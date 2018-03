Mainstreammagazine lahmen weiter

Auch mit martialischen Titelseiten reißt der Spiegel das Ruder nicht rum Foto: dpa/Kay Nietfeld

In Supermärkten, an Kiosken, Tankstellen und anderswo ging Der Spiegel 9/2018 insgesamt 170.160 mal über die Ladentische. Das berichtete der Branchendienstleister Meedia auf seiner Webseite am Dienstag. Klingt viel, dürfte aber eher bedrohlich für das aktuelle Geschäftsmodell des Mainstreammagazins sein. Zwar scheint die Titelstory »Hollywood intern – Macht, Gewalt und Rache in der Filmindustrie« genau die beabsichtigte Breitenwirkung zu haben, aber so recht spannend für die Zielgruppe (früher umworben mit dem Slogan: »Spiegel-Leser wissen mehr«) schien das Ganze nicht zu sein. Diese Verkaufszahl markiert nicht den Tiefpunkt für das »Nachrichtenmagazin«, doch im Vergleich mit den Ergebnissen in besseren Zeiten sieht es insgesamt mau aus: Die verkaufte Auflage ist seit 1998 um 30,8 Prozent auf gegenwärtig 730.990 Exemplare (IVW) gesunken. Neben den Einzelverkäufen wird dabei ein ganzes Sammelsurium von Absatzvarianten wie Abos, Lesezirkel, sogenannte Bordexemplare und sonstige eingerechnet.

Weniger Exemplare habe das Magazin im Einzelhandel zuletzt vor zehn Wochen abgesetzt – Ende des vergangenen Jahres, so Meedia. Der Zwölfmonatsdurchschnitt von 197.200 Einzelverkäufen sei damit deutlich verfehlt worden, der Dreimonatsdurchschnitt von 180.800 ebenso. Im Gesamtverkauf kam demnach die Ausgabe 9/2018 auf genau 710.243 Exemplare, darunter 65.521 sogenannte E-Paper, von denen nicht so genau bekannt ist, ob sie tatsächlich Erlöse bringen. Die 700.000er-Marke rückt näher.

Für den Stern hingegen scheint es in der aktuellen »Cover-Check-Woche« mal etwas besser als zuletzt gelaufen zu sein. Mit dem Titel »Traumziele« und den »besten Tips der Stern-Redaktion« für den Urlaub 2018 fand man im Einzelhandel 152.692 Abnehmer – mehr als in den fünf Wochen davor. Den Zwölfmonatsdurchschnitt verfehlte das Blatt dennoch, er liegt derzeit bei 164.200. Den Gesamtverkauf gibt die Bertelsmann-Tochter Gruner undJahr mit 546.718 Exemplaren inklusive 23.393 E-Papers an.

Abgeschlagen ist Focus – auch wenn sich das Burda-Magazin im Vergleich zu den beiden vorigen Wochen etwas verbessern konnte. 67.898 Käufer griffen in Supermärkten, Kiosken, etc. zum Heft 9/2018 mit der Titelstory »Risiko Bauchfett«. Das reichte laut Meedia, um das Normalniveau der vergangenen zwölf Monate von aktuell 67.500 Einzelverkäufen knapp zu übertreffen. An den Dreimonatsdurchschnitt von 81.000 Stück, der noch positiv von einer Ein-Euro-Ausgabe beeinflusst ist, kam die Ausgabe nicht heran. Insgesamt setzte Burda 433.374 Focus-Hefte damit ab, 35.656 davon als E-Paper. (jW)