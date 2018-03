Misshandelt und verbrannt?

Demonstration zum Gedenken an Oury Jalloh am 7. Januar 2018 in Dessau-Roßlau Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als 13 Jahre nach dem Feuertod von Oury Jalloh hat ein Gutachter das öffentliche Schweigen gebrochen. Aus rechtsmedizinischer Sicht sei es ausgeschlossen, dass der an Händen und Füßen gefesselte Sierra Leoner das Feuer in der Dessauer Polizeizelle selbst gelegt hat. Das sagte der forensische Toxikologie Gerold Kauert diese Woche in einem MDR-Interview.

Darauf hätten die Ermittler früher kommen können. Wie Kauert betonte, fanden die Obduzenten 2005 in Halle keinen erhöhten Spiegel an Stresshormonen im Urin des Opfers. Darum könne Jalloh das Feuer nicht selbst entfacht und in Todesangst bewusst erlebt haben. Dass er beim Brandausbruch bewusstlos, aber nicht tot war, schließt Kauert aus minimalen Rußspuren, die man in seinen Atemwegen fand. Allerdings habe er maximal eine Minute im Feuer überlebt. Sonst, so Kauert, hätte man giftige Brandgase, wie Kohlenmonoxid und Blausäure, in seinem Blut finden müssen. Das war nicht der Fall.

Kauert hatte sich vor sechs Jahren im Prozess gegen den früheren Dienstgruppenleiter Andreas Sch. ähnlich geäußert. Richterin Claudia Methling ignorierte das. Aus dem Befund, wonach Jalloh einen raschen inhalativen Hitzeschock erlitten haben muss, konstruierte sie eine abenteuerliche These: Der Gefesselte habe sich wohl über die Flammen gebeugt und sie eingeatmet, hieß es. Dazu passe die Lage der Leiche nicht, so die Experten. Eine Rolle spielte das ebenfalls nicht. Haben Gericht und Staatsanwälte die Befunde falsch interpretiert? »Wenn er bewusstlos ist, kann er sich nicht anzünden, das ist doch nun eindeutig, das muss jeder Jurist und jeder Laie verstehen«, so Kauert.

Damit stünden »auch die Aussagen von Zeugen in Frage, wonach Oury Jalloh noch nach Ausbruch des Feuers über die Gegensprechanlage mit der Leitstelle des Reviers kommuniziert haben soll«, sagte er. So behauptete die stellvertretende Dienstgruppenleiterin Beate H. am Tag der Tat und später vor Gericht, Jalloh habe noch laut gerufen, als ihr Vorgesetzter Andreas Sch. mit seinem Kollegen Gerhard M. auf dem Weg zur Zelle war, also frühestens sieben Minuten nach dem ersten Alarm. Kauert schließt das aus.

Der Rechtsmediziner hatte zusammen mit einem Fachkollegen, einem Chemiker und Brandexperten einen Versuch vom August 2016 ausgewertet. Diesen hatte der Dessauer Oberstaatsanwalt Folker Bittmann wegen sich häufender Ungereimtheiten veranlasst. Eines der Rätsel: das angebliche Tatfeuerzeug. Die Polizei will es erst drei Tage nach dem Brand entdeckt haben. Eine Gerichtsgutachterin fand daran aber keine Spuren aus der Zelle. Auch 2017 stolperten die Experten darüber. Das Ausmaß des Feuers sei zudem ohne Brandbeschleuniger nicht erklärbar.

Bittmann bat darum den Generalbundesanwalt (GBA) in Karlsruhe um Übernahme des Verfahrens. Er benannte Tatverdächtige und ein mögliches Motiv: Vertuschung einer Misshandlung oder unterlassener Hilfe sowie zwei weitere ungeklärte Todesfälle im Revier aus den Jahren 1997 und 2002. Der GBA fühlte sich nicht zuständig. Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad entzog der Behörde in Dessau das Verfahren. In Halle stellte es Oberstaatsanwältin Heike Geyer wenig später, im Oktober 2017, ein. Angeblich hielten die Experten alles, von Suizid bis Tötung, für möglich, so Geyer. Das sei falsch, betonte Kauert. Die Einstellung habe ihn »überrascht«.

Nach einer Beschwerde der Hinterbliebenen prüft nun die Generalstaatsanwaltschaft die Wiederaufnahme von Ermittlungen. »Das kann länger dauern«, sagte deren Sprecher Klaus Tewes am Mittwoch auf jW-Nachfrage. So sei seine Behörde unterbesetzt und die Akten so umfangreich. Dazu gehörten auch neuere Verfahren, eines gegen Beate H. wegen Falschaussage, ein weiteres gegen den Beamten Udo Sch. wegen Mordverdachts. Seit Februar prüft zudem der Rechtsausschuss im Magdeburger Landtag die Akten. Die Linke warf der Regierungskoalition aus CDU, SPD und Grünen am Montag absichtliche Verzögerung vor. Sie will erst im Juni Sachverständige dafür benennen.