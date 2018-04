»Es braucht ein anderes System, den Sozialismus«

Lange Tradition des Antimilitarismus: SDAJ-Mitglieder protestieren gegen Rüstungsverstrickungen der Deutschen Bank (Frankfurt am Main, 2017) Foto: sdaj

Vor gut einer Woche fand der Bundeskongress der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, SDAJ, statt. Auf der Konferenz legte der Verband Schwerpunkte für die kommenden zwei Jahre fest; Sie wurden zur neuen Vorsitzenden gewählt. An diesem Samstag besuchten Sie den Berliner Ostermarsch. War das schon Teil der geplanten Aktivitäten?

Auf dem Kongress hat die SDAJ eine neue Kampagne unter dem Motto »Geld gibt es genug – Zeit, es uns zu holen!« beschlossen. Sie zielt darauf ab, klarzumachen, für wen und in wessen Interesse in dieser Gesellschaft Geld ausgegeben wird und wofür wir es eigentlich bräuchten. Genau das kann man auch bei den Ostermärschen aufzeigen: Ganz im Geiste der Aufrüstungsziele der NATO werden weitere Mittel für das Militär zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig fehlen Milliarden für die Bildung und die Sanierung von Schulen, Tausende Jugendliche leben in direkter Armut oder prekären Verhältnissen.

Diese Punkte wollen wir herausstreichen, und zwar vor allem in den Schulen und Betrieben. Dort wollen wir in kleinen Auseinandersetzungen zeigen, dass die Welt veränderbar ist. Denn immer wieder erleben wir Jugendliche, die resigniert sind, die das Gefühl haben, es lasse sich ohnehin nichts tun. Mit verschiedenen Aktionen wollen wir dem etwas entgegensetzen. Zudem wollen wir aufzeigen, dass unsere Interessen in diesem Staat nie vollständig durchgesetzt werden können – dafür braucht es ein anderes System, den Sozialismus.

Es braucht aber ein ziemliches Abstraktionsvermögen, um den Zusammenhang zwischen steigenden Rüstungsausgaben und maroden Schulen herzustellen.

Es ist eine Frage der gesellschaftlichen Verteilung, wohin das Geld geht. Der Staat ist schnell dabei, sich rauszureden. Aber es ist doch leicht zu verstehen, dass etwas fundamental schiefläuft, wenn genug Geld für die Rüstung da ist, während einem das Schuldach womöglich vor die Füße fällt. Diese gesellschaftlichen Zusammenhänge erkennbar zu machen, darin sehen wir unsere Aufgabe.

Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, diese Themen aufzugreifen. Ein Beispiel dafür ist der Bildungsstreik in Kassel, der Ende des vergangenen Jahres stattfand und an dessen Organisation Mitglieder der SDAJ maßgeblich beteiligt waren. Dort wurde genau diese Verknüpfung zwischen dem Zustand der Schulen und der Rüstung hergestellt.

Das alles erinnert stark an die vorige »Stop wars«-Kampagne der SDAJ. Haben Sie die einfach verlängert?

Das kann man so nicht sagen. Wir versuchen stärker als zuvor, eine kontinuierliche Arbeit an den Orten zu leisten, an denen unsere Mitglieder ohnehin wirken. Häufig versteht man unter Kampagnen ja, in einem knappen Zeitraum mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf die Straße zu gehen. Jetzt wollen wir hingegen die kleinen Kämpfe unterstützen, um uns stärker in der Arbeiterjugend zu verankern. Nur wenn das gelingt, können wir eine größere Kampfkraft entfalten.

Welche Jugendlichen kommen denn zu Ihnen?

Durch unsere Arbeit an Schulen und in Betrieben kommen Leute zu uns, weil wir ihnen zeigen konnten, dass wir gemeinsam mit ihnen für ihre Interessen kämpfen. Sie sind häufig mit den Verhältnissen unzufrieden, doch erst in der Auseinandersetzung – und zwar wenn wir dann mit ihnen diskutieren und sie von unseren Positionen überzeugen – gewinnen wir sie.

Ist es in der Realität nicht vielmehr so, dass sich Ihnen Schüler und Azubis anschließen, weil sie Freunde in der SDAJ haben? Oder dass Jugendliche, die sich bereits als Kommunisten fühlen und eine Organisation suchen, womöglich über das Internet auf sie stoßen?

Natürlich gibt es unzählige Wege, auf denen Menschen sich uns anschließen. Und ja, einige sind schon zuvor zu ihren kommunistischen Überzeugungen gelangt. Doch dass wir dann ein Anlaufpunkt für sie sind, lässt sich ja nicht davon lösen, wie wir als SDAJ auftreten. Das gleiche gilt für die, die wegen ihres Bekanntenkreises zu uns stoßen. Immerhin müssen ihre Freunde sich dann als Mitglieder der SDAJ zu erkennen gegeben und mit ihnen über unsere Positionen gesprochen haben. Auf welchem Weg sie zu uns kommen, ist weniger wichtig, als dass sich die Menschen organisieren. Um den Klassenkampf zu führen und die Verhältnisse zu ändern, denn Anlass, mit dem Bestehenden unzufrieden zu sein, gibt es genug.