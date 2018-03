Tausende gegen rechts

Im hessischen Wetzlar beteiligten sich am Samstag rund 1.500 Menschen an einer Protestdemo gegen eine geplante NPD-Versammlung. Die Stadtverwaltung hatte der Neonazipartei aber die Nutzung der Stadthalle verwehrt, obwohl mehrere Gerichte ein Einlenken gefordert hatten Foto: Arne Dedert/dpa

Gegen rechte Parolen haben am Sonnabend im rheinland-pfälzischen Kandel etwa 2.000 Menschen demonstriert. Am gleichen Tag gingen in Wetzlar (Hessen) rund 1.500 Menschen gegen eine angekündigte Veranstaltung der neofaschistischen NPD auf die Straße.

In Kandel hatte ein rechtspopulistisches Bündnis zu einer Demonstration für die Schließung der Grenzen und die Abschiebung »illegal« in Deutschland lebender Ausländer aufgerufen. Hintergrund ist die tödliche Messerattacke auf eine 15jährige vor drei Monaten. Der mutmaßliche Täter ist ein aus Afghanistan stammender Jugendlicher, der Exfreund des Mädchens. Rund 1.000 Personen beteiligten sich an dem Aufzug. Für die Webseite des Zusammenschlusses »Kandel ist überall« zeichnet Christina Baum verantwortlich. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der AfD Baden-Württemberg und sitzt für die rechte Partei im Stuttgarter Landtag.

Zur Gegendemo »für Vielfalt und Toleranz, gegen Hass und Hetze« unter dem Motto »Wir sind Kandel« kamen doppelt so viele. Ein breites Bündnis von Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und anderen Gruppen hatte dazu aufgerufen, zu den Teilnehmerinnen gehörte auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Maria-Luise Dreyer. Sie sagte, es dürfe nicht zugelassen werden, dass der Tod des Mädchens instrumentalisiert werde. Die Reaktion auf die »schreckliche Gewalttat« könne nicht Fremdenfeindlichkeit und Hass sein, mahnte die SPD-Politikerin.

Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray gegen linke Demonstranten ein, angeblich weil es zu Ausschreitungen gekommen war. Laut Polizeipräsidium Rheinpfalz wurden bei »Angriffen von Anhängern des linken Spektrums« drei Beamte leicht verletzt. Insgesamt wurden demnach fünf Menschen vorläufig festgenommen, einer, weil er den Hitlergruß gezeigt habe.

Unterdessen hat sich die Verwaltung von Wetzlar über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hinweggesetzt und der NPD die Nutzung der Stadthalle für eine Wahlkampfveranstaltung am Samstag verwehrt. Sie begründete ihr Vorgehen damit, dass die Partei nicht alle Bedingungen für einen Mietvertrag erfülle. Es ging unter anderem um einen ausreichenden Versicherungsschutz. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte kurz zuvor in einer einstweiligen Anordnung entschieden, dass Wetzlar die Stadthalle öffnen müsse. Zuvor hatte am Freitag der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen bestätigt, wonach der Stadt ein Zwangsgeld von mehreren tausend Euro drohe, wenn sie den Mietvertrag nicht unterzeichne. Ein Sprecher der Stadt sagte am Samstag, man erkenne »diese Urteile selbstverständlich an«. Allerdings habe Karlsruhe eine allgemeine Entscheidung getroffen, Wetzlar berufe sich aber auf die »besondere Situation des Mietvertrages«.

Ungeachtet des Verbotes waren NPD-Mitglieder nach Wetzlar gekommen. Rund 1.500 Menschen demonstrierten am Samstag in der hessischen Stadt gegen Rechtsextremismus und Rassismus. (dpa/AFP/jW)