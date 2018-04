»Vermuten strukturelles Gewaltproblem«

Orte struktureller Gewalt: die Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete (Unterkunft für Asylbewerber aus den Balkan-Ländern in Bamberg) Foto: Nicolas Armer/dpa

Am vergangenen Dienstag musste ein Verfahren gegen zwei senegalesische Geflüchtete wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Bamberg ausgesetzt werden, da sich herausstellte, dass sie offenbar fälschlich beschuldigt wurden. Wie kam es dazu?

In der Tat ist davon auszugehen, dass unsere beiden Mandanten fälschlich beschuldigt wurden. Sie berichten, dass sie den gewalttätigen Übergriff am 5. September 2017 in der Kantine der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken, AEO, in Bamberg gegen einen dritten senegalesischen Geflüchteten lediglich hatten mitansehen müssen. Letzterer sei dort durch den privaten Sicherheitsdienst nach einer kleinen Streiterei angegriffen worden. Daraufhin erlitt er eine stark blutende Kopfwunde und eine Bindehautentzündung wegen des Pfeffersprayeinsatzes. Einer unserer Mandanten wurde von Sicherheitskräften zu Boden gedrückt und attackiert.

Wurden aus Ihrer Sicht also Opfer zu Tätern erklärt?

Ja. Die Sicherheitskräfte hatten dies aber genau andersherum dargestellt. Angeblich hätten die Geflüchteten randaliert, weshalb sie hätten Gewalt anwenden müssen. Bei der Verhandlung am Dienstag hatten wir beantragt, das Verfahren auszusetzen. Das Gericht hatte dem zugestimmt. Kurz zuvor war brisantes Vorgeschehen bekannt geworden: Gegen vier der fünf als Zeugen geladenen Mitarbeiter der Firma »Fair Guards« wird bereits wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Köperverletzung am 27. September 2017 ermittelt. Wir wollen diese Akten einsehen. Aus unserer Sicht ist deutlich, dass es in der AEO in Bamberg ein strukturelles Gewaltproblem gibt. Sicherheitskräfte misshandelten dort offenbar immer wieder Geflüchtete. Wir meinen, dass die Sicherheitskräfte eine falsche Beschuldigung erheben, indem sie sagen, die Gewalt sei von unseren Mandanten ausgegangen – und nicht umgekehrt.

Sind diese Sicherheitskräfte in Haft?

Die Staatsanwaltschaft hat noch keinen Haftbefehl erlassen. Sie ermittelt, wie dringend der Tatverdacht ist, und geht offenbar nicht davon aus, dass Fluchtgefahr besteht. Der Hauptgeschädigte befindet sich zur Zeit nicht mehr in Deutschland.

Wie haben Sie von dem Vorgeschehen erfahren?

Es gibt dazu Berichte in der Bamberger Lokalzeitung, wir selber haben Kontakt zu weiteren Zeugen. Zwei Sicherheitsmitarbeiter, die selber in der AEO gearbeitet hatten, belasten ihre ehemaligen Kollegen mit ihren Aussagen stark. Ich würde sie als Whistleblower bezeichnen. Sie hatten den Vorfall vom 27. September bei der Polizei sehr detailliert geschildert und danach ihren Job in der AEO verloren. Mit ihren Zeugenaussagen bestätigen sie, dass das Ausmaß der Gewaltexzesse gegen Geflüchtete durch den privaten Sicherheitsdienst in der AEO Bamberg größer ist als bisher bekannt.

Sie wissen von weiteren Misshandlungen durch Sicherheitskräfte?

Es gibt einen dritten Fall: Ein weiterer Senegalese wurde Mitte September 2017 von drei der Security-Zeugen, die am Dienstag vor Gericht aussagen sollten, durch einen Faustschlag ins Gesicht traktiert. Worauf er mehrere Schneidezähne verlor. Er ist ins europäische Ausland geflohen. Wir wollen diese Person als Zeuge benennen. Im Zentrum all dieser Fälle steht die Sicherheitsfirma »Fair Guards«, die selber allerdings mit Subunternehmen arbeitet. Zeugen bestätigen, dass dort häufig Ex-Militärs beschäftigt sind, die in extrem hierarchischen Strukturen arbeiten und entsprechende Methoden anwenden. Alltäglich soll es Vorkommnisse geben. Dieses schikanöse Lagersystem ist zu kritisieren.

Was ist Ihr Ziel?

Wir wollen einen Freispruch für unsere Mandanten, weil sie unschuldig sind. Weiterhin finden wir es wichtig, dass die strukturelle Gewalt durch sogenannte Sicherheitskräfte ans Licht der Öffentlichkeit kommt. In der früheren US-Kaserne in Bamberg darf kein gesondertes System für Geflüchtete entstehen, um sie schnell abzuschieben. Schon gar nicht dürfen hier Kräfte zur Abschreckung eingesetzt werden.