Der Autor als Historiker und »Prophet«

Schilderte wie kein anderer den »Hexenkessel« der kapitalistischen Klassenumschichtung in Russland: Maxim Gorki im Jahr 1900 Foto: gemeinfrei

»Erst dann, wenn die ›unteren Schichten‹ die alte Ordnung nicht mehr wollen und die ›Oberschichten‹ nicht mehr in der alten Weise leben können – erst dann kann die Revolution siegen. Mit anderen Worten kann man diese Wahrheit so ausdrücken: die Revolution ist ohne eine gesamtnationale (Ausgebeutete wie Ausbeuter erfassende) Krise unmöglich.«

Wladimir Iljitsch Lenin in »Der ›linke Radikalismus‹, die Kinderkrankheit des Kommunismus« (Lenin Werke, Band 31, Seite 71)

Gorkis Lebenswerk umfasst den gesamten Prozess des Heranreifens der revolutionären Krise in Russland, den Prozess, der zum Großen Oktober führt. Gorki ist vor allem deshalb ein großer Schriftsteller im Sinne der Klassiker des Realismus, weil er dieses Problem allseitig stellt. Er gestaltet nicht nur das Wachstum der revolutionären Bewegung im Proletariat und der Bauernschaft, sondern legt zugleich ein entscheidendes Gewicht auf die Gestaltung der Bourgeoisie, des Kleinbürgertums, der Intelligenz und zeigt überall auf, wie und warum diese schon lange vor dem Ausbruch der Revolution nicht mehr »in der alten Weise« leben können, wie und warum die unlösbaren Konflikte, die zwangsläufig im Leben der »Oberschichten« auftauchten, sich bis zur Herausbildung aller Bedingungen des Sieges der Revolution entfalten.

Gorkis Gestaltung ist nicht nur allseitig, sondern auch von einer ungewöhnlichen Tiefe. Von ihm gilt, was Marx – wie uns Paul Lafargue berichtet – über Balzac (1799–1850, jW) gesagt hat. Balzac sei nicht nur der Historiker der Gesellschaft seiner Zeit gewesen, sondern »auch der prophetische Schöpfer von Gestalten, die unter Louis Philippe sich noch im embryonalen Zustande befanden und erst nach seinem Tode, unter Napoleon III., sich vollständig entwickelten«. Da Gorki ein solcher großer Historiker der Gesellschaft des vorrevolutionären Russland gewesen ist, erfasst er wichtige Züge, die – selbstverständlich wesentlich modifiziert durch die aufrüttelnde, das Alte vernichtende und zum Neuen erziehende Wirkung der Großen Revolution – auch in der Periode der Diktatur des Proletariats von großer Bedeutung sind. Sowohl für die Typen der verschiedenen konterrevolutionären Kämpfe gegen die Diktatur des Proletariats als auch für die typischen Züge der Überbleibsel des Kapitalismus erweist sich die Gestaltung Gorkis als »prophetisch«.

Gorki gestaltet also die Voraussetzungen und die Vorbereitungen der gesamtnationalen Krise der russischen Gesellschaft. In diesem Sinne, im Sinnes eines tiefen historischen und sozialen Zusammenhangs zwischen den einzelnen Gestalten und Schicksalen, die er schildert, bildet auch das Gesamtwerk Gorkis einen zusammenhängenden Zyklus, ist es »Die menschliche Komödie des vorrevolutionären Russland«. Freilich nur in diesem Sinne. Gorki verknüpft seine Werke in den seltensten Fällen miteinander. Sie stellen verschiedene Seiten, verschiedene Etappen dieses großen Prozesses dar, aber die Menschen, die in den einzelnen Abschnitten figurieren, wissen nichts voneinander.

Auch dieser Unterschied ist keineswegs zufällig. Ein sehr wesentlicher Teil von Gorkis Schaffen konzentriert sich auf die Schilderung der altrussischen Provinz in ihrer barbarischen Öde und Abgeschlossenheit. Die Außenwelt, mitunter sogar die Nachbarstadt, steht nur fern am Horizont. Eine Balzacsche Verknüpfung der einzelnen Abschnitte durch Wiederauftauchen derselben Personen würde hier einen falschen Ton in die Darstellung bringen. (…)

Gestaltung der Zufälligkeit

Das Hauptproblem der Gorkischen Gestaltung ist, dass die Menschen, so wie sie leben, nicht weiterleben können. Gorki beginnt seine Laufbahn als Dichter der Deklassierten, er entwickelt sich aber zum Dichter der allgemeinen Klassenumschichtung Russlands in den letzten Jahrzehnten vor der Revolution. Und in der Gestaltung dieses allgemeinen Umschichtungsprozesses der Klassen gestaltet Gorki in erster Linie den Prozess: wie ein Mensch zum Menschen seiner Klasse wird.

