An der Wurzel gepackt

Au Backe: Bei Unfällen und Stürzen kommen nicht selten auch die Zähne zu Schaden. Wer betroffen ist, möchte nicht, dass man es ihm ein Leben lang ansieht Foto: gemeinfrei

Der Mensch an sich ist zuckersüchtig. Nur wenige können den süßen Sünden widerstehen – trotz bekannter Tatsachen, die eigentlich vom Naschen abhalten sollten. Ein großes Problem ist zudem der versteckte Zucker: in Pizza, in Soßen, in Joghurt, in Brot und sogar in Tabletten findet sich Zucker als billiger Süß- und Appetitmacher, manchmal auch als Füllstoff. Das freut die Zuckerindustrie – und die Karies, also jene Bazille, die gern den Zahn auffrisst und bei Zuckerkonsum optimale Bedingungen vorfindet. Manchmal bleibt vom Zahn dann ja auch nicht viel übrig. Jedenfalls nicht genügend »Zahnhartsubstanz«, wie der Fachmann es nennt, um die Sache vom Zahnarzt mit einer einfachen Füllung in Ordnung bringen zu lassen.

Wenn der Zahn dann auch noch abbricht, so dass nicht mal mehr für die Plazierung einer sogenannten Krone genügend Zahnreste vorhanden sind, droht die Ziehung der Zahnwurzel. Oft bieten Zahnärzte dann ein Implantat oder eine die Lücke umspannende Brücke an.

Aber es gibt eine Alternative, die zwar viel seltener angeboten wird, die aber den Erhalt des zerstörten Zahnes gewährleistet: die Extrusion. Kleine Drähte werden bei dieser Methode über den zu rettenden Zahn gespannt, der mit einem Gummiband langsam, aber kontinuierlich herausgezogen wird. Zuvor wird ein Haken in das Zahnrudiment geschlagen, damit die Sache Halt hat. Außerdem muss der Zahn wurzelbehandelt sein. Wenn dann, nach mehreren Wochen, etwa ein bis drei Millimeter Zahnhals auf diese Art »gewonnen« wurden, wird entweder gleich eine Krone aufgesetzt – oder die Wurzel wird zuvor noch mit Glasfaserstiften gespickt, um einer Krone zusätzlich Halt zu geben.

An der Berliner Charité wird diese Methode bereits seit den 1990er Jahren erfolgreich praktiziert. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Professor und Leiter der Abteilung für Kieferorthopädie, Orthodontie und Kinderzahnmedizin an der Charité in Berlin, ist da erfahren. Sein erster Extrusionspatient war ein spektakulärer Fall: ein 14jähriger Teenager, der beim verbotenen Skaten in einem U-Bahn-Eingang einen Sturz erlitten und prompt einen heilen Schneidezahn weniger hatte. Normalerweise wäre der restliche Zahn extrahiert, also gezogen worden. Aber Jost-Brinkmann konnte mit der Extrusionsmethode den Zahn um drei Millimeter hervorziehen – und seine Kollegen von der Prothetik setzten eine Krone drauf. Der Junge war happy, denn es sah nun aus, als wäre nichts passiert.

»Aber es gilt: Der Zahnhalteapparat darf nicht entzündet sein, wenn man eine Zahnbewegung vornehmen will«, mahnt Jost-Brinkmann. Eine Paradontitis, also eine Zahnfleischentzündung, die oft fälschlich »Paradontose« genannt wird, ist ein Ausschlussgrund. Außerdem muss man viel Geduld für eine Extrusion mitbringen, denn sie verläuft über mehrere Wochen bis Monate, in denen die Justierungen in vielen Einzelterminen geändert werden müssen. Schließlich soll der Zahn langsam und nicht ruckweise vorgezogen werden.

»Für Frau Dr. Merkel ist diese Methode also nicht sehr geeignet, denn sie müsste dann wochenlang mit einer Zahnlücke vor die Kameras treten«, sagt Jost-Brinkmann, der die berufsbedingte Eitelkeit von Prominenten kennt. Für Normalsterbliche ist die Extrusion aber eine gute, zudem oft die einzige Möglichkeit, einen schwer geschädigten Zahn zu erhalten. Und der Kostenpunkt liegt generell nicht höher als beim Einsatz eines Implantats oder einer Brücke.

