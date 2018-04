Dollarherrschaft

Ein festes Bollwerk mauern. Aufbau in West-Berlin mit Hilfe des Marshallplans, nach 1948 Foto: NARA/Wikimedia commons

Vor 70 Jahren, am 3. April 1948, unterzeichnete Harry S. Truman mit einem Dutzend verschiedener Füllfederhalter den »Economic Cooperation Act of 1948«. Die Schreibwerkzeuge verteilte der US-Präsident anschließend unter den Zeugen des Vorgangs als Andenken an den »historischen Schritt in der Außenpolitik dieses Landes«. »Diese Maßnahme ist Amerikas Antwort auf die Herausforderung, vor der die freie Welt steht«, kommentierte Truman in einer kurzen Ansprache. Zuvor hatte am selben Tag der Senat den Act mit 69 gegen 17 Stimmen und das Abgeordnetenhaus mit 329 gegen 74 Stimmen gebilligt.

Die Vorgänge, die durch dieses Gesetz legalisiert wurden, werden umgangssprachlich als Marshallplan bezeichnet. Der Name bezieht sich auf den damaligen Außenminister George C. Marshall, der mit der wirklichen Planung im Grunde nicht viel zu tun hatte, aber für diese Leistung dennoch 1953 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Der offizielle Titel dieser Finanzhilfemaßnahmen war European Recovery Program, abgekürzt ERP. In seinem Rahmen erhielten die unter dem Einfluss der USA stehenden Staaten Westeuropas einschließlich der westlichen Besatzungszonen Deutschlands von 1948 bis zum Sommer 1952 zusammengenommen mehr als 13 Milliarden US-Dollar. Die genauen Angaben sind unterschiedlich, weil nicht ganz eindeutig ist, welche Zahlungen hineinzurechnen sind.

Um eine ungefähre Vorstellung zu bekommen, was dieses Geld heute wert wäre, muss man die Summe verzehnfachen. Hauptempfänger waren Großbritannien mit rund 3,3 Milliarden, Frankreich mit 2,3 Milliarden und Westdeutschland mit 1,45 Milliarden Dollar. Das Geld war für die Bezahlung von Importen, hauptsächlich aus den USA, bestimmt. Letztlich handelte es sich zum größeren Teil um Schenkungen.

Spaltung verfestigt

Der Marshallplan trug wesentlich zur Verfestigung der Spaltung Europas in einen US-amerikanisch geprägten und einen von der Sowjetunion dominierten Machtbereich bei. Die Volkswirtschaften Westeuropas, einiger mitteleuropäischer Länder wie Schweiz und Österreich sowie Südeuropas, darunter Italien und Griechenland, wurden auf die Interessen der USA ausgerichtet, deren kapitalistische Strukturen stabilisiert. Mit dem ERP unmittelbar verbunden waren weitgehende Einblicke US-amerikanischer Stellen in die Ökonomien der Empfängerländer. Die Zustimmung zu diesen Kontrollmaßnahmen war eine zentrale Voraussetzung, um überhaupt Geld aus dem Programm zu erhalten.

In welchem Umfang der Marshallplan zur wirtschaftlichen und sozialen Erholung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg beitrug, ist umstritten. Während der ERP beispielsweise in Deutschland immer noch als Grundlage des »Wirtschaftswunders« gefeiert wird, sind viele Ökonomen skeptisch. Sie verweisen darauf, dass der Aufschwung in einer Reihe von Schlüsselländern schon vor Inkrafttreten des Marshallplans in Gang gekommen sei und dass der Anteil der ERP-Gelder an den gesamten Einnahmen der Empfängerländer nur bei rund drei Prozent gelegen habe.

Zweifelsfrei vorteilhaft waren der Marshallplan und die damit verbundenen Weichenstellungen jedoch für Deutschlands westliche Besatzungszonen: Sie beendeten definitiv alle zeitweise in den USA diskutierten Absichten, der Wiederherstellung der deutschen Schwerindustrie, insbesondere der Stahlproduktion und der Kohleförderung, nach dem Krieg einschneidende Beschränkungen aufzuerlegen. Statt dessen wurde Westdeutschland die Rolle der »Lokomotive« bei der wirtschaftlichen Rekonstruktion und beim beginnenden Integrationsprozess des US-amerikanisch dominierten Teils von Europa zugewiesen.

Das war vor allem für die herrschenden Kreise Frankreichs und Großbritanniens nur schwer zu ertragen, stieß aber zumindest anfangs auch in den USA auf starke Einwände. Der Demokraten-Politiker Truman hatte Probleme, die republikanische Opposition, die in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit stellte, für den Economic Cooperation Act zu gewinnen. Er tat das, indem er die »amerikanischen Interessen« an einer Steigerung der landwirtschaftlichen und industriellen Exporte nach Europa und an der »Eindämmung« der Sowjetunion in den Vordergrund stellte.

Reaktion im Osten

Die sowjetische Führung, insbesondere Partei- und Regierungschef Josef Wissarionowitsch Stalin, reagierte zunächst ergebnisoffen, als US-Außenminister Marshall das später nach ihm benannte Finanzhilfeprogramm erstmals am 5. Juni 1947 in einer Rede an der Harvard-Universität an die Öffentlichkeit trug. Da Marshall weder Zahlen noch Fakten genannt, aber alle europäischen Staaten zur Teilnahme eingeladen hatte, war Stalin begierig, konkrete Informationen zu erhalten. Diesem Zweck diente die Teilnahme von Außenminister Wjatscheslaw Michailowitsch Molotow an einer Konferenz mit seinen britischen und französischen Kollegen, die vom 27. Juni bis zum 3. Juli 1947 in Paris stattfand. Molotow verließ das Treffen schließlich mit zornigen Bemerkungen. Wichtigster Auslöser dieses Gesprächsabbruchs waren vermutlich nachrichtendienstliche Informationen, die ihm am 30. Juni aus Moskau zugesandt worden waren. Sie dokumentierten geheime Vereinbarungen zwischen Washington und London über die tatsächliche Ziele des Marshallplans. Diese liefen auf die »Isolierung« der Sowjetunion und auf den Versuch hinaus, einzelne Staaten aus dem so­wjetischen Machtbereich herauszubrechen.

Am 7. Juli 1947 schickte das Moskauer Außenministerium eine Instruktion an die so­wjetischen Botschafter in Prag, Warschau, Belgrad, Budapest, Sofia, Tirana und Helsinki. Sie enthielt eine Botschaft, die den dortigen Staatschefs übergeben werden sollte. Deren Kern bestand in der Aufforderung, sich von der weiteren Vorbereitung des Marshallplans strikt fernzuhalten. Zuvor hatten insbesondere die Tschechoslowakei und Polen, von sowjetischer Seite ausdrücklich ermutigt, gegenüber den USA ihr intensives Interesse an dem Projekt bekundet.

Eine sowjetische Reaktion auf den sich vertiefenden Bruch der Weltkriegsallianz bestand in der Durchführung einer Konferenz von neun sozialistischen und kommunistischen Parteien, die zwischen 22. und 27. September 1947 in Polen stattfand. Als Ergebnis wurde am 30. September die Gründung des Informationsbüros der Kommunistischen und Arbeiterparteien, abgekürzt Kominform, bekanntgegeben. Die neue Struktur übernahm einige Funktionen der Kommunistischen Internationale (Komintern), deren Auslösung Stalin im Mai 1943 als Freundschaftssignal an Washington und London angeordnet hatte. Dem Kominform gehörten neben der KPdSU und den osteuropäischen »Bruderparteien« auch die Kommunisten Frankreichs und Italiens an.