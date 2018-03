Ein Jahr lang laviert

Der eine will, der andere nicht: Der britische Staatssekretär für den »Brexit«, David Davis, und EU-Unterhändler Michel Barnier am 19 März in Brüssel Foto: REUTERS/Francois Lenoir

Am 29. März 2018 ist es genau ein Jahr her, dass die Austrittsverhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien begonnen haben. In dieser Zeit wurden nur sehr grobe Eckpunkte festgelegt. Und selbst diese können jederzeit wieder in Frage gestellt werden. Es reicht das Veto eines EU-Mitglieds oder eine Änderung der britischen Politik, um bereits erreichte Ergebnisse umzuwerfen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gilt: Ab dem 29. März 2019 beginnt eine Übergangsphase, in der sich Großbritannien außerhalb der EU befindet, gleichzeitig aber bis Ende 2020 alle EU-Regularien und ihre Rechtsprechung akzeptiert. Bis dahin zahlt Großbritannien auch in den EU-Haushalt ein. Außerdem wird für den britischen Staat eine »Brexit-Rechnung« von bis zu 40 Milliarden Pfund fällig. Ab Januar 2021 endet die Übergangsperiode. Was dann passiert, ist bislang unbekannt.

Im Vereinigten Königreich werden derzeit viele Mythen über die Ursachen des »Brexits« gesponnen. Liberale EU-Befürworter behaupten, Wladimir Putin habe das Ergebnis zu verantworten, die Briten seien russischer Propaganda aufgesessen. Hinzu kommt seit einigen Tagen die Debatte rund um die Firma »Cambridge Analytica«, die Facebook genutzt haben soll, um politische Meinungen, darunter auch jene über den EU-Austritt während der Kampagne zum Referendum im Jahr 2016, zu beeinflussen.

Der bislang ungeklärte Nervengiftangriff auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten in der Kleinstadt Salisbury wird von der britischen Regierung für Polemik gegen Russland genutzt. Das hat unter anderem auch innenpolitische Gründe: »Die Geschichte der ersten Phase der Austrittsverhandlungen war eine Prozession der Kapitulationen«, kommentierte Philip Stephens am 22. März in der Financial Times. »Britische Forderungen kollidierten mit europäischen Realitäten, und Frau May trat jedes Mal den Rückzug an.« Da kommt es sehr gelegen, russische Diplomaten ausweisen zu können, um außenpolitische Stärke zu demonstrieren.

Die wirklichen Ursachen für den »Brexit« können jedoch nur verstanden werden, wenn man sich einen weiteren Jahrestag bewusst macht: Im Jahr 2008 erreichte die internationale Finanzkrise auch die City of London. Britische Banken wurden mit staatlichen Milliardenbeträgen am Leben gehalten und vor dem Kollaps gerettet. Im Jahr 2010 ergriff eine konservativ-liberaldemokratische Koalitionsregierung das Ruder. Sie begann eine Sozialkahlschlagspolitik, die es seit der Thatcher-Ära in dieser Form nicht gegeben hatte.

Man könnte zeitlich auch noch weiter zurückblicken: Mitte der 1980er Jahre deregulierte die damalige Premierministerin Margaret Thatcher die britischen Banken und ermöglichte damit den Handel mit Schrottpapieren, der 2008 zur Finanzkrise führte. Diese Politik war auch eine Antwort auf die Schwäche der britischen Industrie auf dem Weltmarkt. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges fielen immer größere Teile ehemaliger Kolonien weg. Das ehemalige Empire verlor Absatzmärkte; der neuen Supermacht USA konnte genausowenig entgegengesetzt werden wie heute der neuen Industriemacht China.

Dieser Niedergang des Imperiums schlägt sich auf die Politik nieder. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Reisepassaffäre. Um den Patriotismus zu befeuern, möchte die Regierung die Pässe vom EU-weit üblichen burgundrot in britisches marine-dunkelblau umfärben lassen. Blöd nur, dass der Produktionsvertrag für die neuen Reisedokumente an eine französische Firma geht. Bislang wurden die Pässe von der Firma De La Rue im nordenglischen Gateshead produziert. Jetzt ist die dortige Produktionsstätte von Schließung bedroht.

Hier zeigt sich ein grundlegendes Dilemma. Im Jahr 1996 wurde die Herstellung der Pässe, wie zahlreiche andere Dienstleistungen auch, durch die damalige Regierung privatisiert. Die Versorgung mit Gas, Wasser, Strom und die Herstellung von Reisedokumenten sollten nicht mehr staatlich, sondern vom »Markt« geleistet werden. Mit dieser Ideologie gingen die Tories auch in die Austrittsverhandlungen.

Doch die Regeln des neoliberalen Freihandels werden immer von den stärkeren Mächten gegen die Interessen der Schwächeren bestimmt. So wird laut dem bislang ausgehandelten Vertragswerk die EU auch weiterhin Zugang zu britischen Fischereigewässern bekommen. Hätte Großbritannien dem nicht zugestimmt, wären der Insel von Seiten der EU hohe Strafzölle auf britischen Exportfisch auferlegt worden. Außerdem möchte die EU keine Garantie für sogenannte »Passporting Rights« ausstellen. Das bedeutet, dass in Großbritannien beheimatete Großbanken nach dem »Brexit« nicht in Europa handeln dürfen. So wird der EU-Austritt auch zu einer Gefahr für die City of London.