Rinks gleich lechts beim Bund

Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch beim Appell zur Umbenennung der Emmich-Cambrai-Kaserne Foto: Holger Hollemann/dpa

Wenn sich deutsche Soldaten schon von Idolen aus der Nazizeit lossagen müssen, dann darf deren Gleichsetzung mit dem Realsozialismus nicht fehlen: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat am Mittwoch in Hannover den überarbeiteten Traditionserlass der Bundeswehr unterzeichnet. Weder Hitlers Wehrmacht noch die Nationale Volksarmee der DDR könnten traditionsstiftende Institutionen sein, heißt es darin.

Trotzdem könnten einzelne Angehörige von Wehrmacht und NVA Vorbilder sein. Etwa, wenn sie militärischen Widerstand gegen das Naziregime geleistet oder sich in der DDR gegen die Sozialistische Einheitspartei (SED) aufgelehnt hätten. »Es kommt auf die einzelne Person an, und wir müssen immer sorgfältig abwägen«, sagte von der Leyen nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur. Dass der DDR weder Angriffskrieg noch Rassenwahn vorzuwerfen sind, scheint hier nicht ausschlaggebend zu sein.

Soldaten sollen aber bei der Suche nach Vorbildern ihren Blick vor allem auf die Geschichte der Bundeswehr richten. »Sie wird zum zentralen Bezugspunkt unserer Tradition«, sagte von der Leyen. Die Bundeswehr stehe seit mehr als sechs Jahrzehnten für Recht und Freiheit dieses Landes ein, habe seit einem Vierteljahrhundert zum internationalen Krisenmanagement beigetragen und sich in Einsätzen und im Gefecht bewährt. »Auf diese Geschichte darf die Bundeswehr unendlich stolz sein.«

Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) lobte den neuen Erlass. Auch in der Geschichte der Bundeswehr gebe es »vorbildhaftes Verhalten, auch herausragende Tapferkeit«. Die Linksfraktion im Bundestag kritisierte dagegen die Gleichsetzung von Wehrmacht und NVA. »Dies verharmlost die Verbrechen der Wehrmacht erheblich«, so deren verteidigungspolitischer Sprecher Tobias Pflüger am Mittwoch.

Von der Leyen benannte nach Unterzeichnung des Erlasses die Emmich-Cambrai-Kaserne in Hannover um – sie trägt nun den Namen des in Afghanistan getöteten Feldjägers Tobias Lagenstein. Der vorherige Name setzte sich aus dem des preußischen Generals Otto von Emmich und dem der im Ersten Weltkrieg von Deutschen niedergebrannten französischen Stadt Cambrai zusammen. Die Initiative für die Umbenennung ging nach einem Bericht der Bild von Soldaten aus. Angekündigt wurde sie bereits 2012. Im März 2014 hatte der Lehrer Jakob Knab, Sprecher der »Initiative gegen falsche Glorie«, die Verteidigungsministerin daran erinnert, dass General Emmich an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sei.

Beim völkerrechtswidrigen Überfall auf Belgien hatten deutsche Truppen im August 1914 unter Emmichs Führung um die Festung Liège gekämpft. Dabei und bei deren weiterem Vormarsch kam es zu Ausschreitungen gegen Zivilisten und Hinrichtungen durch deutsche Soldaten. Selbst das Militärgeschichtliche Forschungsamt der Bundeswehr bestritt nicht, dass diese Handlungen »in der neueren Forschung als kriegsvölkerrechtswidrig gewertet werden«.