Diese Fragestellung unterscheidet Gorki aufs schärfste von der modernen bürgerlichen Literatur und ihrem theoretischen Ausdruck, der Vulgärsoziologie. Mensch und Klasse bilden dort eine mechanische Einheit. Das Klassensein des Menschen ist dort eine beinahe biologische, jedenfalls eine fatalistische Notwendigkeit, ein »Schicksal«. Die Klassenmerkmale werden den Menschen von den Schriftstellern und Theoretikern so aufgedrückt, wie die Henker in alten Zeiten die Verbrecher vor ihrem Eintritt ins Bagno (in Frankreich und Italien seit dem 17. Jahrhundert Bezeichnung für Strafanstalten, in denen Zwangsarbeit geleistet werden musste, jW) mit feurigem Eisen brandmarkten.

Ganz anders, in bewusstem Gegensatz zu dieser Auffassung, bestimmt Gorki die Bedeutung der Klassenmerkmale. Er sagt: »Es ist unzweifelhaft, dass das ›Klassenmerkmal‹ ein wichtiger und entscheidender Organisator der ›Psychologie‹ ist, dass es dem menschlichen Wort, der menschlichen Tat, mehr oder weniger deutlich, seine Färbung verleiht. Unter den zuchthäuslerischen, gewalttätigen Bedingungen des Staates der Kapitalisten ist der Mensch gezwungen, eine gehorsame Ameise seines Ameisenhaufens zu sein, zu dieser Rolle wurde er durch den konsequenten Druck der Familie, der Schule, der Kirche und der Vorgesetzten verurteilt, der Selbsterhaltungstrieb bestärkt ihn darin, sich dem Gesetz, dem Alltag zu unterwerfen; all dies ist richtig. Aber die Konkurrenz innerhalb des Ameisenhaufens ist so stark, das soziale Chaos wächst in der bürgerlichen Gesellschaft so zusehends, dass dieser Selbsterhaltungstrieb, der den Menschen zum gehorsamen Diener der Kapitalisten macht, in einen dramatischen Konflikt mit dem ›Klassenmerkmal‹ tritt.«

Gorki zeigt in dieser theoretischen Zusammenfassung seiner schriftstellerischen Praxis ein ungleich tieferes Verständnis für die Marxsche Konzeption des dialektischen Zusammenhangs zwischen Klasse und Individuum, besonders in der kapitalistischen Gesellschaft, als die sogenannten Marxisten der »Literaturwissenschaft«. Marx selbst sagt über diese Beziehung von Klasse und Individuum in der kapitalistischen Gesellschaft folgendes: »Aber im Lauf der historischen Entwicklung und gerade durch die innerhalb der Teilung der Arbeit unvermeidliche Verselbständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse tritt ein Unterschied heraus zwischen dem Leben jedes Individuums, soweit es persönlich ist und insofern es unter irgendeinen Zweig der Arbeit und die dazugehörigen Bedingungen subsumiert ist (...) er Unterschied des persönlichen Individuums gegen Klassenindividuum, die Zufälligkeit der Lebensbedingungen für das Individuum tritt erst mit dem Auftreten der Klasse ein, die selbst ein Produkt der Bourgeoisie ist. Die Konkurrenz und der Kampf der Individuen untereinander erzeugt und entwickelt erst diese Zufälligkeit als solche. In der Vorstellung sind daher die Individuen unter der Bourgeoisherrschaft freier als früher, weil ihnen ihre Lebensbedingungen zufällig sind; in der Wirklichkeit sind sie natürlich unfreier, weil mehr unter sachliche Gewalt subsumiert.« (Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Band 3, Seiten 75/76, jW)

Gorki gestaltet gerade diese Zufälligkeit. Er gestaltet den komplizierten und widerspruchsvollen Prozess, wie das Klassenindividuum vom Leben geformt wird; das heißt: wie die Wechselwirkung von Mensch und gesellschaftlicher Umgebung die Persönlichkeit des Menschen herausbildet; wie in diesem Prozess der Entstehung der Persönlichkeit jene Züge hervortreten, wachsen, sich abschwächen, einander kreuzen, ins Entgegengesetzte umschlagen, die den Menschen zum Klassenindividuum machen. (…)

Ursprüngliche Akkumulation

Gorkis große dichterische Aufgabe war es, die Entstehung der modernen Klassen im Russland des beginnenden asiatischen Kapitalismus mit seinen Überresten der Leibeigenschaftsperiode im ökonomischen Sein und im Bewusstsein der Menschen zu gestalten. Die westlichen Zeitgenossen Gorkis haben bereits den ausgebildeten Kapitalismus zum Thema, mit seinen »fertigen« Klassen, in denen die Stellung der Individuen von vornherein viel bestimmter erscheint als im gewaltsam sich umkrempelnden Russland.

