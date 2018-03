»Nur weil jemand arm ist, ist er nicht rechtlos«

Fassungslosigkeit bei den Betroffenen: Der Platz auf dem Gelände der Deutschen Bahn AG, auf dem früher das Roma-Camp stand Foto: fiftyfifty

Am Dienstag wurde ein Roma-Camp, das sich auf einem Gelände der Deutschen Bahn AG hinter dem Amtsgericht in Düsseldorf befand, von Mitarbeitern der DB unerwartet geräumt. Das Düsseldorfer Straßenmagazin Fiftyfifty hat die acht Menschen, die dort lebten, betreut. Wo sind sie nun untergekommen?

Die erste Nacht haben sie im Hauptbahnhof verbracht. Sie hatten weder Schlafsäcke noch Isomatten oder warme Kleidung. Am nächsten Morgen kamen sie zu unserer Beratungsstelle und erzählten, dass ihr Camp vollständig zerstört wurde, dass ein Bagger die gesamte Fläche dem Erdboden gleichgemacht hat. Wir konnten es zunächst nicht fassen – die Menschen haben damit tatsächlich alles verloren.

Noch im vergangenen Jahr hatte die DB Immobilien versichert, die Menschen auf dem Gelände dulden zu wollen. Woher kam nun der Sinneswandel?

Die Stadt Düsseldorf hat die Deutsche Bahn aufgefordert, das Camp zu räumen. Da das Gelände der DB gehört, kann die Stadt nicht eigenmächtig handeln. Bereits im vergangenen Herbst hatte die DB uns gegenüber angekündigt, das Camp räumen zu lassen. Damals konnten wir sie überzeugen, dass die Menschen keine andere Perspektive haben und der Witterung im Winter völlig schutzlos ausgeliefert sind.

Der Stadt Düsseldorf war das Camp jedoch immer ein Dorn im Auge, und ein Mitarbeiter muss ein besonders perfides Interesse haben, dass es wegkommt. Als Argument mussten Beschwerden von Anwohnern herhalten – das Camp befand sich jedoch an den Bahngleisen im Industriegebiet, war von außen nicht einsehbar, und man musste schon wissen, wo es ist, damit man es findet.

Aber ist es nicht tatsächlich menschenunwürdig, in selbstgezimmerten Hütten leben zu müssen?

Wohnen ist ein Grundrecht – das sehr vielen Menschen aufgrund der kapitalistischen Verwertungslogik der Ware »Wohnung« verwehrt wird. Die Wohnungsnot in den Ballungszentren ist in der sogenannten Mittelschicht angekommen, deshalb sind der Ausverkauf der Städte und die Wohnungspolitik in der Tat menschenunwürdig.

Ich kenne eine Handvoll Menschen, die wohnungslos sind, die in Kleingärten ohne Meldeadresse leben. Im Prinzip unterscheidet sich das Roma-Camp nur dadurch von einem Kleingartenverein, dass die Roma sich ihren Platz selbst genommen haben.

Und was ist aus den Habseligkeiten der Betroffenen geworden?

Alles ist in Containern vermüllt worden. Ein Bewohner kam am Morgen der Räumung ins Camp, weil er sein Fahrrad holen wollte. Er bemerkte die Räumung und wollte zumindest einen Teil seiner Sachen retten. Das wurde ihm jedoch verboten. Am schlimmsten fanden es die Bewohner, dass die neu eingekauften Lebensmittel im Wert von 50 Euro sowie die Gaskocher verschrottet wurden. Ihnen wurde damit die Überlebensgrundlage genommen. Außerdem hatten sie aus dem Erlös des Fiftyfifty-Verkaufs Ostergeschenke für ihre Kinder in Rumänien erstanden, die sie verschicken wollten. Die Kinder warten jetzt vergeblich auf ihr Osterpäckchen.

Was sollte für die Betroffenen getan werden?

Die Bewohner werden einen Strafantrag gegen die DB wegen Sachbeschädigung stellen. Nur weil jemand arm ist, ist er nicht rechtlos. Unser Anwalt Jasper Prigge wird uns dabei juristisch zur Seite stehen.

Weiterhin überlegen wir, gemeinsam mit den Bewohnern den Zugang zu den Notschlafstellen zu erstreiten. Denn ab April ist die »Winterregelung« ausgesetzt, das heißt, alle EU-Wohnungslosen gelten als Touristen und können die Notschlafstellen nicht nutzen. Diese Abweisung ist jedoch rechtswidrig, jeder Wohnungslose, unabhängig von seinem Pass, hat ein Recht auf Zuweisung in eine Notunterkunft. Die derzeitige Praxis der Stadt Düsseldorf, aber auch die fast aller anderen Städte deutschlandweit, ist rechtswidrig – und zumindest in Düsseldorf gibt die Verwaltung das auch zu. Sie setzen auf das Prinzip: Wo kein Kläger, da kein Richter. Das möchten wir ändern. In München hat ein bulgarischer Wohnungsloser seinen dauerhaften Zugang zur Notunterkunft erfolgreich durchgeklagt, wir sind also zuversichtlich – auch wenn es angesichts der Lage zynisch klingen mag.