Viele Zahnärzte kennen allerdings die Möglichkeiten einer Extrusion gar nicht. Geschweige denn, dass sie selbst dazu in der Lage wären, eine solche durchzuführen. Das hat mehrere Gründe. Da ist zunächst die Lobby der Implantologie, die mit viel Werbung und Infiltrierung der Zahnmedizin für Weiterbildungen und Angebote sorgt. Mehrere Fachverbände sorgen bundesweit für lobbyistische Einflussnahme. So der Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa e. V. mit Sitz in Köln – er trägt die internationale Vernetzung bereits im Namen und widmet sich am liebsten lukrativeren Themen wie »Chirurgische Technik«, »Weichgewebsmanagement« und sogar der »Knochenferntransplantation«. Die Extrusion taucht hier nicht auf – denn wer extrudieren lässt, an dem verdient die Implantologie erst einmal gar nichts.

Wenig etabliert

Man kann bei der oralen Implantologie von einem florierenden Industriezweig sprechen, und die Hersteller der Implantate wollen ebenso wie die Zahnärzte und Zahnchirurgen, die sie durchführen, möglichst viel einnehmen. Die Gier nach Profit trübt denn auch vielen Zahnärzten den klaren Blick auf den Patienten. So raten manche generell von Extrusionen ab, ohne sich überhaupt mit dieser Materie auszukennen. Aber sie würden mit ihr ja auch wegen des hohen Zeitaufwands nicht ganz so viel verdienen wie mit routinemäßig eingesetzten Implantaten und Brücken.

Außerdem erfordert die Extrusion ein Können, das nicht jeder hat. Und: Sie ist nicht in jeder beliebigen Praxis durchzuführen, denn sie benötigt zwei Fachärzte, die als Team kooperieren. Der Kieferorthopäde ist hier für die Extrusion an sich zuständig, also für das langsame Vorziehen des Zahnes, während ein entsprechend befähigter Zahnarzt die Wurzelstifte und die Krone plaziert. Den ersten Termin macht man beim Kieferorthopäden, der den Zahn anschaut und anhand von Röntgenbildern entscheidet, ob sich eine Extrusion durchführen lässt und wie sie zu gestalten ist. Wichtig ist, dass die Wurzel keine Längsfrakturen hat. Denn bei tiefen Rissen könnten Bakterien eindringen, die zu einer chronischen Entzündung führen können. Auch auf die schon genannte Paradontitis muss geachtet werden. Ansonsten liegt es am jeweiligen Kieferorthopäden, was er kann und was nicht.

Der Wille, sich für eine so zeitaufwändige Methode, wie es die Extrusion ist, weiterzubilden, ist in den Fachschaften der Kieferorthopäden und Zahnärzte nicht besonders groß. Eher geht der Trend bei vielen niedergelassenen Zahnmedizinern zum »Fünf-Minuten-Pfusch«. Dabei wird unter Zeitdruck ein Patient nach dem anderen zügig und möglichst routiniert abgefertigt und abkassiert. Die Masse, nicht die Qualität bringt hier das dicke Geld. Eine Extrusion hingegen ist, auch wenn der ausführende Arzt ein Meister darin ist, immer relativ zeitaufwendig – und Sorgfalt spielt für ihr Gelingen eine große Rolle.

Paul-Georg Jost-Brinkmann spricht denn auch von seiner Berufsausübung wie von einer hohen Kunst: »Was man erreichen möchte, ist, dass ein Zahn kontrolliert extrudiert wird. Das erfordert neben Erfahrung auch biomechanische Kenntnisse.« Der Vorgang der Extrusion von Zähnen läuft nach physikalischen Gesetzen ab. Der Mensch ist aber eine lebendige, individuelle Materie, bei der nicht alles haarklein berechnet und vorausgesagt werden kann. Umso wichtiger ist es, genau hinzusehen und mit Akkuratesse vorzugehen: »Man muss achtgeben, dass die Bewegungsrichtung, in die man den Zahn zieht, geeignet ist. Wenn man in die falsche Richtung zieht, kann sich das Zahnfleisch zurückziehen. Oder der Patient hat vorzeitig Kontakt von seinen unteren mit den oberen Zähnen«, sagt Jost-Brinkmann. Irgendwie am Zahn herumzuziehen, wäre also gefährlich. Präzision ist vielmehr die oberste Regel.

Ein großer Vorteil der Extrusion: Sie kann auch dann durchgeführt werden, wenn nur noch relativ wenig Wurzelrest vom Zahn vorhanden ist. Denn dann wird mit diesem Wurzelrest auch der Knochen stückweise mit vorgezogen. Da die Knochenmasse nachwächst und flexibel ist, hat der Körper damit kein Problem.

