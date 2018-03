Teure Sinnlosmaßnahmen

An Maßnahmen wie Computerkursen verdienen die privaten Bildungsträger. Hilfreich für die Erwerbslosen sind sie oftmals nicht Foto: Georg Hilgemann/dpa

Der 61jährige Ingenieur sitzt neben einem 19jährigen ohne Schulabschluss beim »Bewerbungstraining«. Woanders basteln Gruppen von Hartz-IV-Beziehern in ähnlicher Zusammensetzung Vogelhäuschen oder sitzen an Computern, um nach Stellenangeboten der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu suchen. Wer derartige »Kurse« verweigert, wird sanktioniert. Wer sie besucht, gilt offiziell nicht als arbeitslos und fällt entsprechend aus der Statistik. Gut 2,5 Millionen Erwerbslose zählte diese Ende Februar – so wenige wie seit 1990 nicht. So jubeln BA, Politik und Medien seit Monaten bereits die Vollbeschäftigung herbei. Die Realität sieht allerdings anders aus. Private Maßnahmeträger und Jobcenter sind erfinderisch, wenn es um Propaganda mit schönen Zahlen geht, denn für die »Förderung« von Arbeitslosen lässt der Staat Millionen springen.

Was Betroffene seit vielen Jahren beklagen, wirft nun auch der Bundesrechnungshof den Behörden vor. Durch planlose Kursvergabe verschwendeten die Arbeitsagenturen und ihre Jobcenter demnach jedes Jahr rund 190 Millionen Euro. Das berichtete am Sonntag zuerst der Tagesspiegel unter Berufung auf eine Mitteilung der Prüfer an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Diese liegt jW inzwischen vor.

Die Experten des Bundesrechnungshofs hatten stichprobenartig die Vergabe von mehr als 600 Maßnahmen in 35 Kursen untersucht. In 182 Fällen habe die Zuweisung nicht dem vereinbarten Förderziel entsprochen. Bei weiteren 212 Vergaben hätten Jobcenter die Klienten nicht hinreichend über den verfolgten Zweck aufgeklärt. Fast jeder dritte Teilnehmer habe bereits eine oder mehrere ähnliche Maßnahmen absolviert.

Außerdem kauften Jobcenter Plätze in viel zu hoher Anzahl ein. Bei fast allen geprüften Kursen hätten sie mit den Trägern vereinbart, sie für eine Mindestzahl an Teilnehmern zu vergüten. Besetzt waren die Maßnahmen aber nur zu 85 Prozent. Auch werde der Bedarf mangelhaft analysiert. Bei zehn Kursen sei dies überhaupt nicht geschehen. »Durch ihr nicht zielgerichtetes Vorgehen und die mangelnde Rücksichtnahme auf die Belange der Leistungsberechtigten haben die Jobcenter in einem erheblichen Teil der geprüften Fälle deren unverzügliche Eingliederung nicht gefördert, sondern sogar gefährdet«, heißt es in dem Schreiben.

Durch Masseneinkauf sinken die Kosten für den Einzelplatz. Deshalb rechtfertigt die BA ihr Vorgehen mit Wirtschaftlichkeit. Nach außen hin versuchen Jobcenter indes laut den Prüfern, einen guten Eindruck zu erwecken. In einem Fall etwa verteilte eine Behörde »Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine«, wonach Erwerbslose ihre Kurse angeblich frei wählen konnten. Heraus kam schließlich, dass dies nicht der Fall war. Das Amt habe erklärt, man wollte nicht riskieren, bereits eingekaufte Plätze unbesetzt zu lassen und trotzdem vergüten zu müssen. Aktuell gehe das Hamburger Jobcenter derart mit einer Maßnahme namens »Hin zum Handwerk« vor. Dort wolle man »270 Zuweisungen erzeugen, um die Plätze auszulasten«.

Das BMAS sei auf die Rüge der Prüfer gar nicht eingegangen. Die BA wies deren Vorwürfe vollständig zurück. Folglich entstünden »Motivationsdefizite« bei Teilnehmern auch nicht – wie vom Rechnungshof angemahnt – durch planlose Vergabe von Maßnahmen. Denn diese seien ja gerade auch dafür gedacht, »Handlungsbedarfe im Bereich Motivation« zu erkennen. Der Einkauf der Maßnahmen, erläutert die BA weiter, »wird in der Regel im Rahmen von Besprechungen der Teams geplant«. Die Vorschläge legten die Teamleiter im Anschluss der Geschäftsführung vor.

»Dass die Vorgesetzten für gute Quoten – ob beim Vermitteln oder Sanktionieren – mit Geldprämien belohnt werden, ist ja längst kein Geheimnis mehr«, erklärte dazu die ehemalige Arbeitsvermittlerin im Hamburger Jobcenter, Inge Hannemann (Die Linke), am Montag im Gespräch mit jW. Das Prämiensystem sei im Tarifvertrag verankert. Ursprünglich habe man das mal für Lehrer eingeführt. »Die BA hat das dann übernommen«, so Hannemann. Die Geldprämien für hohe Vermittlungs- und Sanktionsquoten kassieren laut der ehemaligen Jobcenter-Mitarbeiterin ausschließlich die Führungskräfte. Ihre Höhe orientiere sich an einem Punktesystem. »Da werden Zielvorgaben gesetzt für Einsparungen bei Regelsätzen oder Integrationen, für deren Erfüllung es dann Punkte gibt«, erläuterte sie.

Den so auf sie selbst ausgeübten Druck gäben die Teamleiter nach unten weiter. Hannemann prangert das seit langem an. »Man kann doch Menschen nicht zu BWL-Kennzahlen machen.« Besonders perfide finde sie das Vorgehen bei Sanktionen. Vergangenes Jahr hatte die BA auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag eingeräumt, dass sie zwischen 2007 und 2016 allein durch Strafkürzungen fast zwei Milliarden Euro eingespart hatte.