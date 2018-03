Tarifvertrag auf Bewährung

Beschäftigte der Uniklinik Tübingen kritisieren auf einer Demonstration im November 2017 die Personalnot in der Pflege Foto: Sina Schuldt/dpa

Der Kampf um mehr Personal in den Krankenhäusern geht weiter. Seit Monaten mobilisiert die Gewerkschaft Verdi mit betrieblichen Aktionen und mit Streiks für die Entlastung der Beschäftigten. Aktuell hat sie damit an den vier baden-württembergischen Unikliniken offenbar für Bewegung gesorgt. Eine Tarifeinigung sei »erstmals in Sichtweite«, hieß es vergangene Woche bei Verdi. Wenig verheißungsvoll sind hingegen die Entwicklungen auf politischer Ebene. Insbesondere die Krankenhausträger wehren sich weiter mit Händen und Füßen gegen verbindliche Vorgaben.

Eigentlich wollte Verdi die Pflegekräfte in den Unikliniken Heidelberg, Freiburg und Tübingen Ende vergangener Woche zu einem zweitägigen Warnstreik aufrufen. Zuvor hatten bereits die Beschäftigten des Uniklinikums Ulm zwei Tage lang die Arbeit niedergelegt. Doch zu der geplanten Fortsetzung kommt es zunächst nicht, denn der Unternehmerverband der vier baden-württembergischen Unikliniken hat ein Angebot vorgelegt, über das die Verdi-Tarifkommission bis Mitte April entscheiden will. Es hat offensichtlich soviel Substanz, dass die Gewerkschaft die für Donnerstag und Freitag geplanten Arbeitsniederlegungen absagte. Schon vorher habe es in den Verhandlungen »durchaus gute« Ansätze für detaillierte Regelungen zur Mindestbesetzung und für ein Ausfallmanagement gegeben, so die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung. Bislang hätten die Klinikleitungen aber jegliche Verbindlichkeit bezüglich der Konsequenzen abgelehnt, die bei einer Unterschreitung der Pflegepersonalbesetzungen greifen sollen.

Dieses »Konsequenzenmanagement« war in allen bisherigen Tarifverhandlungen über Entlastung des Krankenhauspersonals der Knackpunkt. Zwar sind die Kliniken teilweise bereit, Regelungen zur Verbesserung der Personalsituation zu unterzeichnen. In aller Regel lehnen sie es aber ab, automatische Konsequenzen für den Fall festzuschreiben, dass die Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Die Folge ist, auch beim Pioniertarifvertrag am Berliner Uniklinikum Charité, dass den Beschäftigten die Mittel fehlen, die Regelungen in der Praxis auch durchzusetzen.

An den Unikliniken Baden-Württembergs haben die Arbeitsniederlegungen und weiteren Streikankündigungen nun dazu geführt, dass die Klinikleitungen in diesem Punkt Zugeständnisse machen mussten. Die Gewerkschaft erhält bereits nach sechs Monaten ein Sonderkündigungsrecht. Ein verbindliches Ausfallmanagement soll unmittelbar nach Unterzeichnung des Tarifvertrags an allen Standorten veröffentlicht und in Kraft gesetzt werden. »Damit wäre ein Weiterwurschteln wie bisher vom Tisch«, erklärte die Verdi-Verhandlungsführerin Irene Gölz in einer Pressemitteilung. »Wir hätten einen Tarifvertrag auf Bewährung. Entweder die Arbeitgeber halten sich dann in einer solchen kurzen Probezeit an die Vereinbarungen, dann kann so ein Tarifvertrag ein Erfolg werden. Oder sie reißen die zu vereinbarenden roten Linien ein. Dann werden wir am Ende des Jahres wieder vor der Tür stehen.«

Tarifauseinandersetzungen und Streiks – wie aktuell in Baden-Württemberg – haben in den vergangenen Monaten eine große Rolle dabei gespielt, die katastrophale Personalsituation in den Krankenhäusern ins öffentliche Bewusstsein und damit auf die politische Agenda zu rücken. Im Bundestagswahlkampf hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) versprochen, die Pflege zur »Chefsache« zu machen. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD unter anderem vereinbart, die zunächst nur für »pflegesensitive« Bereiche geplanten Untergrenzen beim Pflegepersonal auf alle bettenführenden Bereiche auszuweiten.

Allerdings sollen mit der Festlegung dieser Mindestzahlen weiterhin die Organisationen der Selbstverwaltung beauftragt werden – also die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Sie zeigen aber schon jetzt, dass sie verbindliche und wirkungsvolle Vorgaben am liebsten verhindern würden. Das dokumentierte kürzlich ein Auftritt des DKG-Hauptgeschäftsführers Georg Baum bei einer von Verdi organisierten Anhörung. Nach Gewerkschaftsangaben erklärte er, Personaluntergrenzen sollten für lediglich sechs Bereiche festgelegt werden und ein Drittel der Mindestbesetzung könne aus Hilfskräften statt aus examinierten Pflegekräften bestehen. Die Krankenhausträger wollten darüber hinaus erreichen, dass die Mindestbesetzung nicht in jeder Schicht, sondern nur im Durchschnitt eines Quartals eingehalten werden muss und dass Kliniken erst dann Sanktionen befürchten müssen, wenn sie die Vorgaben drei Jahre in Folge nicht erfüllen. Das hieße, dass die Vorgaben in der Praxis so gut wie keine Wirkung entfalten würden.

Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler kritisierte daraufhin in einer Mitteilung, die Krankenhausbeschäftigten gingen »jeden Tag an die Grenze ihrer Belastbarkeit und darüber hinaus, sie erwarten mehr als Scheinlösungen«. Die neue Bundesregierung müsse sofort handeln und die im Koalitionsvertrag vereinbarte Ausweitung der Personaluntergrenzen auf alle bettenführenden Abteilungen umsetzen. Diese müssten sich am Pflegebedarf orientieren und der Entlastung der Beschäftigten dienen. Ohne gehörigen Druck wird der als marktradikal geltende neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dieser Forderung aber kaum nachkommen.