Manchmal aber kommt das Zahnfleisch ungewollt auch mit, wenn an der Zahnwurzel gezogen wird. Es sieht dann asymmetrisch aus, wenn die restlichen Zähne eine gerade Linie bilden. Aber da können ein Oralchirurg oder ein Parodontologe das Zahnfleisch korrigieren, indem sie es wegschneiden – es wächst auch nicht wieder an der falschen Stelle nach.

Mechanischer Vortrieb

Der hauptsächliche Grund, sich für die Extrusion zu entscheiden, ist für viele Patienten der Zahnerhalt. Nach Jahrzehnten, in denen die technisch hochgerüstete Prothetik auf allen Ebenen propagiert wurde, kommen nun viele darauf, dass ein künstliches Knie oder ein eingesetztes Hüftgelenk aus Metall auch viele Nachteile haben kann. Die Skandale um berstende Metallteile im Körper oder die Schmerzen nach chronischen Entzündungen durch die implantierten Fremdkörper haben viele Menschen umsichtig gemacht.

Und nichts ist dem Kieferknochen näher als das natürliche Material der eigenen Wurzel. Das ist logisch. Ein Metallstift etwa aus Titan – der beim Implantat die Wurzel ersetzt – ist immer ein Störfaktor im lebendigen Gewebe und kann zu Entzündungen oder auch zu Kieferabbau durch Knochenschwund führen. Das beeinträchtigt dann nicht nur das Kau- und Sprechverhalten, sondern auch das Aussehen und die Form des Gesichts. Mit rückgebildetem Unterkiefer wirkt man leicht greisenhaft, während auch ein geschrumpfter Oberkiefer nur selten hübscher macht.

Zudem bedeutet bereits das Entfernen eines Zahns den irreversiblen Verlust eines Körperteils, der nicht nachwächst. Bei Haifischen und Alligatoren ist das übrigens anders, ihnen wachsen die Zähne nach. Aber beim Menschen gibt es nach der Milchzahnausstattung nur noch einen Satz Zähne für den Rest des gesamten Lebens. Man sollte vorsichtig damit sein, sie unwiderruflich aus dem Mund zu entfernen.

Das regelmäßige Putzen der Zähne bleibt das A und O des Zahnerhalts. Eine fluorhaltige Zahncreme ist dabei zu empfehlen Foto: gemeinfrei

Jost-Brinkmann nennt drei Gruppen von Patienten, bei denen eine Extrusion viel Sinn ergebe: »Erstens die Unfallgeschädigten, denen eine Zahnkrone vorwiegend waagerecht abgebrochen ist, so dass ohne eine Extrusion kein künstlicher Zahnaufbau mehr daran halten kann. Hier ist auch der berühmte Kirschkern im Kuchen oft ein Auslöser. Zweitens gibt es Patienten, die mit ihrem Zahnfleischverlauf unglücklich sind, weil der Hals einer schon älteren Krone mehrere Millimeter weiter hervorlugt als bei den Nachbarzähnen. Hier kann man gezielt das Zahnfleisch mit dem Zahn hervorziehen, so wird der Zahnfleischverlauf normalisiert. Drittens gibt es ältere Patienten, die vielleicht schon vierzig Jahre lang eine Krone haben, die dann weggebrochen ist, weil es darunter kariös war. Hier muss man zuerst extrudieren, um dann eine neue Krone aufsetzen zu können.«

Von Magnetextrusionen, die zum Beispiel in Hannover angeboten werden, rät Paul-Georg Jost-Brinkmann aber ab. Denn die angeklebten Magnete, die dann statt Haken, Drähten und Gummiband genutzt werden, bestehen aus Seltenen Erden. Diese sind Schwermetalle und hochgiftig – sie sollten niemals in den Körper gelangen. Zwar sind die kleinen Magnete verpackt, wenn sie im Mund installiert werden. Doch bei einer Beschädigung kann es zu schweren Organschäden kommen.

Außerdem, so der Berliner Professor, sei es nicht leicht, mit Magneten präzise zu arbeiten: »Über eine bestimmte Distanz hin ziehen sich die beiden Pole direkt an, aber – das weiß jeder aus dem Physikunterricht – wenn zwei Magnete nah beieinander stehen, wird die Sache eierig und ungenau.« Der mechanische Vortrieb der Zahnwurzel mit Drähten und Gummi sei da besser kontrollierbar.

