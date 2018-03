Die Kleine-Mann-Show

Heute hü, morgen hott sagen: Andrea Nahles will dahin, wo Martin Schulz schonmal war – an die Spitze der SPD Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Die SPD und der »kleine Mann«. Was war das früher für ein inniges Miteinander! Und heute? Rückblende: Kanzlerkandidat Martin Schulz stattet der Redaktion der Lübecker Nachrichten (LN) einen Besuch ab. Der Wahlkampf ist in seiner Hochphase, nur noch knapp vier Wochen bis zum bundesweiten Urnengang. Der SPD-Vorsitzende stellt sich den Fragen der anwesenden Journalisten, rechts und links neben ihm sitzen LN-Chefredakteur Gerald Goetsch und Geschäftsführerin Stefanie Hauer. Kurz vor Schluss redet sich die Frau um Kopf und Kragen: Der gesetzliche Mindestlohn sei für regionale Medienhäuser »eine hohe Belastung«, meint sie, das Tempo, mit dem er eingeführt werde, sei »kriegsentscheidend, (…) ich möchte sagen, existenziell«, die Lage sei »sehr kritisch«.

Um ihre eigene Lage steht es nicht besser, und jeder der will, kann live oder später per Facebook-Mitschnitt mitansehen, wie ihre Felle davonschwimmen. Als sie von Schulz wissen will, ob er Möglichkeiten sehe, dass »wir auf Sozialabgabenseite bei den Verlagen entlastet werden«, ringt der um Contenance. »Wenn sie von dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands erwarten, dass er ihnen etwas zum Mindestlohn sagt, der unterhalb des Mindestlohnes liegt, ist die Antwort nein«, kanzelt er Hauer ab. Auf ihr Nachbohren setzt er hinzu: »Ich bin nicht in der Lage und auch nicht gewillt, ihnen Versprechungen bei den Sozialabgaben zu machen«. Die Sozialversicherungssysteme könnten »nicht außer Kraft gesetzt werden wegen branchenspezifischer Probleme«. Und dann noch das: »Wenn das ihre Meinung ist, dann können sie beim besten Willen nicht die SPD wählen.«

Pflichtschuldiger Dank

Man darf nach dieser Abfuhr und dem, was folgte, sicher sein, dass die 44jährige ihr Kreuzchen woanders gemacht hat. Denn eine Woche vor der Wahl war sie ihren Job los, sowohl ihren Posten als Geschäftsführerin der LN als auch der Ostsee-Zeitung (OZ). Beide Blätter gehören zur Verlagsgesellschaft Madsack, die OZ zu hundert Prozent, die LN direkt und über Beteiligungen zu über 50 Prozent. Man stelle die Geschäftsführung neu auf, teilte die Mediengruppe am 15. September in aller Kürze mit, freilich ohne ein Wort über Hauers Fauxpas zu verlieren. Immerhin gab ihr Madsack-Chef Thomas Düffert noch ein pflichtschuldiges Dankeschön mit auf den Weg, »alles Gute« – und Tschüss.

Knapp fünf Monate später lieferte die angehende (inzwischen amtierende) Regierung genau das, worum die Geschasste Schulz gebeten hatte: Eine Entlastung der Verlage bei den Sozialabgaben. Wie junge Welt mehrfach berichtete, haben Union und SPD in ihren Koalitionsvertrag eine Klausel gepackt, wonach die Unternehmer für minijobbende Zeitungsausträger künftig nicht länger 15 Prozent, sondern fünf Prozent in die Rentenkasse einzahlen sollen. Was beweist: Die deutsche Sozialdemokratie ist sehr wohl in der Lage und willig, das Sozialversicherungssystem wegen »branchenspezifischer Probleme« außer Kraft zu setzen – und dafür selbst die »kleinsten der kleinen Männer« bluten zu lassen.

Und noch etwas zeigt der Fall einmal mehr: Die Verlogenheit der politisch Verantwortlichen. Vor einer Woche hatte das ARD-Magazin »Panorama« das Thema behandelt. Ein Reporter wollte dazu auf einer SPD-Veranstaltung von der designierten Parteichefin Andrea Nahles wissen, ob mit der Maßnahme nicht der Mindestlohn ausgehöhlt werde.

Geschenk für Verlegerlobby

Die Adressatin überging die Frage einfach. Unbeantwortet bleibt bisher auch, wer die drohende Rentenlücke von 45 Euro monatlich schließen soll – die Betroffenen selbst durch entsprechende Lohneinbußen oder der Staat mit Steuergeldern. Letzteres ist zwar mittlerweile die Sprachregelung auf Regierungsseite. Allerdings findet sich darin nichts im Koalitionsvertrag, so wenig wie es eine verlässliche Vereinbarung dazu gibt. Vieles spricht dafür, dass die Behauptung, die Rentenausfälle von Staats wegen zu kompensieren, erst aus der Not entstanden ist, als den Beteiligten dämmerte, wie schlecht ihr Ansinnen bei den Menschen im Land ankommt.

So oder so wäre der Schritt ein Geschenk mehr für die Verlegerlobby, nachdem die ihre Zusteller schon drei Jahre lang unter Mindestlohn hat abspeisen können. Es war Nahles, die die Sonderregelung seinerzeit als ehemalige Arbeitsministerin eingefädelt hatte und die sich heute in der Angelegenheit so beredt ausschweigt. Ähnlich bedeckt hält sich die SPD gerne hinsichtlich der parteieigenen Holding Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft (DDVG). Diese versammelt an die drei Dutzend Verlagshäuser, Druckereien, Onlinemedien, Marketing- und Vertriebsgesellschaften unter sich und führte vom 2016er Jahresgewinn knapp die Hälfte, nämlich vier Millionen Euro, an die SPD-Kasse ab. Damit profitierte die Partei ganz direkt vom gekappten Mindestlohn der Zeitungsboten.

Mit 23,1 Prozent ist die DDVG auch größter Gesellschafter an der Madsack-Mediengruppe, Mitbesitzerin der Lübecker Nachrichten, deren Ex-Chefin Hauer mit ihrer »unmoralischen Bitte« Ex-SPD-Chef Schulz im Wahlkampf die Vorlage für eine gute Show bot. Der »kleine Mann« hat hoffentlich daraus gelernt.