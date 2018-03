Unruhe in der Konzernspitze

Bald vielleicht nicht mehr Chef der Deutschen Bank: John Cryan Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach

Der Druck auf Deutsche-Bank-Chef John Cryan nimmt offenbar zu. Schon länger stellen Investoren mehr oder weniger offensiv die Frage, ob der im Sommer 2015 als »Sanierer« angetretene Brite noch der richtige Mann an der Spitze des größten deutschen Geldhauses ist. Drei Verlustjahre in Folge und ein Kursrutsch der Aktie strapazieren die Profite und damit die Geduld der Anleger.

Am Dienstag berichtete nun die britische Tageszeitung The Times, der Dax-Konzern sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Cryan. Der Frankfurter Konzern habe den Europachef der US-Bank Goldman Sachs, Richard Gnodde, angesprochen, so das Blatt. Dieser habe das Angebot aber wohl abgelehnt. Eine Sprecherin der Deutschen Bank kommentierte den Bericht auf Nachfrage nicht.

Cryans Vertrag endet regulär erst im Jahr 2020. Zuletzt hatte er angedeutet, weitermachen zu wollen. Seine Arbeit sei nicht immer einfach gewesen, sagte Cryan etwa auf der Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bank Anfang Februar und fügte hinzu: »Ich fange an, meinen Job zu mögen.« Laut The Times ist jedoch die Beziehung zwischen Cryan und Aufsichtsratschef Paul Achleitner zerrüttet. Cryan wolle die Bank »radikaler umbauen«, namentlich das Kapitalmarktgeschäft – den einstigen Gewinnbringer und das heutige Sorgenkind der Bank. Darüber habe es einen heftigen Streit in der Führungsetage gegeben. Schon vergangenes Jahr waren Spannungen zwischen Cryan und Achleitner kolportiert worden. Damals ging es um den Umgang mit dem Großaktionär HNA aus China.

Außer dem Goldman-Sachs-Manager Gnodde seien bereits der Chef der italienischen Großbank Unicredit, Jean Pierre Mustier, und der Chef des britischen Kreditinstituts Standard Chartered, Bill Winters, als mögliche Nachfolger für Cryan erwogen worden, schreibt die The Times. Konzernintern gelte aber der für das Kapitalmarktgeschäft zuständige Marcus Schenck als Favorit.

Cryan hatte Mitte 2015 die Führung der Deutschen Bank übernommen und versucht, das von teuren Rechtsstreitigkeiten schwer in Mitleidenschaft genommene Institut »umzubauen«. In seine Amtszeit fällt die komplette Integration des bisherigen Tochterunternehmens Postbank in den Konzern. Dies soll vor allem die Stellung im deutschen Privatkundengeschäft stärken.

Unterdessen teilte die Deutsche Bank am Dienstag mit, sich von ihrem Privat- und Firmenkundengeschäft in Portugal zu trennen und dieses an den spanischen Konkurrenten Abanca zu verkaufen. Mit der Transaktion wolle man sein » Geschäft stärker fokussieren und die Komplexität reduzieren«. Die zuständigen Aufsichtsbehörden müssen dem Verkauf allerdings noch zustimmen. Ein Abschluss der Transaktion wird frühestens für das erste Halbjahr 2019 erwartet.

Abanca ist vor allem im Nordwesten Spaniens vertreten. Das Finanzinstitut hat insgesamt 640 Filialen und beschäftigt mehr als 4.600 Mitarbeiter. Es ist bereits mit vier Filialen in Portugal vertreten und will durch den Zukauf sein Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen stärken. Abanca hatte auch für das Spanien-Geschäft der Deutschen Bank mit seinen 250 Filialen geboten. Diese lehnte jedoch ab, da die Offerte zu gering gewesen sei.

In Portugal werde die Deutsche Bank zumindest in den Bereichen Unternehmens- und Investmentbanking weiterhin aktiv sein, erklärte das Geldhaus am Dienstag. Außerdem bleibe das Privat- und Firmenkundengeschäft in anderen Ländern ein Kerngeschäftsfeld des Unternehmens. (dpa/Reuters)