Nach erfolgreicher Vorziehung des Zahnes geht es für den Extrusionspatienten weiter in eine andere Abteilung, und zwar in die für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin an der Charité in Berlin. Sie wird von Professor Sebastian Paris geleitet. Er bestätigt: »Die Extrusion ist eine elegante Methode, die mehr und mehr in Mode kommt.« Denn: »In vielen Fällen ist die Extrusion eine sinnvolle Alternative zum Implantat, weil der natürliche Zahn viele Vorteile gegenüber dem Implantat hat.«

Und Paris weiß auch: »Es ist ja nicht die letztmögliche Lösung. Wenn der natürliche Zahn einige Jahre oder Jahrzehnte nach einer Extrusion nicht mehr erhalten werden kann, so hat man immer noch die Möglichkeit zu einem Implantat.« Dadurch gewinne der Patient an Zeit, meint der Zahnmediziner. Einen kompletten Gebissersatz kann man dann auch in hohem Alter umgehen. Zumal man nicht nur einen Zahn extrudieren lassen kann.

So wirkt das Plazieren von Kronen auf Glasfaserstiften in Zahnwurzeln laut Paris wie »eine langsame Revolution der Zahnmedizin«. Außerdem ergeben sich gute und vielfältige Möglichkeiten, den Zahnnachbau sicher zu befestigen: »Heute kann man sehr viel kleben, und meist ist es eine Mischung aus einem geklebten Zahnaufbau und einem Wurzelstift, der die Sache hält.« Bei einem in den Kiefer geschraubten Implantat besteht hingegen stets die Gefahr, dass es zu chronischen Entzündungen kommt und sich das Implantat dadurch lockert.

Ursache und Wirkung

Noch besser als alle Extrusionen dieser Welt ist allerdings eine profunde Vorbeugung gegen Karies und Unfälle. Ein umsichtiges Verhalten im Alltag und im Straßenverkehr ist das eine. Das andere ist eine gesunde, an Vitalstoffen und Vitaminen reiche, an Zucker aber arme Ernährung. Wer es jemals versucht hat, sich ausdauernd ohne zünftige Zuckerportionen zu ernähren, weiß, dass man sich dann körperlich unbeschwerter und entspannter fühlt. Auch hier kennt Sebastian Paris sich aus: »Seit der Zunahme von Diabetes findet ein gewisses Umdenken statt in puncto Zucker.« Da höre man schon manchmal, dass Zucker das neue Rauchen sei, meint er. Eines steht fest: Zucker bewirkt Karies. Auch wenn die Zuckerlobby seit Jahrzehnten versucht, die Ursache für Karies auf Bakterien zu schieben, unabhängig vom Zuckerkonsum.

Zuckerkonsum ist indes nicht gleich Zuckerkonsum. Entscheidend sei, so Paris, möglichst selten und möglichst nur für kurze Zeit zuckerhaltige Stoffe im Mund zu haben. Das häufige Nippen an gezuckerten Softdrinks ist also besonders schädlich. Auch das Bonbon, das gelutscht wird und sich langsam auflöst, birgt relativ hohe Risiken. Zuckerprodukte, die zu den Mahlzeiten konsumiert werden, bilden eine geringere Gefahr für die Zähne, zumal, wenn sie rasch geschluckt werden. Allerdings heben sie danach den Blutspiegel und spielen möglicherweise einer Insulinresistenz, also der Zuckerkrankheit, zu.

Höchstens 25 Gramm Zucker – das entspricht etwa sechs Teelöffeln – sollte ein Mensch pro Tag verkonsumieren. Das riet die WHO im Jahr 2015. Zwei Jahre später kam sie der Zuckerlobby überraschend entgegen – und empfahl glatt die doppelte Menge als obere Richtschnur. Der faktische Zuckerverbauch macht aber ohnehin stutzig: Rund 35 Kilogramm Zucker nimmt durchschnittlich jeder in Deutschland Lebende im Jahr zu sich. Das sind fast 100 Gramm pro Tag – viel zuviel.

Hinzu kommt, dass Zuckersucht keine Einbildung ist, sondern wissenschaftlich und empirisch nachweisbar. Wer Zucker einnimmt, will immer mehr davon. Das Hormonsystem ist hier anfällig und verpasst es, rechtzeitig eine Abwehr gegen süße Stoffe aufzubauen. So muss die Bauchspeicheldrüse bei immer mehr Zucker im Blut immer mehr Insulin ausschütten, um den Zucker abzubauen. Doch die Zellen brauchen Ruhephasen, die sie bei über den Tag verteiltem Zuckerkonsum nicht genügend bekommen. Sie sind dann überlastet und entwickeln eine Diabetes. Ähnlich entwickelt sich die Karies: Wenn das Zahnmilieu ständig von Zucker geprägt ist und der Zahnschmelz zusätzlich von Säure attackiert wird, kann die körpereigene Abwehr nichts mehr gegen die Bazillen ausrichten.

