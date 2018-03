Besondere Härte in Bayern

Wie hier im Februar 2017 in Düsseldorf, so haben auch am Montag abend in mehreren Städten zahlreiche Menschen gegen Abschiebungen nach Afghanistan protestiert Foto: David Young/dpa

Sechs schwere Anschläge in Kabul seit Jahresanfang haben Bund und Länder nicht gehindert, wieder abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abzuschieben. Ein aus Leipzig/Halle kommendes Flugzeug sei am Dienstag morgen gegen 8 Uhr Ortszeit in Kabul gelandet, bestätigte ein Vertreter einer mit den Abschiebungen befassten Organisation am Flughafen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums waren zehn Zwangspassagiere an Bord. Mit insgesamt elf Sammelabschiebungen hat Deutschland seit Dezember 2016 somit 198 Männer nach Afghanistan zurückbringen lassen.

An der jüngsten Maßnahme dieser Art hatten sich fünf Bundesländer beteiligt. Vier der betroffenen Afghanen kamen demnach aus Bayern, zwei aus Baden-Württemberg, zwei aus Hamburg, einer aus Rheinland-Pfalz und einer aus Mecklenburg-Vorpommern.

Nach einem schweren Bombenanschlag vor der deutschen Botschaft in Kabul im Mai 2017 hatte die Bundesregierung Abschiebungen beschränkt: auf Straftäter, »Gefährder« – also Personen, denen die Behörden terroristische Taten zutrauen – sowie Menschen, »die die Mitwirkung an der Identitätsfeststellung hartnäckig verweigern«. Diesmal sollen es sieben Straftäter und drei sogenannte Mitwirkungsverweigerer gewesen sein. Während diese Kategorie in anderen Bundesländern keine Rolle spiele, habe die bayerische Landesregierung den Begriff weit ausgedehnt, hatte am Montag der Bayerische Flüchtlingsrat erklärt. Dieses Mal sei mindestens ein Flüchtling betroffen, dessen Tazkira (das afghanische Identitätspapier) gerade auf dem Weg von Kabul nach Deutschland sei. »Vor 14 Tagen wurde die Zentrale Ausländerbehörde darüber informiert, und es liegt ihr auch eine Kopie dieser Tazkira vor.« Wenn das Papier in Deutschland ankomme, sei sein Besitzer schon auf dem Rückflug nach Kabul.

Das Verhalten der Bundesregierung sei »vollkommen absurd«, hatte die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl am Montag den geplanten Abschiebeflug kritisiert. »Die Lage in Afghanistan ist derart dramatisch, dass der Militäreinsatz der Bundeswehr aufgestockt wird, und gleichzeitig wird weiter ins Krisengebiet abgeschoben«, erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt.

Die radikalislamischen Taliban haben im 17. Jahr nach der NATO-Intervention in Afghanistan offenbar keine Nachwuchsprobleme – allerdings haben sie mittlerweile Konkurrenz von der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) bekommen. Erst vor einer Woche hatte sich ein Attentäter des IS während Neujahrsfeierlichkeiten in Kabul in die Luft gesprengt und mehr als 30 Menschen getötet. Die Hauptstadt gilt als für Zivilisten zweitgefährlichste Region des Landes. Rund 100.000 afghanische Binnenflüchtlinge und Rückkehrer aus Pakistan leben nach UN-Angaben zur Zeit unter freiem Himmel, in Zelten oder improvisierten Unterkünften.

In Würzburg hatten am Montag zahlreiche Menschen aus dem Umfeld der »Initiative Bleiberecht« gegen die Zwangsrückführungen in das Land am Hindukusch protestiert. Unter dem Motto: »Not safe – keine Abschiebungen nach Afghanistan« zogen sie durch die Innenstadt und forderten ein dauerhaftes Bleiberecht für Geflüchtete.

Auch der Augsburger Flüchtlingsrat hatte für Montag abend zu einer Kundgebung aufgerufen, an der nach Angaben der Organisatoren rund 120 Menschen teilnahmen. Die evangelische Pfarrerin Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam berichtete in einem Redebeitrag sowohl von Suizidversuchen als auch von vollendeten Selbstmorden in verschiedenen bayerischen Unterkünften. Erst Anfang des Jahres habe sich ein junger Afghane aus dem Fenster gestürzt, nachdem er von einem weiteren geplanten Abschiebeflug gehört hatte. Simon Goebel vom Augsburger Flüchtlingsrat kritisierte die Pläne der Bundesregierung, Asylsuchende in sogenannten Ankerzentren – also »Zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen« – zu kasernieren. (dpa/jW)