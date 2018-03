Auf Abgang von Scholz gewartet

Bereits seit etlichen Wochen - hier am 18. Februar - treffen sich in Hamburg Rechte und besorgte Bürger zu Kundgebungen unter dem Motto "Merkel muss weg" Foto: dpa/Axel Heimken

Schwamm drüber, heißt in Hamburg die Devise knapp neun Monate nach dem G-20-Gipfel. Für Linke trugen die Senatsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen die Verantwortung für Polizeibrutalität und massive Einschränkungen von Grundrechten im Juli 2017. Das scheint vergessen: Am Montag demonstrierten zum ersten Mal seit dem Gipfel Vertreter von Linkspartei und Antifa, DGB und evangelischer Kirche wieder Seite an Seite mit SPD- und Grünen-Politikern. Nach Angaben der Polizei zogen rund 1.500 Demonstranten von der Mönckebergstraße zum Dammtorbahnhof, um gegen die dort stattfindende »Merkel muss weg«-Demo zu protestieren.

Unter diesem Motto versammelt sich seit Anfang Februar jeden Montag in der Hamburger City ein Häuflein Rechter, um dann vor allem gegen Flüchtlinge und Linke zu hetzen (jW berichtete). Es handelt sich um eine krude Mischung aus Neonazis, Hooligans, Protagonisten der Türsteherszene und »besorgten Bürgern«. Die Zahl der Teilnehmer liegt seit Wochen bei etwa 200, auch diesmal waren es nicht mehr. Die Polizei sprach von rund 300 Teilnehmern, offenbar um ihr Aufgebot von 720 Beamten zum Schutz der Rechten zu rechtfertigen.

Die Gegendemo hatte das »Hamburger Bündnis gegen Rechts« (HBgR) organisiert. Innerhalb einer Woche, so das Bündnis, hätten fast 100 Organisationen, Gruppen und Verbände den Aufruf »Montags in Hamburg – rechter Hetze entgegentreten!« unterzeichnet. Unter den Demonstranten waren die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Hamburgs stellvertretende SPD-Chefin Inka Damerau, die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Christiane Schneider und der Schauspieler Rolf Becker.

Auf einer Zwischenkundgebung am Jungfernstieg sprachen Antje Möller, innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, die evangelische Pröpstin Isa Lübbers und Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli. »Wir wollen den neu formierten Ewiggestrigen keinen Platz in unserer Stadt lassen«, sagte er. Für seinen Verein sei es eine Selbstverständlichkeit, »hier für eine weltoffene solidarische Gesellschaft einzutreten«.

Offensichtlich ist, dass für die Wiederbelebung der Kooperation mit SPD und Grünen auf den Abgang des Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) gewartet wurde. Vor zwei Wochen wurde dieser zum Bundesfinanzminister ernannt – Signal für die Grünen, sich aus der Deckung zu trauen.

So forderte Fegebank im NDR am 18. März »starke zivilgesellschaftliche Signale« angesichts der Montagsdemos. Dort versammelten sich »stramm Rechte«. Die Grüne erklärte, sie habe »volles Vertrauen in die Polizei«. Das erinnerte an ihre Aussage in der Welt am 9. Juli, dem Tag nach G 20: »Die vielen Polizeibeamten haben in diesen Tagen wirklich alles gegeben.«

Nicht diese Sympathie für die Polizei, sondern der Spruch von den »stramm Rechten« machte Fegebank am Montag zum Hassobjekt der »Merkel muss weg«-Demonstranten. Angestachelt vom rechten Blogger Jürgen Fritz skandierten sie »Fegebank ist geisteskrank«. Fritz’ Rede nahm streckenweise skurrile Züge an. Etwa als er den rechten Philosophen Robert Spaemann mit den Worten »Die Wahrheit spricht mit leiser Stimme« zitierte, worauf die Menge mit lauten Gegröle antwortete. Oder als er ausgerechnet den Sozialisten George Orwell bemühte. Zum Thema Flüchtlinge fragte er, warum denn nicht »80 Prozent junge hübsche Frauen« gekommen seien.

Die Bündnispolitik des HBgR und seines einflussreichen Kopfes Olaf Harms, in Hamburg auch Landesbezirkschef von Verdi und DKP-Vorsitzender, kommt bei radikaleren Linken in der Stadt nicht überall gut an. »Den Ansatz, in die SPD und in die Grünen hineinzuwirken, halten wir für verfehlt«, sagte ein Aktivist am Dienstag gegenüber junge Welt. Mit Parteien, die für Polizeigewalt während der G-20-Proteste und sozialen Raubbau verantwortlich seien, mache eine Zusammenarbeit keinen Sinn.