Einer solchen Entwicklung beugt eine gesunde Ernährung vor, auch wenn rund 300 Gene bei der Entstehung von Altersdiabetes eine Rolle spielen. Frisches Obst und frisches Gemüse sind Dosenkost und Fertiggerichten unbedingt vorzuziehen. Weißer Zucker ist am gefährlichsten, weil er gar keine Mineralstoffe mehr enthält. Auch weißes Mehl ist zu vermeiden, weil es arm an Nährstoffen ist, im Vergleich zu Vollkorngetreide. Außerdem ist der angezüchtete hohe Glutengehalt im heutigen Weizen Allergien und Unverträglichkeiten gegenüber sehr förderlich. Allerdings: Als Geißel der Menschheit hielt die Karies mit dem Aufkommen von Getreideanbau in die Kulturgeschichte Einzug. Denn die Menschen aßen klebrige Getreidebreie, deren Zuckergehalt im Speichel so hoch war, die Zähne dauerhaft zu schädigen.

Oft sollen heute Süßstoffe helfen, die Zuckersucht in den Griff zu bekommen. Aber auch Light-Produkte haben ihre Tücken. Aktuellen Studien der Universität Adelaide (Australien) zufolge steigern diverse Süßstoffe – wegen der Begünstigung des Übertritts von Glukose aus dem Darm ins Blut – sogar deutlich das Diabetesrisiko. Und jeder Wissenschaftler kann bestätigen: Süßstoffe und auch sogenannte Zuckeraustauschstoffe bewirken, ebenso wie Zucker, eine geschmackliche Gewöhnung. Tatsächlich ist körperliche Gewöhnung ein wesentlicher Faktor bei Sucht und Geschmacksbildung. Die Nerven, die bestimmen, was uns schmeckt und was nicht, reagieren dabei sehr flexibel. Das kann jeder selbst austesten: Wenn man zwei oder drei Wochen keine gezuckerten Nahrungsmittel zu sich genommen hat, schmeckt der Süßkram, dem man früher so verfallen war, plötzlich unangenehm. Leider gewöhnt sich der Körper wieder sehr schnell an die süße Sündigkeit. Verzicht lohnt sich trotzdem. Die Bauchspeicheldrüse und die Zähne danken es.

Es gibt weitere Möglichkeiten, den Zahnerhalt einfach zu gestalten. Das Putzen der Zähne mit fluorhaltiger Zahncreme gehört dazu. Fluor stärkt den Zahnschmelz gegen die Karies und wirkt tatsächlich auch durch die Zahncreme. Aber auch andere Mineralien und Vitamine sind für die Zähne wichtig, von Vitamin A über den B-Komplex bis zu C, E und K. Es gibt Studien, nach denen Zucker die Aufnahme und Verwertung dieser Stoffe erschwert, und auch der Kalziumhaushalt kann demnach durch zu viel Zucker aus der Balance geraten.

Kampf gegen Lobbies

Wie gefährlich vor allem der weiße Industriezucker ist, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Beim Rauchen war es so, dass die Lobby, also die Tabakindustrie, seit den 50er Jahren und von den USA ausgehend, immer wieder Studien in Auftrag gab, um zu beweisen, dass Rauchen allein keinen Krebs verursache. Sogar viele Ärzte glaubten das nur zu gerne, waren sie doch selbst begeisterte Raucher. Noch in den 1970er Jahren wurden die Gefahren, die Nikotin und Tabakrauch bedeuten, allgemein heruntergespielt.

Zusätzlich wurde das Thema – im Pro wie im Contra – bei der öffentlichen Diskussion emotional aufgeladen. Es dauerte, bis eine nüchterne Betrachtung der Schädlichkeit von Zigaretten möglich war. Auch die Hochzüchtung des Tabaks zu Sorten, die höhere Dosen Nikotin in sich tragen als ursprünglicher Tabak, wurde ab 2007 endlich kritisiert. Werbestopps und Rauchverbote in öffentlichen Einrichtungen brachten Erfolge gegen die Tabaklobby.

Mit dem Zucker scheint es sich ähnlich zu verhalten. Kinder wie Erwachsene verkonsumieren Zucker, als sei das eine Selbstverständlichkeit. Der menschliche Organismus ist aber für gesunde Nahrungsmittel geschaffen, nicht für zuckrige, fettige oder übersäuerte Lebensmittel. Insofern wird die Extrusion sicher noch lange ein wichtiger Geheimtip zur Zahnerhaltung sein.