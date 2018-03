Ei oder Auferstehung?

Was von der Osterbotschaft übrig blieb: Schokoladenhohlkörper und Völlerei Foto: Malte Christians dpa/lno

»Ei love Ostern« bekennt Aldi, verheißt seinen Kunden ein »Fest für Leckerschmecker«. McDonald’s speist die Massen beim »großen Oster-Countdown« mit kostenlosen Softdrinks und Cheeseburger für’n Euro. Klubs und Discos laden am Karsamstag zu »Happy Easter Partys« mit Wodka Bull und Black Russian. Und wem das nicht reicht, der bucht im Internet last minute Osterwellness im Chiemgau. Ostern hat mithin für die meisten Bürger vor allem eine Bedeutung: vier freie Tage zum Schlemmen und Chillen.

Carfreitag sollte der Karfreitag heißen, denn halb Deutschland setzt sich an diesem Tag ins Auto, um Verwandte zu besuchen, zum Event, Restaurant oder in den Kurzurlaub zu düsen. Klar, das ist nichts Neues, und Kritik daran wird leicht zur kulturpessimistischen Jammerei. Dennoch lohnt es sich, den Umgang mit dem Osterfest näher zu betrachten. Das hilft, die Hohlheit herrschender Ideologien bzw. herbeigeredeter kultureller und religiöser Werte zu erkennen.

Der neue Bundesinnen- und Heimatminister Horst Seehofer (CSU) konnte bekanntlich auch in der Fastenzeit auf fette Schlagzeilen nicht verzichten und sorgte vor zwei Wochen für aufgeregte Debatten mit dem Satz: »Der Islam gehört nicht zu Deutschland.« Natürlich war das gesamte Interview des CSU-Vorsitzenden mit Bild ein Versuch, AfD, Pegida und Co. das Wasser abzugraben – oder mehr Wasser auf ihre Mühlen zu gießen. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Satz ist nicht sinnvoll. Spannend dagegen das, was Seehofer unmittelbar danach sagte: »Deutschland ist durch das Christentum geprägt.« Ein Nonsenssatz.

Das Land vom Christentum geprägt? Vielleicht noch in überlieferten Strukturen, kalendarischen Rhythmen. Aber das sind nur noch leere Hüllen. Beispiel Gottesdienste. Während beim Freitagsgebet in Hamburg-St. Georg Muslime auf der von der Polizei gesperrten Fahrbahn vor der Moschee beten, weil es drinnen rappelvoll ist, verlieren sich in christlichen Gottesdiensten eine Handvoll Rentner, Kirchenvorsteher und zum Besuch verdonnerte Konfirmanden.

Voll sind die Kirchen nur Weihnachten und zu den sogenannten Kasualien, also Taufe, Hochzeit, Trauerfeier – wegen des Ambientes. Ganz gut gehen auch Special-Interest-Gottesdienste: für Biker, für Star-Wars-Fans (keine Satire, sondern 2015 anlässlich eines Filmstarts Wirklichkeit in der Berliner Zionskirche) oder solche, bei denen man seinen Goldhamster segnen lassen kann oder in die Geheimnisse von »Lachyoga« eingeführt wird. Kirchen sind nur noch geistliche Fitnessstudios für gestresste Mittelschichtler.

Und wie sieht es mit dem Glauben aus? Nach Umfragen glaubt nur etwa ein Drittel der Deutschen, dass Jesus nach dem Tod am Kreuz auferstanden ist. Selbst unter den Christen ist es nur die Hälfte. Dabei ist die Auferstehung immerhin der Kern des christlichen Glaubensgebäudes. Auch mit den Bibel- und Liturgiekenntnissen ist es nicht weit her in Seehofers »christlich geprägten« Landen. Es wäre bestimmt interessant, auf einer Pegida-Demo die »Retter des christlichen Abendlandes« mal das apostolische Glaubensbekenntnis aufsagen zu lassen.

Die christlichen Hochfeste sind für alle, ob konfessionell gebunden oder nicht, beliebte Anlässe für Kaufräusche. Wenn irgendetwas dieses Land prägt, dann sind es durchgeknallter Konsumismus und besinnungsloses Eventhopping. Ostereier liegen Ende Januar in den Discountern, weil sie gekauft werden. Bindungen an Bräuche, Traditionen, Rituale, seien sie nun christlicher oder anderer Herkunft, sind bis auf kümmerliche Reste längst hinweggespült. Im Spätkapitalismus ist davon nur das Niedliche, Fröhliche, Nette übrig: Häschen und bunte Eier. Was mit Tod und Leid, Besinnung und Verzicht zu tun hat, ist schließlich geschäftsschädigend.

Ganz abgesehen davon: Unter Mitgliedern der großen Kirchen sind christliche Tugenden wie Nächstenliebe ganz besonders gering ausgeprägt, wie die Langzeitstudien Wilhelm Heitmeyers zu »gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« und andere Untersuchungen gezeigt haben. Im Gegenteil: Fremdenhass und Angst, zu kurz zu kommen, ist hier überdurchschnittlich verbreitet. Das und vieles mehr zeigt: Das Christentum gehört nicht zu Deutschland.