Managements auf die Krise bei Kaufhof ist die für die Kapitalseite übliche: Es soll beim Personal gekürzt werden. Deshalb versucht man nun mittels des angestrebten »Sanierungstarifvertrags«, Einschnitte bei den Löhnen und weitere Verschlechterungen für die Beschäftigten gegenüber Verdi durchzusetzen. Die Mitarbeiter sollen für das verfehlte Management den Kopf hinhalten und die Rettung des Unternehmens etwa mit dem Verzicht auf Weihnachts- und Urlaubsgeld oder gar mit dem Verlust ihrer Arbeitsplätze bezahlen. Erst im Februar hatte Galeria Kaufhof angekündigt, rund 400 der insgesamt 1.600 Stellen in der Kölner Zentrale »sozialverträglich abbauen« zu wollen.

Der Konzern stellt den neuen Tarifvertrag als alternativlos dar. Die Einschnitte seien notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die noch verbliebenen rund 21.500 Arbeitsplätze zu erhalten. Dazu benötige man auch »wettbewerbsfähige Personalkosten«, so ein Unternehmenssprecher am Dienstag gegenüber dem Handelsblatt. Ob Verdi bei diesem Vorhaben mitziehen wird, bleibt – nicht zuletzt angesichts der neuen, vom Management erzeugten, Unruhe – aber abzuwarten.