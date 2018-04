Law and Order im Freistaat

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU, 2. v. r.) im Herbst 2017 bei einem Besuch der Wiesnwache auf auf dem Münchner Oktoberfest Foto: Michaela Rehle/Reuters

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Mittwoch vor Ostern in München die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2017 für Bayern vorgestellt. »Die Sicherheitslage in Bayern hat sich erneut deutlich verbessert und ist insgesamt ausgezeichnet«, erklärte Herrmann. »Wir hatten die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 30 Jahren.« Gleichzeitig konnte die Bayerische Polizei ihre im bundesweiten Vergleich hervorragende Aufklärungsquote weiter steigern. »In Bayern leben heißt sicherer leben«, sagte der Innenminister in seiner gut einstündigen Rede, an deren Ende er dennoch seine Forderung bekräftigte, die bayerische Polizei weiter hochzurüsten.

Laut Herrmann ging in Bayern die Zahl der Straftaten ohne ausländerrechtliche Delikte wie illegale Einreisen oder Verstöße gegen die Residenzpflicht 2017 um 4,6 Prozent auf 586.206 zurück. Eingerechnet seien auch die versuchten Delikte. Das sei der niedrigste Wert seit 1991, obwohl seitdem die Einwohnerzahl in Bayern um rund 1,5 Millionen, also knapp 13 Prozent, zugenommen habe. Dazu kamen 43.306 Verstöße gegen das Ausländerrecht, ein Rückgang von 83,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Um rein ausländerrechtliche Delikte bereinigt, wurden 4.533 Straftaten pro 100.000 Einwohner begangen. Das ist die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 1988. Die bereinigte Aufklärungsquote verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 64,4 Prozent.

Wie Herrmann erläuterte, führt die Polizei diese Entwicklung vor allem auf die Rückgänge in den Bereichen Gewaltkriminalität, Diebstahl, Vermögens- und Fälschungsdelikte zurück. Anstiege gab es zum Beispiel bei Delikten, für die das Internet wesentliches Tatmittel war, in der Rauschgiftkriminalität und bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Hier wurde eine Zunahme von 26,2 Prozent erfasst. »Ursächlich für den Anstieg der Gesamtzahl der Sexualstraftaten ist vor allem die umfangreiche Novellierung des Sexualstrafrechts vom November 2016, die sich nun erstmals in der Kriminalstatistik widerspiegelt«, erläuterte der Minister. Damit einhergegangen sei auch eine Sensibilisierung für das Thema, die sich in gesteigerter Anzeigebereitschaft ausdrücke.

Diese Erfolge seien »das Ergebnis einer konsequenten, strategisch ausgerichteten Sicherheitspolitik«, so Herrmann. Dennoch soll die Polizei im Freistaat weiter hochgerüstet werden. Herrmann will mehr Personal, bessere Ausrüstung und noch weitreichendere Befugnisse für seine Polizei. Man baue »diese bundesweite Spitzenposition jetzt noch weiter aus«, schwärmte der Minister schon Anfang Februar im Landtag.

Bereits 2016 hat die Bayerische Staatsregierung unter Alleinherrschaft der CSU das Konzept »Sicherheit durch Stärke« beschlossen. Im Zuge dessen sollen von 2017 bis 2020 jedes Jahr 500, in der Summe also 2.000 zusätzliche Stellen für die bayerische Polizei geschaffen werden. Schon seit 2009 sind laut Herrmann mehr als 3.400 dauerhafte neue Stellen hinzugekommen. Der designierte Ministerpräsident Markus Söder habe bereits erklärt, dass er diese Strategie auch über das Jahr 2020 hinaus fortsetzen will. Schon 2018 erreiche der Freistaat mit über 42.000 Stellen eine erneute Höchstmarke, sagte Herrmann am Mittwoch.

Der Sach- und Bauhaushalt der bayerischen Polizei erfahre immense Steigerungen, so Herrmann. Er wurde um über ein Drittel erhöht und erreicht 2018 ein Volumen von rund 490 Millio­nen Euro. Man lege »besonderes Augenmerk« vor allem »auf die weitere Verbesserung der Schutzausstattung, die Optimierung der Bewaffnung, aber auch auf die Beschaffung zusätzlicher sondergeschützter Fahrzeuge für die Spezialeinheiten«.

Was man in Bayern mit dem sogenannten Gefährdergesetz begonnen habe, setze man mit der Einführung eines neuen Polizeiaufgabengesetzes »konsequent fort«. Obwohl, wie in der PKS festgestellt wird, »Bayern im vergangenen Jahr von terroristischen Anschlägen verschont geblieben ist«, braucht die Polizei laut Herrmann gerade im Kampf gegen den Terrorismus und neue Kriminalitätsformen »das notwendige rechtliche Handwerkszeug«. Er wolle seiner Polizei »zeitgemäße Befugnisse an die Hand geben«.

Was für den bayerischen Innenminister »zeitgemäße Befugnisse« sind, verstehen Kritiker als das härteste Polizeigesetz seit 1945. Bayerns Ordnungshüter sollen bald Handgranaten tragen dürfen, V-Leute in Chats einschleusen und ohne Verdacht auf konkrete Straftaten ermitteln. Die Trennung zum Nachrichtendienst verwischt. Das Gesetz tritt aller Wahrscheinlichkeit nach bereits im Sommer in Kraft.