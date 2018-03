Weiterer Schutz für Konzerne

Ein Aktivist des »Blockupy«-Bündnisses fordert Asyl in Deutschland für den Whistleblower Edward Snowden (Berlin, 17. Mai 2014) Foto: Maja Hitij/dpa

Kaum im Amt, setzt sich die neue Bundesregierung bereits für die Interessen der Konzerne ein. Wie die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag berichtete, will das Kabinett einen einheitlichen Mindestschutz für Geschäftsgeheimnisse einführen. Demnach sieht ein Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums vor, dass diese künftig ähnlich geschützt werden wie Patente, Marken und Designs. Das geplante Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) setzt eine Richtlinie der ebenfalls den Unternehmen verpflichteten Europäischen Union um. Die Absicherung von Whistleblower hingegen, die Missstände an die Öffentlichkeit bringen, bleibt weiterhin mangelhaft.

Deutsche Unternehmen könnten in Zukunft ihre Ansprüche bei Rechtsverletzungen in der ganzen EU besser durchsetzen, zitierte die SZ aus Regierungskreisen. Dem Gesetzentwurf zufolge können Gerichte künftig nicht nur ein Verbot von Produkten aussprechen, die mit illegal erworbenen Informationen verkauft oder hergestellt wurden. Sie könnten auch den Rückruf und sogar die Vernichtung anordnen. Auch Schadenersatzforderungen werden dem Papier zufolge leichter. Laut SZ befindet sich die Vorlage derzeit in der Ressortabstimmung, er könnte bis Ende des Jahres zum Gesetz werden.

Mit dem Gesetzentwurf wird ein wirksamer Schutz für Whistleblower weiterhin nicht gewährt. Ein eigener Paragraph erlaubt der SZ zufolge zwar die Veröffentlichung von Geschäftsgeheimnissen zur »Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines anderen Fehlverhaltens«. Allerdings gilt das nur, wenn die Veröffentlichung in der Absicht passierte, das öffentliche Interesse zu schützen. Informanten, die damit rechnen müssen, ihre Stelle zu verlieren und nicht erneut in ihrem Beruf arbeiten zu können, sind aber häufig auch auf Zahlungen etwa von Zeitungen angewiesen, um ihre Existenz abzusichern.

Der Grünen-EU-Parlamentsabgeordnete Sven Giegold warnte, der Gesetzentwurf schütze Whistleblower schlechter, als es das EU-Recht verlange. Besonders im Motiv sieht er eine »unzulässige Einschränkung«: Die Informanten hätten oft auch eigene Interessen, trotzdem nütze es der Gesellschaft, wenn Fehlverhalten ans Licht komme. Auch Rainer Frank von der Organisation Transparency International warnte davor, die Aufdeckung nur bei hehren Zielen zu erlauben. (AFP/jW)