Drei Jahre Massenmord

Die Bundesregierung fordert zwar offiziell eine politische Lösung, rüstet aber zugleich zur Militärallianz gehörende Staaten kräftig auf und beteiligt sich an einseitigen Schuldzuweisungen. Obwohl belegt ist, dass die Waffen der Ansarollah größtenteils aus dem staatlichen Waffenarsenal stammen, wird der Iran beschuldigt, die »Rebellen« aufzurüsten. Trotz ihrer Kritik an der Blockade äußert die Bundesregierung zudem »Verständnis« für die Sorge Riads wegen Waffenschmuggels. Auch die »internationale Gemeinschaft« fordert einseitig die Entwaffnung der Ansarollah und ihren Rückzug insbesondere aus Sanaa. Nur gegen sie haben die Vereinten Nationen 2015 Sanktionen und ein Waffenembargo verhängt. Moskau hatte sich bei der Abstimmung im Sicherheitsrat der Stimme enthalten.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 15.500 Menschen getötet worden. Drei Millionen Binnenflüchtlinge befinden sich im Land, die saudische See-, Land- und Luftblockade macht ein Verlassen des Jemen fast unmöglich. Die Cholera-Epidemie, von der fast 100.000 Menschen betroffen sind und die bereits 2.200 Todesopfer forderte, ist nach Ansicht von Experten ebenso wie der Diphterie-Ausbruch maßgeblich auf die zerstörte Infrastruktur und die Blockade zurückzuführen. Die Militärintervention tötet auch mittelbar: Im Jemen stirbt alle zehn Minuten ein Kind an Hunger oder vermeidbaren Krankheiten.

Nach drei Jahren Militärinvasion ist die Lage verheerend. Die Vereinten Nationen sprechen in bezug auf den Jemen von der »größten humanitären Katastrophe unserer Zeit«. Nach Angaben der Hilfsorganisation Oxfam sind inzwischen drei Viertel der Bevölkerung, die bereits vor dem Krieg als ärmste in der arabischen Welt galt, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Sieben Millionen Menschen sind von einer akuten Hungersnot bedroht, 17,8 Millionen gelten als »ernährungsunsicher«. Bereits vor dem Krieg musste der Jemen 90 Prozent der benötigten Nahrungsmittel importieren, seither ist der Preis für Mehl um 55 Prozent, der für Treibstoff gar um 560 Prozent gestiegen. Das Gesundheitssystem und die Wasserversorgung stehen vor dem Kollaps – 16 Millionen Menschen fehlt der Zugang zu sauberem Wasser. Die von den Ansarollah kontrollierten Gebiete werden von Saudi-Arabien und seinen Verbündeten systematisch und ohne Rücksicht auf die leidende Zivilbevölkerung ausgehungert.

Allein 2017 hat die Bundesregierung Rüstungsexporte in Höhe von über 1,3 Milliarden Euro an Staaten genehmigt, die direkt am Krieg gegen den Jemen beteiligt sind. Der Umfang an Genehmigungen nahm damit im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent zu. An der Spitze standen Ägypten mit 708 Millionen Euro, Saudi-Arabien mit 254 Millionen und die Vereinigten Arabischen Emirate mit 214 Millionen. Genehmigt hat diese Verkäufe von Waffen und anderem Rüstungsgerät, das jetzt auch gegen Jemens Zivilbevölkerung eingesetzt wird, eine Bundesregierung, die für sich beanspruchte, eine »zurückhaltende, verantwortungsvolle Rüstungspolitik« zu verfolgen. Insgesamt hat das Volumen der Rüstungsexporte in Spannungsgebiete unter der Regierung von Union und SPD zwischen 2014 und 2017 jedoch ein Rekordhoch von 25 Milliarden Euro erreicht.

In ihrem Koalitionsvertrag hat die neue Bundesregierung zwar einen Rüstungsexportstopp für Länder festgeschrieben, die »unmittelbar« am Jemen-Krieg beteiligt sind.

Doch schon die geschäftsführende Regierung zuvor, die behauptet hatte, sich bereits an den Exportstopp zu halten, musste zugeben, seit der Bundestagswahl Waffendeals in Höhe von rund zwei Milliarden Euro auch in Krisengebiete genehmigt zu haben. Auf Ägypten entfielen 285 Millionen, für Katar wurden Rüstungsgüter in Höhe von 67,5 Millionen Euro genehmigt. Neben den gegen die Zivilbevölkerung eingesetzten Waffen werden z. B. auch aus Deutschland gelieferte Patrouillen­boote zur Aufrechterhaltung der Vollblockade des Jemen eingesetzt. (wd)