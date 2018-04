Den Notstand verwalten

Das deutsche Pflegesystem liegt schon lange am Boden – daran geändert hat sich bisher wenig (Flashmob gegen Pflegenotstand in Berlin, 12. April 2014) Foto: Florian Schuh/dpa

Dass in der Bundesrepublik de facto ein Pflegenotstand herrscht, ist seit langem bekannt. Viele Belegschaften in Krankenhäusern und Heimen sind dauerhaft unterbesetzt, die Beschäftigten überarbeitet. Nach einer Mitte März vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung vorgelegten Studie gibt es derzeit etwa 17.000 unbesetzte Stellen allein in den Pflegeheimen. Für Klinik- und Heimbetreiber offenbar aber kein Grund, dauerhaft mehr Personal fest einzustellen. Um die Personallücken im Pflegebereich zu schließen, wird statt dessen immer häufiger auf Leiharbeitskräfte zurückgegriffen.

Im vergangenen Jahr waren bundesweit 10.181 Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in der Krankenpflege, bei Rettungsdiensten und der Geburtshilfe tätig, wie aus der Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke hervorgeht, über die zuerst die Passauer Neue Presse am Samstag berichtete. Im Jahr 2014 waren demnach erst 7.374 Leiharbeitskräfte im Pflegebereich beschäftigt.

In der Altenpflege wurden 2017 den Angaben der BA zufolge mehr als 7.500 Leiharbeitskräfte eingesetzt, drei Jahre zuvor waren es nur 5.850 gewesen. Sie verdienten deutlich weniger als regulär Beschäftigte. Bei einer Vollzeittätigkeit lag der Bruttolohn Festangestellter in den Bereichen Pflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe Ende 2016 bei 3.203 Euro monatlich. Bei Leiharbeitskräften waren es hingegen nur 2.579 Euro brutto im Monat, wie aus den Zahlen der BA weiter hervorgeht. Bei 28,9 Prozent der entliehenen Beschäftigten in Pflegeberufen lag der Lohn sogar unterhalb der bundeseinheitlichen Niedriglohnschwelle von 2.088 Euro brutto. Das traf nur auf elf Prozent der Stammbeschäftigten zu.

Besonders schlecht ist die Bezahlung in der Altenpflege. Der Bruttomonatsverdienst für Vollzeitbeschäftigte lag dort Ende 2016 bei 2.436 Euro. In Vollzeit arbeitende Leiharbeitskräfte erhielten im Durchschnitt nur 2.131 Euro brutto im Monat. Fast die Hälfte von ihnen (47,8 Prozent) erhielt damit Niedriglohn.

Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, Sabine Zimmermann, kritisierte den Trend zur Leiharbeit im Pflegebereich. Beschäftigte im Gesundheitswesen und der Pflege dürften ebenso wie alle anderen »nicht als billige Arbeitskräfte zur Profitmaximierung von Leiharbeitsunternehmen herhalten«, sagte sie der Passauer Neuen Presse. »Im Altenpflegebereich klagen die Arbeitgeber seit Jahren über einen Fachkräftemangel. Doch Fachkräfte bekommt man nur und bindet sie an sich, wenn man gute Arbeitsbedingungen bietet«, gab die Politikerin zu bedenken.

Während die Unternehmen also verstärkt auf Leiharbeit setzen, um den Notstand wenigstens einigermaßen verwalten zu können, denkt der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) laut über das Anwerben von Beschäftigten aus dem Ausland nach. »Pflegekräfte aus unseren Nachbarländern einzuladen, ist die nächstliegende Option«, sagte Spahn der Rheinischen Post (Samstagausgabe). Er verwies dabei auf die in der EU geltende »Arbeitnehmerfreizügigkeit«. Kritik am Vorschlag des Ministers kam von der SPD. »Wir sollten nicht anderen Ländern Pflegekräfte wegkaufen, dort fehlen sie auch bereits«, schrieb SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am Samstag beim Onlinekurznachrichtendienst Twitter. Statt dessen mahnte er eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte an. Der Minister solle einfach nur den Koalitionsvertrag der großen Koalition umsetzen. Dieser sehe schließlich eine höhere Entlohnung in den Pflegeberufen vor.

