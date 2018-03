Aufrüsten gegen Geflüchtete

Technische Vorbereitung eines Abschiebefluges, hier nach Tunesien, an einem nichtöffentlichen Terminal des Airports Leipzig/Halle. von dort sollen am Montag Afghanen nach Kabul gebracht werden Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Erneut sollen am heutigen Montag Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden. Nach Informationen des Bayerischen Flüchtlingsrates soll ein Flug in die Hauptstadt Kabul vom Airport Leipzig/Halle starten. Der letzte Charterflug hatte am 20. Februar stattgefunden. Seit Dezember 2016 wurden insgesamt 188 abgelehnte Asylbewerber in das Kriegsland zurückgeschickt, in dem Terror und Gefechte mit Toten und Verletzten Alltag sind.

Bei jeder der bisherigen Sammelabschiebungen nach Afghanistan kamen die meisten Betroffenen aus Bayern. Und der Freistaat schickt sich an, seine Flüchtlingspolitik weiter zu verschärfen. Die regionalen Behörden in dem Bundesland wirken nach Kräften an der Umsetzung der harten Linie mit, wie das Beispiel Bamberg zeigt. Dort war im vergangenen Herbst bekanntgeworden, dass das Sozialamt der Stadt Dutzenden Geflüchteten ihr »Taschengeld« in Höhe von 100 Euro monatlich gestrichen hatte. Zur Begründung hatte es geheißen, die Betroffenen seien nur wegen der Sozialleistungen in die Bundesrepublik gekommen oder hätten das Land noch nicht verlassen, obwohl sie ausreisepflichtig seien. Doch jetzt hat das bayerische Landessozialgericht das Agieren der Verwaltung für rechtswidrig erklärt, wie die Süddeutsche Zeitung (online) am Wochenende berichtete – hauptsächlich deshalb, weil die Maßnahme den Geflüchteten nur mündlich mitgeteilt worden war. Doch das Gericht betonte auch: Nur weil jemand aus einem für sicher erklärten Drittstaat einreise, bedeute das nicht automatisch, dass er nur gekommen sei, um staatliche Gelder abzugreifen.

Der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte bereits am Freitag angekündigt, eine eigene Grenzpolizei mit rund 1.000 Beamten aufzubauen, die bereits am 1. Juli ihre Arbeit aufnehmen soll. Die Einheit werde mit 150 neuen Dienstwagen, Smartphones, mobilen Dokumentenprüfgeräten, Fingerabdruckscannern, Nachtsichtgeräten und Drohnen auch technisch umfassend ausgerüstet. Nach Angaben von Söder will die Landesregierung mit dem CSU-Vorsitzenden und Bundesinnenminister Horst Seehofer über den Umfang der Befugnisse der Grenzpolizisten verhandeln. Grenzschutz ist eigentlich Aufgabe der Bundespolizei. Außerdem beschloss das Münchener Kabinett am Freitag den Aufbau eines »Landesamts für Asyl und Abschiebungen« zum 1. August. Es soll seinen Sitz in Ingolstadt haben und ebenfalls 1.000 Mitarbeiter bekommen. Um die Asylverfahren zu beschleunigen, beschloss das Kabinett auch eine Verdopplung der für dieses Jahr bereits genehmigten Zahl zusätzlicher Verwaltungsrichter von 50 auf 100 Planstellen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) lehnt die Grenzpolizei unterdessen ab. Der GdP-Vize Jörg Radek sagte am Sonnabend gegenüber der Deutschen Presseagentur, die Kollegen von der Bundespolizei sähen darin eine Geringschätzung ihrer Arbeit. Die Ankündigung Söders sei ganz offensichtlich ein »wahltaktisches Manöver«. Im Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Nach Radeks Angaben hat die Bundespolizei an der Grenze in Bayern aktuell etwa 1.700 Beamte im Einsatz. Ihre Zahl werde bis Anfang 2019 auf 2.600 steigen.

Unterdessen hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) den Kommunen empfohlen, im Notfall die Aufnahme weiterer Flüchtlinge zu verweigern. Dazu müssten sich Verantwortliche aber »die Gegebenheiten vor Ort und die Zahl der Flüchtlinge im Verhältnis zur Bevölkerung genau anschauen«, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Wochenendausgaben). Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte zuvor Verständnis für Gemeinden geäußert, die sich gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge sperren. Es gebe »objektiv ein Problem, was die Integration angeht«, sagte er ebenfalls gegenüber den Funke-Blättern. Unter anderem gebe es »Probleme mit Menschen, die sich nicht an unsere Werte und Gesetze halten wollen«.