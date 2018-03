Kresse-Eier

Im Frühling wird es Zeit zum Verlieben. Das denkt sich zumindest der 21jährige Sebastian (Tom Lass) in dem Film »Stiller Frühling« (BRD 2008) von Nico Sommer. Aber Sebastian ist schüchtern und ungelenk, deshalb klappt es nicht mit dem Kennenlernen einer Frau. Sein Opa (Thorsten Kaphahn) gibt ihm zwar Spitzentips auf der Parkbank (»Erotisch musst du sie angucken, dass sie sieht, dass du sie begehrst, allerdings nicht wie ein Steak«), aber coole Sprüche oder solche, die der Opa dafür hält, kommen Sebastian nicht über die Lippen. Deshalb beginnt er eine Therapie bei einer Frau mit ungewöhnlichen Methoden. Er muss mit ihr durch das Zimmer tanzen und Entspannungsübungen auf der Matratze machen. Hilft aber auch nicht. Sebastian sehnt sich weiterhin unentspannt nach einer Freundin.

Der Film wechselt zwischen den Gesprächen mit dem Opa und der Therapeutin, Begegnungen mit dem besten Freund und einem Besuch der Mutter. Einmal verdeutlicht Sebastian mit seinen Zeigefingern, wie die Beziehung zwischen seinen Eltern war. Die Finger berühren sich nur ganz kurz zu einem Minikuss und eilen dann voreinander weg. Manchmal wird es direkt philosophisch. Zum Beispiel wenn Sebastian das Aufeinandertreffen von Menschen mit dem Rammen beim Autoscooter vergleicht. Oder sich als Akku beschreibt, dem die Auflade­station verlorengegangen ist.

Der Film funktioniert nicht nur für große Jungs, trotz der sehr speziellen Thematik. Es geht ja um Einsamkeit und ersehnte Zweisamkeit. Sebastian wird wohl auch in diesem Frühling unglücklich bleiben, weil die Frauen sein Potential nicht auf den ersten Blick erkennen können, wenn er sie auf der Straße anspricht. Immerhin traut er sich das am Ende des Films. In dieser Form – halb Interview, halb Pseudodokumentation – wirkt das Ganze charmant und amüsant, auch wenn es natürlich bitterernst ist. Filmemacher Sommer hält für seinen Protagonisten eine ganz süße Lösung bereit. Nebenbei bemerkt muss man im Frühling Frühlingsgerichte essen. Zum Beispiel Kresse-Eier.

Vier Eier in ca. acht Minuten hart kochen. Die Eier herausnehmen, pellen und halbieren. Die Eigelbe mit einem Löffel vorsichtig herauslösen. Zwei Kästchen Gartenkresse (oder 150 g Brunnenkresse) waschen, trocken schütteln und vom Beet schneiden. Eigelbe, zwei TL Crème fraîche, ein TL Dijon-Senf und zwei EL Kresse mit dem Pürierstab sehr fein pürieren. Das Püree mit einer Prise Chiliflocken und Salz würzen. Die Masse mit einem Teelöffel in die Eierhälften füllen. Die übrige Kresse auf einer Platte verteilen. Ein Bund Radieschen waschen, putzen, grob hacken und zwischen der Kresse verteilen. Mit zwei EL Olivenöl beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen und die Eierhälften darauf anrichten. Die Kresse kann man durch andere Frühlings- oder Wildkräuter ersetzen. So schmecken die Eier auch mit Bärlauch, Basilikum, Schnittlauch, Brennesselblättern sowie mit frischen Radieschen- oder Rettichsprossen. Wer es etwas grüner mag, rührt einen halben TL Kürbiskernöl unter die pürierte Masse.