Gorki schildert, der historischen Wahrheit entsprechend, einen wahrhaft brodelnden Hexenkessel, in dem die neuen Klassen der kapitalistischen Gesellschaft aus den alten, verfaulenden, feudalen und halbfeudalen »Ständen« gekocht werden. Aber auch damit ist die Besonderheit der von Gorki gestalteten Welt nicht erschöpft. Das Entstehen des modernen Kapitalismus in Russland ist zugleich die Periode der imperialistischen Verfaulung des Kapitalismus; die Periode, in der die Voraussetzungen zur bürgerlichen Revolution heranreifen, die in Russland in die proletarische Revolution hinüberwächst. Dieser weltgeschichtlichen Lage entsprechend ist der Entstehungsprozess des modernen Kapitalismus in Russland zugleich der Prozess seiner Auflösung und seines Verfaulens. Die große Kunst Gorkis besteht darin, dass er diese beiden Momente der Entwicklung in ihrer untrennbaren Zusammengehörigkeit bei der Gestaltung eines jeden Individuums festhält. (…)

Sehr breit gestaltet Gorki die sozialen Bedingungen dieser Entwicklung, das Chaos, die Wildheit und die Barbarei der ursprünglichen Akkumulation in Russland am Vorabend der Revolution. Es ist kein Zufall, dass jeder der Kaufmannsromane Gorkis eine Reihe von Biographien enthält, in denen erzählt wird, wie die Vermögen zustande gekommen sind. Und all diese Biographien erzählen von Mord, von gewöhnlichem Diebstahl, von brutalen Schwindeleien und Erpressungen, von Falschmünzerei usw. Es ist ein Bild, jenem ähnlich, das die großen Realisten des 18. Jahrhunderts von der ursprünglichen Akkumulation in England gegeben haben.

Selbstverständlich liegt bei Gorki der Hauptakzent auf der Gestaltung nicht der Henker, sondern der Opfer. Sein Ausgangspunkt als Schriftsteller ist ja gerade die Schilderung der durch diese Entwicklung entwurzelten und deklassierten Menschen. Und indem Gorki die menschlichen Schicksale dieser Deklassierung darstellt, gestaltet er in erschütternder Weise jene brutalen, unmenschlichen, asiatischen Formen, in denen die Entstehung des Proletariats, die Proletarisierung der Bauern und der kleinen Handwerker vor sich ging.

Aber es versteht sich für einen Schriftsteller von der Vielseitigkeit Gorkis von selbst, dass er diese Auflösung der alten Gesellschaftsformen nicht als Fatalismus der Deklassierung gestaltet. Die Mehrzahl seiner Kapitalisten ist ja ursprünglich aus solchen Verhältnissen aufgestiegen. Und Gorki zeigt zugleich, wie auch nur ein Gran Menschlichkeit, Gewissen und Anständigkeit einen solchen Aufstieg verhindern muss. (…)

Zersetzung der Lebensformen

Es ist bekannt, dass die Entwicklung des Kapitalismus die »Totalität der Objekte« (Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik. Dritter Teil. Drittes Kapitel, Abschnitt C III. 2. c.: »Das Epos als einheitsvolle Totalität«, jW), wie Hegel diese Voraussetzung der epischen Poesie nennt, in steigendem Maß zerstört. Für Balzac und Stendhal bestehen noch die Überreste der heroischen Entwicklungsperiode der Bourgeoisie, für Tolstoi solche des halbfeudalen patriarchalischen Landlebens. So sehr nun diese großen Schriftsteller gerade die Zersetzung der von ihnen geschilderten Lebensformen gestalten, so reichlich können sie doch dichterisch die noch vorhandenen Überreste benutzen.

