Die andere Internationale

In der IWW organisierte Arbeiter demonstrieren in New York (11. April 1914) Foto: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3a31188

Im Juni 1905 fand in Chicago ein Kongress statt, zu dem sich eine illustre Runde aus Persönlichkeiten der US-Arbeiterbewegung eingefunden hatte. Der schon damals legendäre Gewerkschafter William »Big Bill« Haywood war ebenso anwesend wie die Sozialisten Eugene V. Debs und Daniel De Leon, die Anarchistin Lucy Parsons oder die Lehrerin, Näherin und Aktivistin Mary Harris Jones – weithin bekannt als »Mother Jones«. Radikale unterschiedlicher politischer Herkunft hatten sich versammelt, um eine neue Gewerkschaft zu gründen: die Industrial Workers of the World (IWW).

In den folgenden Jahren schlossen sich Zehntausende den IWW an – unter ihnen viele, die eben erst in die USA gekommen waren. Durch die Verbindungen dieser »Wobblies«, wie IWW-Mitglieder genannt werden, in ihre Heimatländer wie auch durch mobile Berufsgruppen breiteten sich die von den IWW vertretenen Ideen rasch in andere Weltregionen aus. Der Sammelband »Wobblies of the World« spürt der globalen Ausstrahlung dieser radikalen Gewerkschaft nach. Einige Autoren skizzieren zudem, wie durch die Immigranten Kampferfahrungen aus anderen Ländern in das Selbstverständnis der Wobblies einflossen. Möglich war das, weil die IWW neue Mitglieder unabhängig von deren Hautfarbe, Geschlecht oder Nationalität aufnahmen – angesichts der in der Regel weißen Männern vorbehaltenen US-Gewerkschaften war dies revolutionär.

Bald entstanden Ableger der Organisation in Kanada, Mexiko und in der Karibik. Doch IWW-Spuren finden sich in vielen Teilen der Welt. Im Spanischen Bürgerkrieg kämpften Mitglieder, andere beteiligten sich an Arbeitskämpfen von Irland und Schweden bis Südafrika. Die IWW-Sektion in Neuseeland war die einzige Gewerkschaft in der Region, die nicht nur Maori als Mitglieder akzeptierte, sondern in ihrer Zeitung auch Artikel in der Maori-Sprache veröffentlichte. Auch in Deutschland war die IWW präsent. Zu Beginn der 1920er Jahre deklarierte die »Internationale Seemannsunion« ihre Zugehörigkeit zu der globalen Gewerkschaft.

Zur selben Zeit war innerhalb der Organisation eine Debatte über ihre internationale Ausrichtung entstanden. Viele IWW-Mitglieder hatten die Oktoberrevolution enthusiastisch begrüßt, und die Bolschewiki richteten wiederholt die Aufforderung an die IWW, sich der Kommunistischen Internationale anzuschließen. 1922 war mit der anarchosyndikalistischen »Internationalen Arbeiterassoziation« aber eine Organisation entstanden, zu der sich ein Teil der IWW-Mitglieder ebenfalls hingezogen fühlte. Andere wollten sich keinem dieser Verbände anschließen – immerhin hatte die IWW ja selbst internationalen Anspruch. Streit über die strategische Ausrichtung und das Verhältnis der IWW zur kommunistischen Bewegung führten Ende der 1920er Jahre zusammen mit harten Repressionen seitens der US-Behörden zu einem raschen Rückgang des Einflusses der Gewerkschaft. Gänzlich zerschlagen wurde die Organisation allerdings nie. Nachdem über Jahrzehnte nur wenige Mitglieder die IWW am Leben erhalten hatten, existieren heute wieder in vielen Ländern rund um den Globus Sektionen.