Gorki gestaltet einerseits einen viel weiter fortgeschrittenen Umschichtungs- und Zersetzungsprozess, andererseits legt er mit viel größerer anklägerischer und revolutionärer Wucht den Akzent gerade auf die Zersetzung der alten Lebensformen, der alten Betätigungsfelder der Menschen. Er zeigt mit großer polemischer Kraft, wie diese alten Lebensformen all ihre lebendige Bedeutung verloren haben, zu leeren Formen oder zu Deckmänteln für den Stumpfsinn und für die Bestialität des alten Russland geworden sind. (…)

Jede soziale Krise der Umschichtung muss die (eingangs aus Marx zitierte) Zufälligkeit des individuellen Lebens und insbesondere das Bewusstsein dieser Zufälligkeit steigern. Und je »zufälliger« diese Lebensformen werden, desto schwieriger wird ihre dichterische Gestaltung, desto schwerer können sie eine epische Bedeutsamkeit erhalten. Dostojewski hat dieses künstlerische Problem sehr tief empfunden. Am Ende seines Romans »Der Jüngling« spricht er ausführlich über die schriftstellerische Ungünstigkeit einer so »zufälligen Familie«, wie sie gerade in diesem Roman geschildert wurde. (…)

Gorki also geht als Gestalter von der brutalen Atomisiertheit des russischen Lebens, von dessen, wie er selbst sagt, »zoologischen Individualismus«, von der trostlosen Langeweile und scheinbaren Unbeweglichkeit aus. Als Gestalter zerlegt er aber die träge Ruhe in eine ununterbrochene Reihe von Bewegungen, von kleinen Anläufen, von verzweifelten Explosionen, von Aufschwüngen und Depressionen. Er zerlegt die dumpfe Wolke der Langeweile in kleine dramatische Momente voll innerer Bewegtheit, voll Tragik und Komik und schafft in seinen Romanen eine lange Kette solcher kleinen, innerlich dramatisch bewegten Szenen. Er gestaltet das Aufbegehren der Menschen gegen ihre Umgebung, ihr Zurücksinken in die Apathie, kurz: die äußere und innere Zerstörung der menschlichen Persönlichkeit durch die gesellschaftlichen Mächte des altrussischen Lebens. (…)

So wird bei Gorki die Langeweile dramatisch, die Einsamkeit zum Dialog, die Mittelmäßigkeit dichterisch belebt. Gorki fragt nicht wie seine westlichen Zeitgenossen: Wie ist ein mittelmäßiger Mensch beschaffen? Sondern: Wie entsteht ein mittelmäßiger Mensch, wie wird der Mensch zur Mittelmäßigkeit entstellt? Hier ist die Bedeutung seines kämpferischen Humanismus in den entscheidenden Gestaltungsproblemen deutlich sichtbar. Gorki stellt, ebenso wie alle ehrlichen Realisten der kapitalistischen Periode, die Zerstückelung des Menschen durch den Kapitalismus dar; er gestaltet aber, der altrussischen Wirklichkeit entsprechend, diese Tatsache in einer viel fruchtbareren Weise als die anderen Realisten. Als kämpferischer, proletarischer Humanist sieht er diese Zerstückelung jedoch nur als historische, transitorische Notwendigkeit einer Periode der Menschheitsentwicklung an, weder als fertige Tatsache noch als fatalistisch empfundenes Schicksal. (…)

Neue »Totalität der Objekte«

Denken wir an den von Lenin formulierten Gegensatz in unserem Motto. In seinen ersten Novellen und Romanen gestaltet Gorki, wie die Menschen nicht mehr in der alten Weise leben können. In dem Werk »Die Mutter« (1907, jW) gestaltet er, wie wenigstens die Avantgarde der Arbeiter und Bauern nicht mehr in der alten Weise leben will.

Damit erfahren die menschlichen Aufbauelemente der Welt des Romans eine radikale Veränderung. Bewusstheit tritt an die Stelle der dumpfen Verzweiflung. Vorbereitung der Revolution und revolutionäre Taten an die Stelle der blinden Revolten oder der dumpfen Apathie. Dieser andersgelagerte Stoff bringt in dem Roman »Die Mutter« eine neue Darstellungsart hervor. Wir sehen zwar auch hier das alte Russland mit all seinen Scheußlichkeiten und Brutalitäten, ja diese werden noch dadurch gesteigert, dass die revolutionäre Bewegung der Arbeiter und Bauern bestialische Repressalien seitens des Zarismus auslöst. Aber die entscheidende Bewegungsrichtung, die hier Menschen und Schicksale bestimmt, ist eine völlig entgegengesetzte: Es wird der schwere, aber klare Weg gezeigt, auf dem die Arbeiterklasse die Finsternis ihres Lebens überwindet und sich ein helles und menschliches Leben erbaut. (…) Und es ist sehr interessant zu beobachten, wie hier aus der revolutionären Zerstörung der alten Lebensformen, aus dem revolutionären Aufbau der Organisation der Arbeiterklasse eine neue »Totalität der Objekte« entsteht. Der Streik, die Maidemonstration, das Gericht, die Flucht aus dem Gefängnis, das Begräbnis des Revolutionärs usw., alle diese Bilder haben die hinreißende Breite und Reichhaltigkeit der echten Epik. (…)